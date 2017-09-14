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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:32
UA написав: fox767676 написав: UA написав:
Якими знаннями керувалися 73% в 2019 році?
тими ж самими що і у 2014
просто їх,"%", стало більше через деградацію суспільства
В 2003-2004 їх було біля 50%?
Зараз повинно стати ще більше ніж 2019?
Дивіться результати опитувань , лідерів рейтингів
Були сподівання що челендж війни
якось призведе до катарсісу свідомості. Але долярек продовжує постити гордона
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:33
fox767676 написав: ЛАД написав: fox767676 написав:достатньо було за Порошенка фінансувати богдани\вільхи\нептуни та відрізати Крим чим завгодно, а народу в 2019 нє метатися, в черговий раз зраджуючи своїх ідолів, то б нічого б зараз не було.
зараз капіталовкладення потрібні значно більші
а скоро вже нічого не допоможе
Сомнительные утверждения.
не полізли би, якщо б знали що буде суттєвий опір і Україна була б здатна демонструвати вміння проводити послідовну політику, а не броунівський рух
Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:36
UA написав:
Це той самий Подоляк якій був політтехнологом януковича?
Младориг?
Він ще був політтехнологом Думчева - сенсації київських виборів 2015
Ще його вигнали з Білорусі за надмірну проросійщину
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:42
Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.
UA написав:
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть.
Я просто з юристом прокунсултувався, що як де дивитися, де як перевіряти. Доречі завдяки форуму
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:44
ЛАД написав: Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.
UA написав:
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Працювати можна. А пристойно заробляти?
І це можна. Не на рівні США але цілком пристойно.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:45
Faceless написав:
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть
Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть
Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
представляю харю риэлтора, если вы ему скажете о таких обязанностях
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48
ЛАД написав:
Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.
Вибачте, мова не йшла про можливість серйозно підготуватися до повноцінної війни з РФ. Мова йшла про демонстрацію готовності до опору. Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо. І Путін не почав би вторгнення, якби знав, скільки йому коштуватиме війне.
Він навіть не починав війни. Він почав СВО. Тому що ми продемонстрували виборами, поведінкою верховного головноєбланствующого - що ОПОРУ НЕ БУДE
.
Тепер поїдаємо наслідки цієї демонстрації.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:48
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:49
ЛАД написав:
Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Да не к войне, а к "сво"
А без "сво" не было бы и войны на истощение
Украина казалась соблазнительно легкой добычей.
Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе
я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции
вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 12 гру, 2024 14:51, всього редагувалось 1 раз.
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