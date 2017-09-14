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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:38
ЛАД написав:
Она и сейчас там же, только ещё глубже.
На терриитории бывшей СССР да, в развитых странах она в фаворе, только за счёт науки они лидеры во многих сферах.
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alex_dvornichenko
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:40
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
А я кажу про людей, як Jim Keller (врятував AMD), Ilya Sutskever (розробив основи Chat GPT).
Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.
Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:41
alex_dvornichenko написав: _hunter написав: Дюрі-бачі написав:
А я кажу про людей, як Jim Keller (врятував AMD), Ilya Sutskever (розробив основи Chat GPT).
Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.
>>> что олимпиадность это вообще не маркер
Так я ровно про это же говорил, но человек со мной спорит
>>> скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту
Угумц: и из школьных газет упоминание об участии/выиграше попросил вырезать -- что б вообще никто не догадался
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:42
Hotab написав:
ому тридипломний не зробив робота? Може Фокс знає відповідь, вивчивши черепну коробку…
дайте коробку може щось вивчу
Наскільки мені відомо галогрупи каракалпакського субстрату не впливають на хист в роботехніці.
А набуті дефекти черепної коробки та головного мозку, як у середньоазійських тюрків-манкуртів у т.ч каракалпаків, спадково не передаються
Вернувши (1246 р.) від Орди, Данило не кидав ні на хвилю думки про остаточну розправу з татарською язвою. Поки міг подумати про отверту боротьбу з татарами, Данило взявся в першу чергу знищити т. зв. «татарських людий», себто українські громади, що виломилися зпід княжої влади й піддалися під безпосередню татарську зверхність. Перед у тому «татарофільському» русі вели т. зв. болоховці, українське племя з деякою приміткою турської (чорно-клобуцької) крови, що жило у верхньому байсейні Случі, Горині й Бога, на східньому пограниччю Волині. Болоховці, хоч і займалися хліборобством, всеж таки мали в свойому побуті чимало кочівницьких признак, заєдно бунтувалися проти князів, підпомагали опозицію проти них, а як тільки зявилися на Україні татари, перейшли на їх бік. Вони, як каже літописець «сіяли для татар просо й пшеницю» і не визнавали Данила за свого зверхника. Під погубним впливом болоховців оставали деякі чисто-українські громади на Київщині та Поділлю, що теж воліли платити дань азійським наїздникам, аніж коритися рідній владі й нести на собі обовязки оборони краю перед ворогом. Не диво, що проти них звернувся Данило й почав їх безпощадно винищувати. Він ходив кількома походами проти болоховців й інших «татарських людий», палив їх села, «розкопував їхні греблі» й забирав у неволю й взагалі поводився з ними, як з ворогами і зрадниками ріднього краю.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:44
_hunter написав:
Я ж там чуть раньше писал: да, есть спец-отделы -- куда их берут даже с удовольствием. Но даже там они работают на вполне линейных должностях -- редко (никогда?) дорастая даже до какого-нить VP...
По перше, не "спєцатдєли", а в принципі в FAANG на співбесіді дають доволі таки олімпіадні задачі. Для ВСІХ.
По друге, мати заробіток в 3-4 середні зарплати в США(це по мінімуму, верхня межа в 10-12), як на мене доволі пристойне досягнення.
Не впевнений, що тут на форумі багато таких.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:50
flyman написав:
досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
тому що розумний розуміє складність задачі і не береться за те де надірвиться.
а дурень не розуміє складнощі і береться за все в підряд )))
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:53
detroytred написав: fox767676 написав:
катастрофи?
В точічку. Це корінець.
Але в тому-то і вся загвоздка-проблема!
У визначенні, у можливості побачити точку неповернення.
Саме це дає можливість маніпулювати часом прийняття зміни рішення.
От хз як її об'єктивно визначити.
Щоб можна було ткнути в це незгодних...
І що робити, коли її пройдемо (вже пройдемо)? Що робити, коли вже й так буде все втрачено? Яке рішення тоді?
Проблема в том, что и зимой 2022-2023 нам предлагали то же самое, что сейчас. Принципиально ничего не изменилось.
Линия фронта за 2 года не сильно сдвинулась, убедительных гарантий нам не давали ни тогда, ни сейчас, а требования Путина несколько (сильно) выросли, но думаю, что это элемент торговли - как можно требовать целиком Запор. и Херс. обл., если Запорожье и Херсон он не захватил.
Так что, на мой взгляд, точка невозврата не пройдена.
И предлагаю музыкальную паузу.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:54
flyman написав:
досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
Потому что он, в свое время, отказался принимать участие в Олимпиаде по политике 😁
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:58
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Она и сейчас там же, только ещё глубже.
На терриитории бывшей СССР да, в развитых странах она в фаворе, только за счёт науки они лидеры во многих сферах.
Ну так мы же живём на территории бывшего СССР и andrijk777
не пошёл в науку в Украине.
А в развитых странах... Но мы не "в развитых странах".
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Додано: Чет 12 гру, 2024 12:58
Bobua написав:
Але цікаво, чи скористаються після війни солдати можливостями навчання для всл?
От зараз вчу одного магістра, який в АТО брав участь ще до 2022 р., потім в 2023 звільнився із ЗСУ через поранення. ПТСР явно є і навчання йому дуже важко йде. Там явно потрібен особливий підхід.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 12 гру, 2024 12:59, всього редагувалось 1 раз.
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