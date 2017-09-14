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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1128911290112911129211293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:55

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

  UA написав:Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.

Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері

Працювати можна. А пристойно заробляти?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:56

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

Так сенс у рієлторі? Щоб просто заплатити 2-5% "за консультативні послуги", Він не несе ніякої відповідальності, перевірок він не робить, перевірки робить нотаріус., та Ви особисто шукаєте інформацію, перевіряєте довідки. Якщо буде якась срака то це виключно проблеми покупця, ріелтора після отримання грошей вже нічого не цікавить. Тому дуже дивно що люди за цю "консультацію" та спам платять. :roll:

От якби згідно договору, він дійсно перевіряв квартиру, та ніс фінансову відповідальність за те що не перевірив належним чином, та що потім із-за цього почалися юридичні проблеми, скажімо на строк у 10 років. То нема питань у такій комісії. Але таких договорів ніколи ріелтори не підпишуть. :mrgreen:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Чет 12 гру, 2024 14:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:57

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

Українцям дати 300 долярів юристу - житловику за консультацію це дорого.
Тупому, нахабному рилу, з дипломом інституту фізкультури, що ще пару років тому стояв на базарі заплатити 5000 долярів комісії - норм.
Бо юрист - житловик не вміє пусту пургу нести, а рил вміє.
Вміння розуміти хто пред тобою, це найкорисніше знання в Україні.
Цьому офіційна освіта на жаль не вчить.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:57

  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Це ознака інтелектуальної обмеженості.
я тоже пессимист, но всё же цифры и.ограниченных людей меньше. И ничё прекрасно заканчивают школы/вузы, устраиваются на работу, иногда на сложную и даже её выполняют. Для жизни/учёбы/работы/семьи особого интеллекта не нужно.

А вот иметь волю жить лучше, сказать системе "нет" пусть даже в ущерб себе, могут не только лишь все. И да эти люди олимпиад не выигрывают, красные дипломы не получают. Наоборот их везде прессуют. Но по итогу прогрессом двигают именно они. Айфон и интернет не гарантируют свободы. рф тому пример, там нет дефицита технологий, а дефицит прав и свобод есть.

Свободу могут гарантировать только критическая масса людей, способная контролировать и остановить гос.машину, если обнаружится утечка ресурсов (в виде казнокрадства/ коррупции/ откатов/ некомпетентности чиновника).
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 14:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:02

  fox767676 написав:ЛАД
будьте внимательней к приставкам ре-, де-

Прошу прощения. Виноват.
Мозги задурили спорами с Виталием о вреде/бесполезности образования. :)
Но всё равно сомневаюсь, что мы сами сможем за себя постоять при любых условиях. Слишком различаются ресурсы и возможности. Венгрии-Румынии сможем, а с РФ нужны союзники.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..

В сенсі "багато"? Вони в абсолютній меншості, а у нас загальне виборче право яке виводить на позиції приймаючих рішення тих кого бачимо. Ще в Китаї до нашої ери була система тестів для просування по кар'єрній драбині, а демократія і погана освіта зараз дає результати, що вже і у США вибирають не Бенджаміна Франкліна, маленький портрет якого всі так люблять, а "Трампомасковію"
https://24tv.ua/amerika-staye-trampomas ... t_n2705194
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03

  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:03

  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Сомнительные утверждения.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:06

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:ЛАД
будьте внимательней к приставкам ре-, де-

Прошу прощения. Виноват.
Мозги задурили спорами с Виталием о вреде/бесполезности образования. :)
Но всё равно сомневаюсь, что мы сами сможем за себя постоять при любых условиях. Слишком различаются ресурсы и возможности. Венгрии-Румынии сможем, а с РФ нужны союзники.

Наше бестолковое МИД так и не нашло союзников за 3 года. Зато сумело разосраться со всеми соседями.
А рфия смогла. Им и вооружение и людей шлют
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  UA написав:Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?


тими ж самими що і у 2014
просто їх,"%", стало більше через деградацію суспільства
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 12 гру, 2024 14:13, всього редагувалось 1 раз.
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