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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:49
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть
Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
Так це роботи на пару годин часу з чашкою кави і витратами в кілька баксів. І ви бачите все з першоджерела.
А не кілька тисяч доларів ріелтору за те що він кілька разів приїде.
Цю тему в принципі 100 разів перетерли ще на гілці нерухомості, якщо вам спокійніше заплатити мутному чуваку кілька тисяч доларів не маючи жодних гарантій що він взагалі щось перевірятиме, і відповідальності він в будь-якому разі не несе - заради бога, то ваше рішення.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:50
Faceless написав: ЛАД написав: Дюрі-бачі написав:
.............
----------------UA
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
---------------
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
Працювати можна. А пристойно заробляти?
І це можна. Не на рівні США але цілком пристойно.
Если не тайна, где?
Те же айтишники "пристойно заробляють", когда работают на Запад. Те, которые работают на украинских предприятиях...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:51
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть
Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах
чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
Это безо всяких хотя бы финансовых ответственностей в договоре (если он вообще подписывался)?
так-то и каждый доктор должен как Хаус лечить и каждый учитель как Аристотель/Конфуций -- ПРОСВЕЩАТЬ...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 14:52
ЛАД написав: Faceless написав:
ЛАД написав:Працювати можна. А пристойно заробляти?
І це можна. Не на рівні США але цілком пристойно.
Если не тайна, где?
Те же айтишники "пристойно заробляють", когда работают на Запад. Те, которые работают на украинских предприятиях...
Якщо вам дуже цікаво то хіба в особисті
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:05
sashaqbl
Уже писал, на ваши посты с такими эпитетами в адрес Президента отвечать не буду.
Послушайте интервью с Шарон Стоун, ссылку я давал вчера вечером в посте viewtopic.php?p=5797599#p5797599
.
А ваша вера в то, что: "Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо", - верьте и дальше. Во что только люди не верят.
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ЛАД
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:09
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
-----------------------ЛАД
Працювати можна. А пристойно заробляти?
-----------------------
І це можна. Не на рівні США але цілком пристойно.
Если не тайна, где?
Те же айтишники "пристойно заробляють", когда работают на Запад. Те, которые работают на украинских предприятиях...
Якщо вам дуже цікаво то хіба в особисті
Будь ласка.
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ЛАД
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:14
ЛАД написав:
А ваша вера в то, что: "Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо", - верьте и дальше. Во что только люди не верят.
Я не тільки вірю, а й бачу це наочно. По лінії фронту...
Чи ви вважаєте, що хуйло прагнува такої війни?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:20
Hotab написав:
Тобто «не боровся».
Просто закопав себе за вчора так глибоко, що тепер треба було придумати, що він борцун по життю.
Я жодної якості борцуна там не знайшов. Незрілість і лінь - так. Але не борцун.[/quote]домашне завдання важливе
саме для учня, тому що коли завдання в класі "рішає" вчитаель і ще один учень біля дошки, то взагалі не ясно, чи весь клас врубілся (для цього кожний дома сам має рішити, а якщо 90% списували- хтось мав рішати, щоб решта списала, чи вам вчитель(або сам директор) рішення підгоняв
в 1987 у мене був старпом на пассажирському судні -він запропонував чек-лісти (аналогичні тим які "читає" пілот коли готовить літак(вертоліт) до зльоту
чек-лісти сподобались капітану наставніку(сьогодні кажуть маріне-суперінтендант) і такі чек-листи спочатку розповсюдили на пас.флот, а потім на весь флот ММФ.
Десь у 1992р один латвійський капітан переклав іх на англійський і вони появились в Vships? а в 1995 вже в публікаціях ІМО (тобто для вього світового флоту).
В кінці 90х на судах вводили PMP (plan maintenance program), там у кожного офіцера(механіка) сотні, а інколи тисячі ійтемс, звісно що механізми не міняють кожен місяць, але має бути чек або інспекшен, і коли був у мене старпом з Одеси, який за 3 години нічної вахти "закрив" 800 ітемс в PMP всі чекі/інспекшени не виходячі з мостіка, то я йому відкрито сказав, що його більше в компанії не буде(це майже те саме "домашне завдання", яке він теж не робив в школі)
візмемо що один приклад -датчикі (в пожежній системі їх на судні ро-ро до 500-550 штук), як їх перевіряє електромеханик-дзвонить на мостик і каже 3штурману(а починаю перевірку датчиків, включили vhf radio), електромеханик має тестовий балон (імітатор диму) і прилад для імітування тепла(бо датчики двох типів) пирскає з балона і по радіо питає -є сигнал(сирена) на мосту і так по всім. Ясна річ, що перевірити всі 500 -треба тиждень (якщо він такий собі досвідчений, то перевіряє рандомно 50 з 500 в різних локаціях). В машинному відділені датчиків не 500, але пару сотен (датчик води в циліндрі-не працює, то капець ДГ, або головному двигуну. На судно приїхав суперінтендант (індус) і почав перевіряти рандомно датчики в МКО, і мене теж позвав подивитись, виявилось, що (стармех, другий механик і електромех) не знають де саме ці датчики (вони їх знаходили за хвилину, це говорить про те, що місячні перевірки вони не роблять фактично, бо якби скажемо два тижні тому перевіряв, то не треба тицати навгад, вгадав/невгадав. Індус каже, вони не перевіряють фізично, бо плутаються і не зразу знаходять (мабуть теж домашне завдання списували).
у 1986р був на стажировке у Феодосії, кожного ранку після 0800 і до 1000/1030 починається "проворачивание" (артилеристи рухають стволи і башти, механіки проворачивают вали, боцман опускає/піднімає якор , на мостіку включають антени радарів
і ця процедура кожного дня без вихідних 360днів на рік, для чого? щоб під час бою "патрон не заклинило", не знаю, чи залишилось "проворачивание" на військовому флоті сьогодні (мабуть як і домашне завдання)
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:21
sashaqbl написав:
Чи ви вважаєте, що хуйло прагнува такої війни?
что хочет хуйло не знает никто, еще предстоит выяснить роль китая, возможно война была нужна для получения дешевой нефти/газа. А путину си гарантировал 300 лет жизни и президенства за это.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:22
Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?
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