flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
В основном проблема в том, что места, где они бы могли принести пользу государству заняты. Поэтому они идут в частный бизнес или занимаются своим делом. Ну а государство в целом в жопе, но с "нужными" людьми на ключевых местах.
_hunter написав:Топы (топ-менеджеры) -- это Б-Г/Безос/Маск/...
А я кажу про людей, як Jim Keller (врятував AMD), Ilya Sutskever (розробив основи Chat GPT). А так олімпіадник в 99% програє боротьбу за престол харизматичному Маску/Трампу/Зеленському і тому навіть не буде починати цю боротьбу.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 12:18, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав: но о том, собственно, и речь: "олимпиадность" -- это очень узкая специализация в очень узких областях...
+100 Коли потрапив на обласну олімпіаду, то дуже здивувався -- а до чого тут школа та школярі??? Тобто широкий профіль освіти. Там і близько не було школьної програми. Виключно все даааалеко за межами оної. На районному рівні завдання хоч деякі хоч трохи в межі потрапляли.
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
Мій досвід показує, що олімпіадники майже ніколи не стають тими, хто приймає рішення. Переважно вони добиваються успіху як виконавці рішень.
_hunter написав:А так-то вопрос можно еще шире поставить: "почему среди всяких топов всяких Даймлеров/Гуглов/Амазонов/Икей олимпиадников нет"
Хто таку дурню сказав? Якраз там максимум олімпіадників і дослідників. Просто вони максимум значиться в списку авторів звіту, а не публічні персони про яких всі знають
Вполне возможно, что олимпиадники и не должны "принимать решения". Они должны быть разработчиками, творцами нового. В т.ч. и создателями отчётов, на основании которых принимаются решения. Эйнштейн был гением, но совсем не уверен, что он был бы хорошим президентом.
Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности. Ну с Маском точно мимо, потому что он трудоголик, вундеркинд и на сдачу социопат. в 10 лет он начал писать свой первый софт, пока другие детишки гоняли в футбол во дворе.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 12 гру, 2024 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все?
не воспринимайте всё написанное буквально и на свой счёт. Мы же не на симпозиуме. Чтобы вовлечь в дискуссию "сонное царство" приходится в каких то моментах сгущать краски. Конечно вы не архитектор системы. Более того если ваши интересы и интересы чиновников совпали, можно сказать что и принудиловки нет. Взять это совпадение за образец положительного опыта и тиражировать его. В любом случае это работа с мотивацией. С вашей мотивацией работать было не нужно. Мне неудобно спрашивать что двигало вами, точнее вашим интересом к учебе. Может как то поделитесь.
Смысл сказанного, образование если хочет получить на выходе гармонически развитую личность должно предложить десятки вариантов развития.
а теми кому ну вообще ничего не интересно (кстати симптом присущ 21му веку, в 20м такой проблемы не было) должны заниматься психологи или уже нейропсихологи (в последнее время в этом направлении есть несколько важных открытий
Познавательные интересы - ключевые в развитии личности и главная мотивация. Не деньги, не оценки, не призы- калькуляторы, не медальки.
АВА терапевты "бойцы" передового фронта знают как быстро себя исчерпывает любая внешняя мотивация. Допустим вам за каждую 5ку дают мороженое. Но наступает пресыщение и вам больше не хочется ни того ни другого. Или наоборот "растет аппетит", если давать деньги.
Faceless написав:але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід.
я объясню. Сверху спускают план провести олимпиаду. От каждой школы должно быть (условно) по 3 человека. Но в какой то момент этих 3х желающих не будет. Отменят олимпиаду? Фигвам. Будут ломать через колено. Бусификация новое слово.
Как сломать систему? Надо перестать ей подчиняться. И систему образования так уже ломали, когда был переход от царского режима к революционному. Учителя оставались старорежимные но их методы сильно изменились. Они больше не могли бить учеников, оскорблять их. Запрещать посещение театров и кино. любого учителя можно было снять с работы через местные органы власти за "контрреволюцию". Это и была их мотивация к переменам.
Но если подчиняетесь, значит вас всё устраивает, в широком смысле слова.
Я не призываю к свержению власти, но вы не сломаете систему, если против каких то явлений не скажете нет. Чиновники подчиняться вашему нет, если его скажут все.
Система образования построена на навязывании ученику программ обучения, учителей, системы оценок.
Пока все приспосабливаются система (созданная ещё при Сталине) отлично себя чувствует.
Я правда должен вас хвалить? Ух какие вы классные победители олимпиад.
Где ваши таланты в управлении государством?
Почему мы так плохо живём, если столько умных людей, краснодипломников?
Потому что умные люди для системы это как рыбки в аквариуме. Красиво сидеть в жюри и наблюдать. А если какая то рыбка захочет свободы, ей перекроют кислород. Но всем не перекроют.
Мы боролись с системой как могли, нас таскали по директорам и педсоветам. а те кто участвовал в олимпиадах и прочих викторинах (за оценку или за другие плюшки) получались с системой заодно, подпитывали её.
Единицам было хорошо, вам давали свободное посещение, потом вас брали в престижные вузы без экзаменов, а другим доставалась принудиловка, пусть не в олимпиадах так в чем то другом.
Тепер зрозумів. Олімпіадники - штрейкбрехери, не доєдналися до оголошеного вами бойкоту системи, от тому ви і писали про них з презирством і обуренням. От жеж несвідомі люди!
sergey_stasyuk555 написав:шкільні медальки це одне, а обл/респ. олімпіади - "ето другоє". тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.
Це вірно - медалісти це одне, а олімпіади це інше. Медалісти - це все-таки трудолюбивість, усидчивість, всесторонність, вміння підлизатись до вчителя в деякій мірі - це все більш-менш пригодиться в житті. Переможці олімпіад - це більше природній дар, талант, але в дуже-дуже вузькій області життя. Слабо пригодиться в житті(або ніяк не пригодиться), якщо не пішов в науку. Наука в кінці 90-х була в дупі, тому я в науку не пішов. В 95% найуспішніших я звичайно входжу. Але точно не входжу в 5% найуспішніших(по критерію бабла) пересічних України і тим більше цього форуму.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Чет 12 гру, 2024 12:25, всього редагувалось 1 раз.