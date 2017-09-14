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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112831128411285112861128711288>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:37

  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..

Чому тридипломний не зробив робота? Може Фокс знає відповідь, вивчивши черепну коробку…


А може ті, хто не вчився , знають відповідь?

- закрыли фотокружок
- после коммерческого педа не взяли школьным психологом

хотя взяли в отдел кадров "на комбинат" где учил кандидатов смывать воду в унитазе, и да, "стол был рядом с технологом"...
"бунтарство" в школе таки дало результаты :mrgreen:

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:52

Бутусов у своєму відео (https://www.youtube.com/watch?v=okSRWFCGCfo&t=1773s) повідомив резонансну інформацію, вказуючи:

"Біля Покровська побудували ключовий, нарешті гарний укріпрайон, за декілька десятків мільйонів гривень, але не встигли туди відправити наших солдатів через певні неадекватні управлінські рішення командування".

"Тепер, ключовий, у тактичному відношенні укріпрайон, вже захопив противник, без бою. Зайшов туди раніше, ніж військове командування направило туди хоча б одну людини. В результаті, витрачені десятки мільйонів, [там великі роботи проведені: правильно обрана позиція, підготовлена полоса оборони, добре закрита від дронів, від уражень артилерією], і увесь цей укріпрайон наше командування подарувало російським військам", — додав він.

Помню кто-то на форуме утверждал, что для оценки тех или иных решений властей нужно не ниже чем в чине генерала быть :lol: -- тут тоже? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..

Мій досвід показує, що олімпіадники майже ніколи не стають тими, хто приймає рішення. Переважно вони добиваються успіху як виконавці рішень.
  _hunter написав:А так-то вопрос можно еще шире поставить: "почему среди всяких топов всяких Даймлеров/Гуглов/Амазонов/Икей олимпиадников нет"

Хто таку дурню сказав? Якраз там максимум олімпіадників і дослідників. Просто вони максимум значиться в списку авторів звіту, а не публічні персони про яких всі знають
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:05

  detroytred написав:Віталій
Ви виступаєте проти будь-якого системного примусу під час навчання бо:
- вважаєте, що повна свобода вибору при отриманні знань дасть більшу ефективність в реалізації після цього навчання?
- проти насилля над особистістю?

Тобто: навіщо ви з системою боролися??? Чим вона вам заважала в отриманні вами знань? Чим вам медалісти, олімпіадники заважали? Чи це є дійсно критичним-суттєвим?

Так у него тогда были другие интересы, а знания ему были 100 раз не нужны. Он, вроде, писал, что уже в 14 лет ездил в Польшу торговать. Для этого нужно свободное время, а прогуливать занятия не разрешали.
Да и вообще, кому нужны знания? Главное, воля к борьбе. :)
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:05

  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..


ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:06

  Дюрі-бачі написав:
  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..

Мій досвід показує, що олімпіадники майже ніколи не стають тими, хто приймає рішення. Переважно вони добиваються успіху як виконавці рішень.

Може тому що діти можновладців не напружуються ставати олімпійцями)))))))
Зато потім більш вдало просуваються по кар'єрним сходам.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Поздравляю вас и всех других форумчан с вашими победами в олимпиадах. Вместо того чтобы сопротивляться принудиловке вы купились на дешевые плюшки.

Мені здається, проблема трохи в іншому. Замість того, щоб оцінювати свої потреби і перспективи, і від цього відштовхуватися, ви купилися на дешевий рейтинг серед людей, з якими доля випадково звела вас в одному класі.
Та й то, судячи з ваших психологічних травм, рейтинг був не дуже високий.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:12

Якщо за зиму не відбудуться перемовини, рпв, то рфія почне нову мобілізацію, відповідно й в нас буде зниження віку мобілізації, відміна ряду відтермінуваннь і ширше залучення жінок.

Рішеннь проблем з оркостаном для України лише два:
1. Диво дивне -- прийняття України в НАТО (що дорівнює згоді НАТО воювати ЗА Україну. Не допомагати, а саме воювати).
2. Капут оркостану. Теж диво.

В принципі, обидва дива можливі...
А без цих чудних див Україна або виграє неймовірною ціною (тобто здобуває піррову перемогу), або програє капітально.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:12

  wild.tomcat написав:
  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..


ви якось вибірково читаєте форум. відповідь була, а саме - що крім "медалістів і олімпістів" є ще кратно (а швидше на порядок) більша частина тупих, лінивих і просто по..устів, яким "хтось все винен". тому і країна "в жопе". а ви за "медалістів і олімпістів" не переймайтеся, вони якось прилаштуються.

Но, казалось бы: 1+455 (или сколько их там?) + (остальное правительство) -- это далеко не "большая часть", а совсем наоборот? :roll:
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