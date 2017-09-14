Додано: Чет 12 гру, 2024 13:23

_hunter написав: Faceless написав: alex_dvornichenko написав: [quote="5797827:_hunter"]

Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать? [quote="5797827:_hunter"]Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?

Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника. Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.

Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати. Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.

Та при чем тут резюме? -- или вы того же Б-Г резюме хоть когда-то видели? -- я про вообще любые следы говорил...[/quote]Ну так відсутність слідів не означає що нічого не було. Це по суті малозначимі події, тим більше в роки коли не було не те що соцмереж, а в принципі інтернет був не такий всюдипроникний. Крім того в різних країнах різні системи освіти і підходи і різні заходи самореалізації, чого від тих же американців очікувати участі в заходах, притаманних радянській і пострадянській шкільній системі? Це абсурд.І щодо інфослідів - я навіть з цікавості глянув - не знайшов по собі жодного, немає відкритих реєстрів дипломів і грамот, не впевнений навіть що вони взагалі оцифровувались і десь збереглися в міносвіти, місцеві газети теж не оцифровувалися, тож всі сліди залишилися тільки в памʼяті і в півторадесятка паперових артефактів тих часів серед моїх документів. І то не всі думаю й таке зберігали.Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень, навіть якщо це закінчення школи екстерном (є в мене така колега, на 2 роки раніше школу закінчила), не виставляє то напоказ і не хизується тим в дорослому житті. Свою задачу - самореалізації, задоволення допитливості, цікавості, якихось інших плюсів - вони виконали давним давно.Чисто статистично, впевнений, що і серед топ менеджерів % людей, що колись були активними ще в шкільні роки (не тільки олімпіади - наукові роботи, дебатні клуби, і таке інше; серед політиків наприклад навіть в Україні вистачає учасників дебатних клубів, і сам свого часу брав участь в студентські часи) - вищий ніж в середньому в суспільстві. Але звісно досягнення в житті не є прямим наслідком участі чи не участі в подібних заходах в дитинстві. Так само як не всі шкільні спортсмени взагалі в майбутньому дотичні до спорту.