Дюрі-бачі написав:
Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Працювати можна. А пристойно заробляти?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 13:55
Працювати можна. А пристойно заробляти?
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:56
Так сенс у рієлторі? Щоб просто заплатити 2-5% "за консультативні послуги", Він не несе ніякої відповідальності, перевірок він не робить, перевірки робить нотаріус., та Ви особисто шукаєте інформацію, перевіряєте довідки. Якщо буде якась срака то це виключно проблеми покупця, ріелтора після отримання грошей вже нічого не цікавить. Тому дуже дивно що люди за цю "консультацію" та спам платять.
От якби згідно договору, він дійсно перевіряв квартиру, та ніс фінансову відповідальність за те що не перевірив належним чином, та що потім із-за цього почалися юридичні проблеми, скажімо на строк у 10 років. То нема питань у такій комісії. Але таких договорів ніколи ріелтори не підпишуть.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:57
Українцям дати 300 долярів юристу - житловику за консультацію це дорого.
Тупому, нахабному рилу, з дипломом інституту фізкультури, що ще пару років тому стояв на базарі заплатити 5000 долярів комісії - норм.
Бо юрист - житловик не вміє пусту пургу нести, а рил вміє.
Вміння розуміти хто пред тобою, це найкорисніше знання в Україні.
Цьому офіційна освіта на жаль не вчить.
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:57
я тоже пессимист, но всё же цифры и.ограниченных людей меньше. И ничё прекрасно заканчивают школы/вузы, устраиваются на работу, иногда на сложную и даже её выполняют. Для жизни/учёбы/работы/семьи особого интеллекта не нужно.
А вот иметь волю жить лучше, сказать системе "нет" пусть даже в ущерб себе, могут не только лишь все. И да эти люди олимпиад не выигрывают, красные дипломы не получают. Наоборот их везде прессуют. Но по итогу прогрессом двигают именно они. Айфон и интернет не гарантируют свободы. рф тому пример, там нет дефицита технологий, а дефицит прав и свобод есть.
Свободу могут гарантировать только критическая масса людей, способная контролировать и остановить гос.машину, если обнаружится утечка ресурсов (в виде казнокрадства/ коррупции/ откатов/ некомпетентности чиновника).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:02
Прошу прощения. Виноват.
Мозги задурили спорами с Виталием о вреде/бесполезности образования.
Но всё равно сомневаюсь, что мы сами сможем за себя постоять при любых условиях. Слишком различаются ресурсы и возможности. Венгрии-Румынии сможем, а с РФ нужны союзники.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В сенсі "багато"? Вони в абсолютній меншості, а у нас загальне виборче право яке виводить на позиції приймаючих рішення тих кого бачимо. Ще в Китаї до нашої ери була система тестів для просування по кар'єрній драбині, а демократія і погана освіта зараз дає результати, що вже і у США вибирають не Бенджаміна Франкліна, маленький портрет якого всі так люблять, а "Трампомасковію"
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03
Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03
Сомнительные утверждения.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:06
Наше бестолковое МИД так и не нашло союзников за 3 года. Зато сумело разосраться со всеми соседями.
А рфия смогла. Им и вооружение и людей шлют
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
тими ж самими що і у 2014
просто їх,"%", стало більше через деградацію суспільства
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 12 гру, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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