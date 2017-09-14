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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112881128911290112911129211293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:31

Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:От бачите, от так непомітно й визначили, хто в усьому винен: штрейкбрехери: червонодипломники, олімпіадники, відмінники. Зрадили боротьбу з системою, і кращу систему (державу) - не побудували. Ганьба!!!

после стольких откровений стану читать вас в 2р внимательнее. Хочу спросить, неужели вы думаете что коррупцию можно побороть с помощью САП и НАБУ, а пэрэсичный должен трудиться на 2х работах с тряпочкой во рту и ждать? какой ваш рецепт борьбы с казнокрадством/коррупцией?
Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
"А шо ми - рядові аспіранти? Наше діло - кал"(с)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:33

  Дюрі-бачі написав:
  _Mykola_ написав:Медалісти бувають ще дітьми або родичами керівництва школи або районо,

На невеликій вибірці моїх знайомих
Призер олімпіад -> успішний сеньйор в ІТ / Професор / головний інженер / ...
Медаліст по блаут -> або дуже успішний чиновник на відкатах / голова МСЕК або під слідством.
Медаліст своїми силами -> провідний спеціаліст відділу / вчитель / лікар / ... працює за копійки.
Ударник, який вмів домовитись на ту четвірку щоб була стипендія -> Успішний власник бізнесу / коуч / помічник депутата / ...
Двійочник -> охоронець / безробітний алкоголік

Вже добу про ці олімпіяди.
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Це ознака інтелектуальної обмеженості.
Навіть на пропозиції без рилів приводять своїх тупих рилів.
Тільки один раз, до мене покупець привів юриста.
Чому так?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:38

  Faceless написав:
_hunter написав:
  Faceless написав:Хтось на повному серйозі думає, що в резюме ТОП менеджера залишиться місце для згадки досягнень у шкільні часи, наче у випускника без досвіду, який намагається хоч щось в резюме написати.

Та при чем тут резюме? -- или вы того же Б-Г резюме хоть когда-то видели? -- я про вообще любые следы говорил...
Ну так відсутність слідів не означає що нічого не було. Це по суті малозначимі події, тим більше в роки коли не було не те що соцмереж, а в принципі інтернет був не такий всюдипроникний. Крім того в різних країнах різні системи освіти і підходи і різні заходи самореалізації, чого від тих же американців очікувати участі в заходах, притаманних радянській і пострадянській шкільній системі? Це абсурд.
І щодо інфослідів - я навіть з цікавості глянув - не знайшов по собі жодного, немає відкритих реєстрів дипломів і грамот, не впевнений навіть що вони взагалі оцифровувались і десь збереглися в міносвіти, місцеві газети теж не оцифровувалися, тож всі сліди залишилися тільки в памʼяті і в півторадесятка паперових артефактів тих часів серед моїх документів. І то не всі думаю й таке зберігали.
Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень, навіть якщо це закінчення школи екстерном (є в мене така колега, на 2 роки раніше школу закінчила), не виставляє то напоказ і не хизується тим в дорослому житті. Свою задачу - самореалізації, задоволення допитливості, цікавості, якихось інших плюсів - вони виконали давним давно.
Чисто статистично, впевнений, що і серед топ менеджерів % людей, що колись були активними ще в шкільні роки (не тільки олімпіади - наукові роботи, дебатні клуби, і таке інше; серед політиків наприклад навіть в Україні вистачає учасників дебатних клубів, і сам свого часу брав участь в студентські часи) - вищий ніж в середньому в суспільстві. Але звісно досягнення в житті не є прямим наслідком участі чи не участі в подібних заходах в дитинстві. Так само як не всі шкільні спортсмени взагалі в майбутньому дотичні до спорту.

По "этой стране" -- и не удивительно. Но в Штатах, вроде как, стен-газеты оцифровывали...
Тут, вон, с 80х годов какая-то статистика ведется:
https://artofproblemsolving.com/wiki/in ... al_results
Опять же: авторы мемуаров того же Б-Г или Безоса о таком курьезном факте непременно упомянул бы, думаю...

>>> Ніхто настільки серйозно не ставиться до шкільних досягнень
Так о чем спор целое утро идет -- если НИКТО эти олимпиады серьезно не воспринимает? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39

  _hunter написав:>>> скорее всего отсутствуют, даже если они были по факту
Угумц: и из школьных газет упоминание об участии/выиграше попросил вырезать -- что б вообще никто не догадался :lol:

я участвовал точно, а вот уже не могу вспомнить, по химии, физике, математике, или по всем трём сразу, вот не помню уже, спустя 30 лет. И газет про моё участие не было, и грамоты были или нет, не помню, не сохранились, и что мне теперь с этим делать ? Просто не говорить, о том, о чём нет достаточных воспоминаний или доказательств, иначе это уже превращается в байку. Это еще нужно задаться целью, что бы сохранить доказательства участия в олимпиаде в юнные годы.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Чет 12 гру, 2024 13:44, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

  UA написав:Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.

Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:41

  Faceless написав:Якщо ви чекаєте тут і зараз одкровень, як треба побороти корупцію і керувати державою - то це до таксистів
ну может когда станете готовы напишете. В мире нет НИИ как побороть коррупцию, значит рецепты есть и довольно не сложные.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:44

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Проблема в том, что и зимой 2022-2023 нам предлагали то же самое, что сейчас. Принципиально ничего не изменилось.


предлагали то, что о чем сейчас пытаются на коленях вымолить
а тогда, в переможном угаре, высмеивали эти предложения "зачем нам НАТО без Крыма, если через полгода будет з Крымом?"
И еще относительно недавно, у меня тепилась надежда, что при должной реорганизации , ремилитаризации Украина сама будет за себя постоять и будет иметь свои плюсы для жизни, то теперь факап за факапом власти ну просто уничтожают веру в будущее

Каким образом Украина сама сможет за себя постоять при ремилитаризации?
Не особо уверен, что мы сами сможем за себя постоять даже при милитаризации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:46

ЛАД
будьте внимательней к приставкам ре-, де-
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не особо уверен, что мы сами сможем за себя постоять даже при милитаризации.

ИМХО якщо нас хтось профінансує хоча б на 500 млрд. $ то ми зможемо.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе
fox767676
 
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