_hunter написав:Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.
Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.
Та при чем тут резюме? -- или вы того же Б-Г резюме хоть когда-то видели? -- я про вообще любые следы говорил...
_hunter написав:Я ж там чуть раньше писал: да, есть спец-отделы -- куда их берут даже с удовольствием. Но даже там они работают на вполне линейных должностях -- редко (никогда?) дорастая даже до какого-нить VP...
По перше, не "спєцатдєли", а в принципі в FAANG на співбесіді дають доволі таки олімпіадні задачі. Для ВСІХ. По друге, мати заробіток в 3-4 середні зарплати в США(це по мінімуму, верхня межа в 10-12), як на мене доволі пристойне досягнення. Не впевнений, що тут на форумі багато таких.
Это распространенное заблуждение:
Миф 6. Собеседование в бигтех — это «мясорубка»
От разработчиков вне бигтеха можно узнать много нового о формате проведения интервью. Например, что на каждом этапе ждут элементы стресс-интервью, что заставят решать интегралы и олимпиадные задачи по программированию на алгоритмической секции.
ЛАД написав:Проблема в том, что и зимой 2022-2023 нам предлагали то же самое, что сейчас. Принципиально ничего не изменилось.
предлагали то, что о чем сейчас пытаются на коленях вымолить а тогда, в переможном угаре, высмеивали эти предложения "зачем нам НАТО без Крыма, если через полгода будет з Крымом?" И еще относительно недавно, у меня тепилась надежда, что при должной реорганизации , ремилитразации Украина сама будет за себя постоять и будет иметь свои плюсы для жизни, то теперь факап за факапом власти ну просто уничтожают веру в будущее
У США схвалили оборонний бюджет на 2025 рік без ленд-лізу для України
Нижня палата Конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2025 рік без положення про продовження ленд-лізу для України. Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
За її словами, спочатку пропозицію щодо продовження ленд-лізу було включено до законопроєкту, і посольство України активно просувало її. Однак до консолідованого законопроєкту вона не увійшла.
Разом із тим Маркарова наголосила, що українські дипломати продовжать вести активну роботу зі збереження цього механізму, передбаченого, зокрема, законопроєктом “Stand with Ukraine Act”, ухваленим обома палатами Конгресу.
andrijk777 написав:Медалісти - це все-таки трудолюбивість, усидчивість, всесторонність, вміння підлизатись до вчителя в деякій мірі - це все більш-менш пригодиться в житті.
Медалісти бувають ще дітьми або родичами керівництва школи або районо, і потім цікаво буває, коли такі "медалісти" повністю пролітали з вступом у ВУЗИ, на відміну від справжніх або просто "хорошистів". Цікаво було спостерігати за директором та завучом при зустрічі десь на вулиці, коли з випуску школи їх діти-"медалісти" з купою грамот "за успішне вивчення" та за "ннн-не місце на районних олімпіадах" повністю провалили екзамени-співбесіди у ВУЗИ, і пішли на друге коло на відміну від інших справжніх зі знаннями.
_Mykola_ написав:Медалісти бувають ще дітьми або родичами керівництва школи або районо,
На невеликій вибірці моїх знайомих Призер олімпіад -> успішний сеньйор в ІТ / Професор / головний інженер / ... Медаліст по блаут -> або дуже успішний чиновник на відкатах / голова МСЕК або під слідством. Медаліст своїми силами -> провідний спеціаліст відділу / вчитель / лікар / ... працює за копійки. Ударник, який вмів домовитись на ту четвірку щоб була стипендія -> Успішний власник бізнесу / коуч / помічник депутата / ... Двійочник -> охоронець / безробітний алкоголік
alex_dvornichenko написав:[quote="5797827:_hunter"] Но Jim Keller НЕ ВЫИГРЫВАЛ олимпиад (уж, простите, не знаю про участие). Ilya Sutskever -- аналогично. Вы что доказать пытаетесь? Что и без "олимпиадности" можно "крутые штуки" изобретать?
Он пытается доказать, что олимпиадность это вообще не маркер, и в резюме многих топов, такая вещь как "выиграл 10 олипиад в школе" скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту. Но люди ставшие топами, скорее всего имели и в юности потенциал выигрывать олимпиады, просто не факт что участвовали. Для того, что бы выиграть, нужно не только быть умным, но и нужно быть участником олимпиады, проявив как минимум такое желание, а максимум обскакать всех конкурентов на кандидата-участника.
Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.
Та при чем тут резюме? -- или вы того же Б-Г резюме хоть когда-то видели? -- я про вообще любые следы говорил...[/quote]Ну так відсутність слідів не означає що нічого не було. Це по суті малозначимі події, тим більше в роки коли не було не те що соцмереж, а в принципі інтернет був не такий всюдипроникний. Крім того в різних країнах різні системи освіти і підходи і різні заходи самореалізації, чого від тих же американців очікувати участі в заходах, притаманних радянській і пострадянській шкільній системі? Це абсурд. І щодо інфослідів - я навіть з цікавості глянув - не знайшов по собі жодного, немає відкритих реєстрів дипломів і грамот, не впевнений навіть що вони взагалі оцифровувались і десь збереглися в міносвіти, місцеві газети теж не оцифровувалися, тож всі сліди залишилися тільки в памʼяті і в півторадесятка паперових артефактів тих часів серед моїх документів. І то не всі думаю й таке зберігали. Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень, навіть якщо це закінчення школи екстерном (є в мене така колега, на 2 роки раніше школу закінчила), не виставляє то напоказ і не хизується тим в дорослому житті. Свою задачу - самореалізації, задоволення допитливості, цікавості, якихось інших плюсів - вони виконали давним давно. Чисто статистично, впевнений, що і серед топ менеджерів % людей, що колись були активними ще в шкільні роки (не тільки олімпіади - наукові роботи, дебатні клуби, і таке інше; серед політиків наприклад навіть в Україні вистачає учасників дебатних клубів, і сам свого часу брав участь в студентські часи) - вищий ніж в середньому в суспільстві. Але звісно досягнення в житті не є прямим наслідком участі чи не участі в подібних заходах в дитинстві. Так само як не всі шкільні спортсмени взагалі в майбутньому дотичні до спорту.
ЛАД написав:Проблема в том, что и зимой 2022-2023 нам предлагали то же самое, что сейчас. Принципиально ничего не изменилось.
Мова не про точку неповернення до пропозицій рфії.
А про точку неповернення по запобіганню катастрофі (демографічній, економічній, політичній і т.д.). Тобто коли навіть перемога вже буде пірровою. З кожним днем війни Україна і українське суспільство втрачає, як просто населення, так і активістів-патріотів, економічний потенціал, ресурси). Образно: як ото Голодомором, репресіями знищувались активісти-українство, то війною відбувається теж саме. Подивіться на напрямок руху вектору супротиву ворогу. Куди він рухається від отого піднесення перших місяців війни?
А в можливість перемир'я і Трампа вже потехеньку починає переобуватись навіть Арестович (який трампіст в квадраті і впевнений був у його можливостях на всі 100%). І як відмитив вище Фокс почав пургу нести стосовно відмови від ракет більшої дальності, як гарантій для рфії. І стосовно сили папірців в майбутньому.
Коротше: війна на виснаження? Да. То де і як визначити параметри цієї точки виснаження?
_Mykola_ написав:Медалісти бувають ще дітьми або родичами керівництва школи або районо,
На невеликій вибірці моїх знайомих Призер олімпіад -> успішний сеньйор в ІТ / Професор / головний інженер / ... Медаліст по блаут -> або дуже успішний чиновник на відкатах / голова МСЕК або під слідством. Медаліст своїми силами -> провідний спеціаліст відділу / вчитель / лікар / ... працює за копійки. Ударник, який вмів домовитись на ту четвірку щоб була стипендія -> Успішний власник бізнесу / коуч / помічник депутата / ... Двійочник -> охоронець / безробітний алкоголік
Ну т.е. ЧиТД: в обратную сторону оно еще более-менее работает (того же Б-Г турнули из Гарварда). А вот в "ту сторону" -- вообще нет
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
От бачите, от так непомітно й визначили, хто в усьому винен: штрейкбрехери: червонодипломники, олімпіадники, відмінники. Зрадили боротьбу з системою, і кращу систему (державу) - не побудували. Ганьба!!!
после стольких откровений стану читать вас в 2р внимательнее. Хочу спросить, неужели вы думаете что коррупцию можно побороть с помощью САП и НАБУ, а пэрэсичный должен трудиться на 2х работах с тряпочкой во рту и ждать? какой ваш рецепт борьбы с казнокрадством/коррупцией?
В цеху по сборке автомобилей Toyota молодой рабочий у конвейера неожиданно дергает за специальный шнурок, расположенный около него. Звучит мелодия и весь конвейер останавливается. Остальные сборщики в цепочке спокойны, нет никакой паники, все знают – так на практике работает один из основополагающих принципов системы управления производством (TPS), разработанный компанией. Молодой рабочий всего лишь не успел закрутить гайку или надеть шайбу. И у него есть полное право дернуть за андон (специальный шнур) и остановить весь конвейер, чтобы все-таки сделать свою работу. И сделать ее качественно. Он никогда не получит порицаний или взысканий за это, наоборот - будет тщательно проанализирована причина, устранены помехи и выслушаны, если имеются, его предложения по улучшению рабочего процесса в этой точке конвейера. Ведь конечная цель - наивысший уровень качества сборки автомобилей марки Toyota.
и слово же придумали подходящее андон.
я предложил тоже самое. Остановить конвеер образования снизу, чтобы под кем то сверху загорелся стул от напряжения и быстро-быстро пришло переосмысление а что собственно не так? Обществу воспитанному в культуре рабской покорности такие методы кажутся недопустимыми. Чуть ли не свержение царя. Хотя в другом месте они отлично работают. И даже чивакуню можно было заставить работать в правильном направлении.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 13:38, всього редагувалось 2 разів.