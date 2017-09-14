Додано: Чет 12 гру, 2024 15:34

Дюрі-бачі написав: UA написав: В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру. В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.

Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.



UA написав: Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?

Виключення це робота тут на закордонного замовника.

айти та подібне. Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?Виключення це робота тут на закордонного замовника.айти та подібне.

Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері

у 2021р купив 3 ділянки по 10 соток, заплатив ріелторам (дві по 1к і 1,1дол), тобто3,1 дол незащо, потім мені впало на думку придбати ще одну ділянку(бо 3 були поруч один до одної, для цього потрібно знати телефон власника, дізнався подзвонив і купив. За 3 дні до оформлення (та сама ріелтор дзвонить мені а каже давайте оформляйте через нас (платіть тільки 700 дол "за зделку"), кажу, що навіть 100 дол не дам, бо я вже тепер сам ріелтер. Оформляв у того самого натаріуса, що може пійти не так? Натаріус перевірив по базам(за це він гроші бере), хоч людина яка продавала (вчитель навчальної школи) чомусь стремилась, кажу їй, що у вас гроші (как целка нові сині долари), а стрьом у мене, що все нормально у вас (чи не має обмежень, неповнолітні діти чи арешт банку, чи боржникі за податок на землю(який вони врешті сплатили).