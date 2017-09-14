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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11290112911129211293>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:12

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Сомнительные утверждения.

не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:12

  UA написав:
  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?

Подоляк звинуватив у війні Порошенка особисто та попередню владу в цілому.
https://korupciya.com/poroshenko-vynen- ... nalys-vsi/
)))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:13

  Ой+ написав:
  flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна:
якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..

В сенсі "багато"? Вони в абсолютній меншості, а у нас загальне виборче право яке виводить на позиції приймаючих рішення тих кого бачимо. Ще в Китаї до нашої ери була система тестів для просування по кар'єрній драбині, а демократія і погана освіта зараз дає результати, що вже і у США вибирають не Бенджаміна Франкліна, маленький портрет якого всі так люблять, а "Трампомасковію"
https://24tv.ua/amerika-staye-trampomas ... t_n2705194

Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.

автор игнорит разные весовые категории трампа и путина. США и РФ. Напечатать триллион долларов для штатов не так уж и сложно, и они гарантированно остановят войну, позволят нанять миллион наёмников, закупить тысячи видов современного оружия, наладить производство дронов и ракет. путину же взять триллион на войну негде Разве что в Китае, но благотворительностью Китай не занимается и выданный кредит они заберут самыми вкусными русскими активами, что лишает победу смысла.

статья манипуляция на грани истерии, в стиле "вокруг одни враги".
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:16

  Wirująświatła написав:Свободу могут гарантировать только критическая масса людей, способная контролировать и остановить гос.машину, если обнаружится утечка ресурсов (в виде казнокрадства/ коррупции/ откатов/ некомпетентности чиновника).

Повернемося то темі цієї гілки.
Місцеві турбо патріоти які жодного разу своїми очима не бачили солдат москалів - за Україну. Але так щоб самим не воювати. Коменти патріотичні построчити чи в тцк "попрацювати" можуть, але без неудобств для себе.
Вони себе зупинити не могли від позорного драпання на весні 2022, а тут гос. машину зупинити.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:18

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Сомнительные утверждения.

не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух

Тобто рфія чекала б поки Україна стане здатна на "суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику"?

Полізли б раніше. І крапка.

Єдина можливість була у 2014 в Криму. Коли рфія застосовувала формат зелених чоловічків. Тобто мала причину не здійснювати агресію відкрито. Щоб у будь-який момент дати задню -- типу вона ні при чому.
От тоді треба Україні треба було не рахуватися з ціною.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:19

  detroytred написав:
  UA написав:Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?

Подоляк звинуватив у війні Порошенка особисто та попередню владу в цілому.
https://korupciya.com/poroshenko-vynen- ... nalys-vsi/
)))

Це той самий Подоляк якій був політтехнологом януковича?
Младориг?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:21

  detroytred написав:........
Мова не про точку неповернення до пропозицій рфії.

А про точку неповернення по запобіганню катастрофі (демографічній, економічній, політичній і т.д.). Тобто коли навіть перемога вже буде пірровою.
З кожним днем війни Україна і українське суспільство втрачає, як просто населення, так і активістів-патріотів, економічний потенціал, ресурси).
Образно: як ото Голодомором, репресіями знищувались активісти-українство, то війною відбувається теж саме.
Подивіться на напрямок руху вектору супротиву ворогу. Куди він рухається від отого піднесення перших місяців війни?

А в можливість перемир'я і Трампа вже потехеньку починає переобуватись навіть Арестович (який трампіст в квадраті і впевнений був у його можливостях на всі 100%).
І як відмитив вище Фокс почав пургу нести стосовно відмови від ракет більшої дальності, як гарантій для рфії. І стосовно сили папірців в майбутньому.

Коротше: війна на виснаження? Да.
То де і як визначити параметри цієї точки виснаження?

Не плутайте Голодомор з репресіями. Вони були спрямовані на зовсім різні верстви суспільства.
А щодо точки виснаження, то, на мій погляд, якщо ми ще не досягли, то дуже близько до неї. І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:22

  UA написав:Це той самий Подоляк якій був політтехнологом януковича?
Младориг?

По пенькам ходив..
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:23

  fox767676 написав:
  UA написав:Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?


тими ж самими що і у 2014
просто їх,"%", стало більше через деградацію суспільства

В 2003-2004 їх було біля 50%?
Зараз повинно стати ще більше ніж 2019?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:27

  ЛАД написав:І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.

Які причини відсутності єдності?
Підстав - да, багато. Як і будь-де.

А що змушує, сприяє роз'єднанню?
detroytred
 
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