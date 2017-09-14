Додано: Чет 12 гру, 2024 15:20

Hotab написав:

Тобто «не боровся».Просто закопав себе за вчора так глибоко, що тепер треба було придумати, що він борцун по життю.Я жодної якості борцуна там не знайшов. Незрілість і лінь - так. Але не борцун.[/quote]саме для учня, тому що коли завдання в класі "рішає" вчитаель і ще один учень біля дошки, то взагалі не ясно, чи весь клас врубілся (для цього кожний дома сам має рішити, а якщо 90% списували- хтось мав рішати, щоб решта списала, чи вам вчитель(або сам директор) рішення підгонявв 1987 у мене був старпом на пассажирському судні -він запропонував чек-лісти (аналогичні тим які "читає" пілот коли готовить літак(вертоліт) до зльотучек-лісти сподобались капітану наставніку(сьогодні кажуть маріне-суперінтендант) і такі чек-листи спочатку розповсюдили на пас.флот, а потім на весь флот ММФ.Десь у 1992р один латвійський капітан переклав іх на англійський і вони появились в Vships? а в 1995 вже в публікаціях ІМО (тобто для вього світового флоту).В кінці 90х на судах вводили PMP (plan maintenance program), там у кожного офіцера(механіка) сотні, а інколи тисячі ійтемс, звісно що механізми не міняють кожен місяць, але має бути чек або інспекшен, і коли був у мене старпом з Одеси, який за 3 години нічної вахти "закрив" 800 ітемс в PMP всі чекі/інспекшени не виходячі з мостіка, то я йому відкрито сказав, що його більше в компанії не буде(це майже те саме "домашне завдання", яке він теж не робив в школі)візмемо що один приклад -датчикі (в пожежній системі їх на судні ро-ро до 500-550 штук), як їх перевіряє електромеханик-дзвонить на мостик і каже 3штурману(а починаю перевірку датчиків, включили vhf radio), електромеханик має тестовий балон (імітатор диму) і прилад для імітування тепла(бо датчики двох типів) пирскає з балона і по радіо питає -є сигнал(сирена) на мосту і так по всім. Ясна річ, що перевірити всі 500 -треба тиждень (якщо він такий собі досвідчений, то перевіряє рандомно 50 з 500 в різних локаціях). В машинному відділені датчиків не 500, але пару сотен (датчик води в циліндрі-не працює, то капець ДГ, або головному двигуну. На судно приїхав суперінтендант (індус) і почав перевіряти рандомно датчики в МКО, і мене теж позвав подивитись, виявилось, що (стармех, другий механик і електромех) не знають де саме ці датчики (вони їх знаходили за хвилину, це говорить про те, що місячні перевірки вони не роблять фактично, бо якби скажемо два тижні тому перевіряв, то не треба тицати навгад, вгадав/невгадав. Індус каже, вони не перевіряють фізично, бо плутаються і не зразу знаходять (мабуть теж домашне завдання списували).у 1986р був на стажировке у Феодосії, кожного ранку після 0800 і до 1000/1030 починається "проворачивание" (артилеристи рухають стволи і башти, механіки проворачивают вали, боцман опускає/піднімає якор , на мостіку включають антени радаріві ця процедура кожного дня без вихідних 360днів на рік, для чого? щоб під час бою "патрон не заклинило", не знаю, чи залишилось "проворачивание" на військовому флоті сьогодні (мабуть як і домашне завдання)