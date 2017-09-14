Faceless написав:От бачите, от так непомітно й визначили, хто в усьому винен: штрейкбрехери: червонодипломники, олімпіадники, відмінники. Зрадили боротьбу з системою, і кращу систему (державу) - не побудували. Ганьба!!!
после стольких откровений стану читать вас в 2р внимательнее. Хочу спросить, неужели вы думаете что коррупцию можно побороть с помощью САП и НАБУ, а пэрэсичный должен трудиться на 2х работах с тряпочкой во рту и ждать? какой ваш рецепт борьбы с казнокрадством/коррупцией?
Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів "А шо ми - рядові аспіранти? Наше діло - кал"(с)
_Mykola_ написав:Медалісти бувають ще дітьми або родичами керівництва школи або районо,
На невеликій вибірці моїх знайомих Призер олімпіад -> успішний сеньйор в ІТ / Професор / головний інженер / ... Медаліст по блаут -> або дуже успішний чиновник на відкатах / голова МСЕК або під слідством. Медаліст своїми силами -> провідний спеціаліст відділу / вчитель / лікар / ... працює за копійки. Ударник, який вмів домовитись на ту четвірку щоб була стипендія -> Успішний власник бізнесу / коуч / помічник депутата / ... Двійочник -> охоронець / безробітний алкоголік
Вже добу про ці олімпіяди. Для чого живучи в Україні мати глибокі знання? Виключення це робота тут на закордонного замовника. айти та подібне. В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру. Це ознака інтелектуальної обмеженості. Навіть на пропозиції без рилів приводять своїх тупих рилів. Тільки один раз, до мене покупець привів юриста. Чому так?
Faceless написав:Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.
Та при чем тут резюме? -- или вы того же Б-Г резюме хоть когда-то видели? -- я про вообще любые следы говорил...
Ну так відсутність слідів не означає що нічого не було. Це по суті малозначимі події, тим більше в роки коли не було не те що соцмереж, а в принципі інтернет був не такий всюдипроникний. Крім того в різних країнах різні системи освіти і підходи і різні заходи самореалізації, чого від тих же американців очікувати участі в заходах, притаманних радянській і пострадянській шкільній системі? Це абсурд. І щодо інфослідів - я навіть з цікавості глянув - не знайшов по собі жодного, немає відкритих реєстрів дипломів і грамот, не впевнений навіть що вони взагалі оцифровувались і десь збереглися в міносвіти, місцеві газети теж не оцифровувалися, тож всі сліди залишилися тільки в памʼяті і в півторадесятка паперових артефактів тих часів серед моїх документів. І то не всі думаю й таке зберігали. Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень, навіть якщо це закінчення школи екстерном (є в мене така колега, на 2 роки раніше школу закінчила), не виставляє то напоказ і не хизується тим в дорослому житті. Свою задачу - самореалізації, задоволення допитливості, цікавості, якихось інших плюсів - вони виконали давним давно. Чисто статистично, впевнений, що і серед топ менеджерів % людей, що колись були активними ще в шкільні роки (не тільки олімпіади - наукові роботи, дебатні клуби, і таке інше; серед політиків наприклад навіть в Україні вистачає учасників дебатних клубів, і сам свого часу брав участь в студентські часи) - вищий ніж в середньому в суспільстві. Але звісно досягнення в житті не є прямим наслідком участі чи не участі в подібних заходах в дитинстві. Так само як не всі шкільні спортсмени взагалі в майбутньому дотичні до спорту.
По "этой стране" -- и не удивительно. Но в Штатах, вроде как, стен-газеты оцифровывали... Тут, вон, с 80х годов какая-то статистика ведется: https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... al_results Опять же: авторы мемуаров того же Б-Г или Безоса о таком курьезном факте непременно упомянул бы, думаю...
>>> Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень Так о чем спор целое утро идет -- если НИКТО эти олимпиады серьезно не воспринимает?
_hunter написав:>>> скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту Угумц: и из школьных газет упоминание об участии/выиграше попросил вырезать -- что б вообще никто не догадался
я участвовал точно, а вот уже не могу вспомнить, по химии, физике, математике, или по всем трём сразу, вот не помню уже, спустя 30 лет. И газет про моё участие не было, и грамоты были или нет, не помню, не сохранились, и что мне теперь с этим делать ? Просто не говорить, о том, о чём нет достаточных воспоминаний или доказательств, иначе это уже превращается в байку. Это еще нужно задаться целью, что бы сохранить доказательства участия в олимпиаде в юнные годы.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 12 гру, 2024 13:44, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД написав:Проблема в том, что и зимой 2022-2023 нам предлагали то же самое, что сейчас. Принципиально ничего не изменилось.
предлагали то, что о чем сейчас пытаются на коленях вымолить а тогда, в переможном угаре, высмеивали эти предложения "зачем нам НАТО без Крыма, если через полгода будет з Крымом?" И еще относительно недавно, у меня тепилась надежда, что при должной реорганизации , ремилитаризации Украина сама будет за себя постоять и будет иметь свои плюсы для жизни, то теперь факап за факапом власти ну просто уничтожают веру в будущее
Каким образом Украина сама сможет за себя постоять при ремилитаризации? Не особо уверен, что мы сами сможем за себя постоять даже при милитаризации.
достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було. зараз капіталовкладення потрібні значно більші а скоро вже нічого не допоможе