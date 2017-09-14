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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:25
_hunter написав:
Потому же, почему в некоторых сферах их принципиально на работу не берут: к "реальной жизни" именно "олимпиадность" мало отношения имеет...
А так-то вопрос можно еще шире поставить: "почему среди всяких топов всяких Даймлеров/Гуглов/Амазонов/Икей олимпиадников нет"
Ага, особливо в FAANG не беруть інженерів з олімпіадним досвідом...
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Чет 12 гру, 2024 12:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:26
Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Топы (топ-менеджеры) -- это Б-Г/Безос/Маск/...
А я кажу про людей, як Jim Keller (врятував AMD), Ilya Sutskever (розробив основи Chat GPT).
Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:29
Дюрі-бачі написав:
Їх ніколи ніхто не пропонував.
Хай шо не розповідають, а з березня 2022 жодного разу ніхто так і не запропонував нам свою готовність воювати за нас з москалями після їх порушення рпв.
Кісінджер та топ-менеджери НАТО взимку 2022-2023 пропонували
подоляцька ботоферма їх з лайном змішала
зараз вже ніхто нічого не пропонує, а Арестович вже згоден на самодемілітаризацію ("щоб від нас не було загрози росії")
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:29
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
От бачите, от так непомітно й визначили, хто в усьому винен: штрейкбрехери: червонодипломники, олімпіадники, відмінники. Зрадили боротьбу з системою, і кращу систему (державу) - не побудували. Ганьба!!!
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:29
_hunter написав: Дюрі-бачі написав: _hunter написав:
Топы (топ-менеджеры) -- это Б-Г/Безос/Маск/...
А я кажу про людей, як Jim Keller (врятував AMD), Ilya Sutskever (розробив основи Chat GPT).
Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 12 гру, 2024 12:37, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:30
fox767676 написав:
катастрофи?
В точічку. Це корінець.
Але в тому-то і вся загвоздка-проблема!
У визначенні, у можливості побачити точку неповернення.
Саме це дає можливість маніпулювати часом прийняття зміни рішення.
От хз як її об'єктивно визначити.
Щоб можна було ткнути в це незгодних...
І що робити, коли її пройдемо (вже пройдемо)? Що робити, коли вже й так буде все втрачено? Яке рішення тоді?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:32
detroytred написав: _hunter написав:
но о том, собственно, и речь: "олимпиадность" -- это очень узкая специализация в очень узких областях...
+100
Коли потрапив на обласну олімпіаду, то дуже здивувався -- а до чого тут школа та школярі??? Тобто широкий профіль освіти.
Там і близько не було школьної програми. Виключно все даааалеко за межами оної.
На районному рівні завдання хоч деякі хоч трохи в межі потрапляли.
Не знаю, что за олимпиада у вас была.
Это уже не выявление способностей, а именно проявление "натасканности".
В моё время бывали очень сложные задачи, но они решались на основе школьных знаний.
И так бывало не только на школьных олимпиадах.
Я помню жуткие вступительные экзамены по математике в 1965, когда было 2 выпуска в один год в связи с возвратом 10-летки. Сыпались даже вполне толковые и знающие. Задачи были посложнее, чем не обл. олимпиадах. Но придраться было не к чему - они решались на основе школьных знаний.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: flyman написав:
досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
Мій досвід показує, що олімпіадники майже ніколи не стають тими, хто приймає рішення. Переважно вони добиваються успіху як виконавці рішень.
_hunter написав:
А так-то вопрос можно еще шире поставить: "почему среди всяких топов всяких Даймлеров/Гуглов/Амазонов/Икей олимпиадников нет"
Хто таку дурню сказав? Якраз там максимум олімпіадників і дослідників. Просто вони максимум значиться в списку авторів звіту, а не публічні персони про яких всі знають
Вполне возможно, что олимпиадники и не должны "принимать решения".
Они должны быть разработчиками, творцами нового. В т.ч. и создателями отчётов, на основании которых принимаются решения.
Эйнштейн был гением, но совсем не уверен, что он был бы хорошим президентом.
Ейнштейн власне і відмовився від пропозиції піти в президенти, сказавши, що не має відповідних знань і досвіду.
Свідомою був людиною.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:36
andrijk777 написав: sergey_stasyuk555 написав:
шкільні медальки це одне, а обл/респ. олімпіади - "ето другоє".
тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.
Це вірно - медалісти це одне, а олімпіади це інше.
Медалісти - це все-таки трудолюбивість, усидчивість, всесторонність, вміння підлизатись до вчителя в деякій мірі - це все більш-менш пригодиться в житті.
Переможці олімпіад - це більше природній дар, талант, але в дуже-дуже вузькій області життя. Слабо пригодиться в житті(або ніяк не пригодиться), якщо не пішов в науку. Наука в кінці 90-х була в дупі
, тому я в науку не пішов.
В 95% найуспішніших я звичайно входжу.
Але точно не входжу в 5% найуспішніших(по критерію бабла) пересічних України і тим більше цього форуму.
Она и сейчас там же, только ещё глубже.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:38
tester7336 написав: Faceless написав:
Я насправді не можу на 100% сказати, то таке загальне розпорядження чи то просто по ініціативі школи було, мене ці деталі не цікавили. Але цей факт мені подобався найбільше, фактично більшу частину року вдавалося ходити тільки на ті предмети, що мені були цікаві. Класному керівнику то мабуть не дуже подобалося, бо її предмет в цей список не попадав, але обурення була не виказувала. Але ж прогнувся під принуділовку, кажуть
кстати не только ученикам но и учителю который подготовил выплачивали премиальные.
и чем выше забираешься тем выше премиальные.
я помню как на призовые купил мк51. для семиклашки это было как космос.
не знаю в чем был интерес директора - но он очень хотел что бы школа считалась пусть не топовой в городе но в лидерах. может тогда бюджет школе наливали больше.
Такі да...
Вчителі явно були зацікавлені.
Якось сиджу, пишу, а наша прийшла і почала підказувати... Намагаюсь її спинити, кажу, “знаю, знаю...” -- а вона ж не спиняється! 😂 Хоч і знає ж, зараза, що викладала пів останні року. 😂
Потім на іншій олімпіаді чужі учні казали “а от там було, що училка їм підказувала, учням школи #Х!”, і тут ти розумієш, що Х -- це ти... 😒
А от на обласній були питання, які вона в програму чомусь не включила.
Від нашої школи всі тоді ще думали, що Бізонія -- це країна бізонів...
Невдобно вийшло. 💆
А інша вчителька сина везла на обласну.
І ще на нас накричала, чому її одразу не шукали, коли той син у коридор вийшов...
Теж підказувати хотіла, мабуть. 😂
До речі Антон Санченко цікаво писав про вищу освіту.
Що в Африці її майже нема. Бо люди не хочуть.
А у нас вона вижила у 90ті на хабарях -- бо дуже велике замилування у народу вищими освітами. Чи заздрість? Навіть от зараз, у наш час, у війську, відчувається.
Але цікаво, чи скористаються після війни солдати можливостями навчання для всл?
Грошей заробили, вкладіть їх в овдп чи здачу нерухомості і йдіть вчитись. І навіть не стільки вчитись, як побути між розумних людей (теж Санченко дав таке визначення). Але чи ж вкладуть, чи ж підуть?
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