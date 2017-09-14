fox767676 написав:

достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.

зараз капіталовкладення потрібні значно більшіа скоро вже нічого не допоможе