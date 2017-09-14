Wirująświatła написав:

Faceless написав: То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все? То всі ці наїзди про "прогнулись під систему", "нема чим пишатися" і "що то вам дало" про олімпіадників то все просто з вашого неприйняття примусу в шкільній освіті загалом? І все?

Faceless написав: але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід. але чогось ви нічого кращого не знайшли, крім як полити брудом цілу категорію людей і їх шкільний досвід.

не воспринимайте всё написанное буквально и на свой счёт. Мы же не на симпозиуме. Чтобы вовлечь в дискуссию "сонное царство" приходится в каких то моментах сгущать краски. Конечно вы не архитектор системы. Более того если ваши интересы и интересы чиновников совпали, можно сказать что и принудиловки нет. Взять это совпадение за образец положительного опыта и тиражировать его. В любом случае это работа с мотивацией. С вашей мотивацией работать было не нужно. Мне неудобно спрашивать что двигало вами, точнее вашим интересом к учебе. Может как то поделитесь.Смысл сказанного, образование если хочет получить на выходе гармонически развитую личность должно предложить десятки вариантов развития.а теми кому ну вообще ничего не интересно (кстати симптом присущ 21му веку, в 20м такой проблемы не было) должны заниматься психологи или уже нейропсихологи (в последнее время в этом направлении есть несколько важных открытийПознавательные интересы - ключевые в развитии личности и главная мотивация. Не деньги, не оценки, не призы- калькуляторы, не медальки.АВА терапевты "бойцы" передового фронта знают как быстро себя исчерпывает любая внешняя мотивация. Допустим вам за каждую 5ку дают мороженое. Но наступает пресыщение и вам больше не хочется ни того ни другого. Или наоборот "растет аппетит", если давать деньги.я объясню. Сверху спускают план провести олимпиаду. От каждой школы должно быть (условно) по 3 человека. Но в какой то момент этих 3х желающих не будет. Отменят олимпиаду? Фигвам. Будут ломать через колено. Бусификация новое слово.Как сломать систему? Надо перестать ей подчиняться. И систему образования так уже ломали, когда был переход от царского режима к революционному. Учителя оставались старорежимные но их методы сильно изменились. Они больше не могли бить учеников, оскорблять их. Запрещать посещение театров и кино. любого учителя можно было снять с работы через местные органы власти за "контрреволюцию". Это и была их мотивация к переменам.Но если подчиняетесь, значит вас всё устраивает, в широком смысле слова.Я не призываю к свержению власти, но вы не сломаете систему, если против каких то явлений не скажете нет. Чиновники подчиняться вашему нет, если его скажут все.Система образования построена на навязывании ученику программ обучения, учителей, системы оценок.Пока все приспосабливаются система (созданная ещё при Сталине) отлично себя чувствует.Я правда должен вас хвалить? Ух какие вы классные победители олимпиад.Где ваши таланты в управлении государством?Почему мы так плохо живём, если столько умных людей, краснодипломников?Потому что умные люди для системы это как рыбки в аквариуме. Красиво сидеть в жюри и наблюдать. А если какая то рыбка захочет свободы, ей перекроют кислород. Но всем не перекроют.Мы боролись с системой как могли, нас таскали по директорам и педсоветам. а те кто участвовал в олимпиадах и прочих викторинах (за оценку или за другие плюшки) получались с системой заодно, подпитывали её.Единицам было хорошо, вам давали свободное посещение, потом вас брали в престижные вузы без экзаменов, а другим доставалась принудиловка, пусть не в олимпиадах так в чем то другом.