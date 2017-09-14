fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було. зараз капіталовкладення потрібні значно більші а скоро вже нічого не допоможе
Сомнительные утверждения.
не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух
fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було. зараз капіталовкладення потрібні значно більші а скоро вже нічого не допоможе
flyman написав:досі нема відповіді на запитання вітальєна: якщо так багато медалістів та олімпістів, чому країна в такій жо..
В сенсі "багато"? Вони в абсолютній меншості, а у нас загальне виборче право яке виводить на позиції приймаючих рішення тих кого бачимо. Ще в Китаї до нашої ери була система тестів для просування по кар'єрній драбині, а демократія і погана освіта зараз дає результати, що вже і у США вибирають не Бенджаміна Франкліна, маленький портрет якого всі так люблять, а "Трампомасковію" https://24tv.ua/amerika-staye-trampomas ... t_n2705194
Колонка є особистою думкою автора, редакція 24 Каналу може не поділяти її.
автор игнорит разные весовые категории трампа и путина. США и РФ. Напечатать триллион долларов для штатов не так уж и сложно, и они гарантированно остановят войну, позволят нанять миллион наёмников, закупить тысячи видов современного оружия, наладить производство дронов и ракет. путину же взять триллион на войну негде Разве что в Китае, но благотворительностью Китай не занимается и выданный кредит они заберут самыми вкусными русскими активами, что лишает победу смысла.
статья манипуляция на грани истерии, в стиле "вокруг одни враги".
Wirująświatła написав:Свободу могут гарантировать только критическая масса людей, способная контролировать и остановить гос.машину, если обнаружится утечка ресурсов (в виде казнокрадства/ коррупции/ откатов/ некомпетентности чиновника).
Повернемося то темі цієї гілки. Місцеві турбо патріоти які жодного разу своїми очима не бачили солдат москалів - за Україну. Але так щоб самим не воювати. Коменти патріотичні построчити чи в тцк "попрацювати" можуть, але без неудобств для себе. Вони себе зупинити не могли від позорного драпання на весні 2022, а тут гос. машину зупинити.
fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було. зараз капіталовкладення потрібні значно більші а скоро вже нічого не допоможе
Сомнительные утверждения.
не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух
Тобто рфія чекала б поки Україна стане здатна на "суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику"?
Полізли б раніше. І крапка.
Єдина можливість була у 2014 в Криму. Коли рфія застосовувала формат зелених чоловічків. Тобто мала причину не здійснювати агресію відкрито. Щоб у будь-який момент дати задню -- типу вона ні при чому. От тоді треба Україні треба було не рахуватися з ціною.
detroytred написав:........ Мова не про точку неповернення до пропозицій рфії.
А про точку неповернення по запобіганню катастрофі (демографічній, економічній, політичній і т.д.). Тобто коли навіть перемога вже буде пірровою. З кожним днем війни Україна і українське суспільство втрачає, як просто населення, так і активістів-патріотів, економічний потенціал, ресурси). Образно: як ото Голодомором, репресіями знищувались активісти-українство, то війною відбувається теж саме. Подивіться на напрямок руху вектору супротиву ворогу. Куди він рухається від отого піднесення перших місяців війни?
А в можливість перемир'я і Трампа вже потехеньку починає переобуватись навіть Арестович (який трампіст в квадраті і впевнений був у його можливостях на всі 100%). І як відмитив вище Фокс почав пургу нести стосовно відмови від ракет більшої дальності, як гарантій для рфії. І стосовно сили папірців в майбутньому.
Коротше: війна на виснаження? Да. То де і як визначити параметри цієї точки виснаження?
Не плутайте Голодомор з репресіями. Вони були спрямовані на зовсім різні верстви суспільства. А щодо точки виснаження, то, на мій погляд, якщо ми ще не досягли, то дуже близько до неї. І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.