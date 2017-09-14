Додано: Чет 12 гру, 2024 12:38

tester7336 написав: Faceless написав: Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть



кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные.

и чем выше забираешься тем выше премиальные.

я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос.

не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше. кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные.и чем выше забираешься тем выше премиальные.я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос.не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше.

Такі да...Вчителі явно були зацікавлені.Якось сиджу, пишу, а наша прийшла і почала підказувати... Намагаюсь її спинити, кажу, “знаю, знаю...” -- а вона ж не спиняється! 😂 Хоч і знає ж, зараза, що викладала пів останні року. 😂Потім на іншій олімпіаді чужі учні казали “а от там було, що училка їм підказувала, учням школи #Х!”, і тут ти розумієш, що Х -- це ти... 😒А от на обласній були питання, які вона в програму чомусь не включила.Від нашої школи всі тоді ще думали, що Бізонія -- це країна бізонів...Невдобно вийшло. 💆А інша вчителька сина везла на обласну.І ще на нас накричала, чому її одразу не шукали, коли той син у коридор вийшов...Теж підказувати хотіла, мабуть. 😂До речі Антон Санченко цікаво писав про вищу освіту.Що в Африці її майже нема. Бо люди не хочуть.А у нас вона вижила у 90ті на хабарях -- бо дуже велике замилування у народу вищими освітами. Чи заздрість? Навіть от зараз, у наш час, у війську, відчувається.АлеГрошей заробили, вкладіть їх в овдп чи здачу нерухомості і йдіть вчитись. І навіть не стільки вчитись, як побути між розумних людей (теж Санченко дав таке визначення). Але чи ж вкладуть, чи ж підуть?