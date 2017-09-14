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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112911129211293112941129511296>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:32

  UA написав:
  fox767676 написав:
  UA написав:Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?


тими ж самими що і у 2014
просто їх,"%", стало більше через деградацію суспільства

В 2003-2004 їх було біля 50%?
Зараз повинно стати ще більше ніж 2019?


Дивіться результати опитувань , лідерів рейтингів
Були сподівання що челендж війни
якось призведе до катарсісу свідомості. Але долярек продовжує постити гордона
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:33

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:
  fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе

Сомнительные утверждения.

не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух

Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:36

  UA написав:
  detroytred написав:
  UA написав:Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?

Подоляк звинуватив у війні Порошенка особисто та попередню владу в цілому.
https://korupciya.com/poroshenko-vynen- ... nalys-vsi/
)))

Це той самий Подоляк якій був політтехнологом януковича?
Младориг?


Він ще був політтехнологом Думчева - сенсації київських виборів 2015 :)
Ще його вигнали з Білорусі за надмірну проросійщину :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

  UA написав:Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.

Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть.
Я просто з юристом прокунсултувався, що як де дивитися, де як перевіряти. Доречі завдяки форуму
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.

  UA написав:Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.

Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері

Працювати можна. А пристойно заробляти?
І це можна. Не на рівні США але цілком пристойно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть

Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть

Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...



:mrgreen:

представляю харю риэлтора, если вы ему скажете о таких обязанностях
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.

Вибачте, мова не йшла про можливість серйозно підготуватися до повноцінної війни з РФ. Мова йшла про демонстрацію готовності до опору. Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо. І Путін не почав би вторгнення, якби знав, скільки йому коштуватиме війне.
Він навіть не починав війни. Він почав СВО. Тому що ми продемонстрували виборами, поведінкою верховного головноєбланствующого - що ОПОРУ НЕ БУДE.
Тепер поїдаємо наслідки цієї демонстрації.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48

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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.


Да не к войне, а к "сво"
А без "сво" не было бы и войны на истощение
Украина казалась соблазнительно легкой добычей.
Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе
я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции
вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 12 гру, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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