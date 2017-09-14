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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:30
а причем здесь раша?
они типа их прогонят как-то если введут?
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smdtranz
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:32
Игорь Алексеевич написав:
Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?
Старый трюк G8 => G7 вообще не проблема повторить...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:33
smdtranz написав:
а причем здесь раша?
они типа их прогонят как-то если введут?
Ну там типа мандат нужен по уставу...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:34
Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.
UA написав:
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
у 2021р купив 3 ділянки по 10 соток, заплатив ріелторам (дві по 1к і 1,1дол), тобто
3,1 дол незащо, потім мені впало на думку придбати ще одну ділянку(бо 3 були поруч один до одної, для цього потрібно знати телефон власника, дізнався подзвонив і купив. За 3 дні до оформлення (та сама ріелтор дзвонить мені а каже давайте оформляйте через нас (платіть тільки 700 дол "за зделку"), кажу, що навіть 100 дол не дам, бо я вже тепер сам ріелтер. Оформляв у того самого натаріуса, що може пійти не так? Натаріус перевірив по базам(за це він гроші бере), хоч людина яка продавала (вчитель навчальної школи) чомусь стремилась, кажу їй, що у вас гроші (как целка нові сині долари), а стрьом у мене, що все нормально у вас (чи не має обмежень, неповнолітні діти чи арешт банку, чи боржникі за податок на землю(який вони врешті сплатили).
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:40
detroytred написав: UA написав:
Це той самий Подоляк якій був політтехнологом януковича?
Младориг?
По пенькам ходив..
стаття за червень 2022, невже така була ейфорія у Зе влади на той час?
(нам тільки почали давати Хаймеси і гаубіци 777)
це таке саме, як вчора на 8 хв. матчу почати святкувати перемогу Шахтаря на Баварією (потім отримали 1-5),
поняв би ці закидони у 2019/20, а не під час війни, ідіот-детям мороженное (с)
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:43
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Так рил ніяк ваші ризики не зменшує, тільки витрати ростуть
Це якийсь поганий ріелтор. Нормальний має пробити по всіх реєстрах чи нема там якихось арештів, застав, родичів-інвалідів та інших неприємних сюрпризів
і т.д. щоб відпрацювати свою ккомісію...
це перевіряє нотаріус, ріл -тільки переводчик (через дорогу)
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:44
Игорь Алексеевич написав:
Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?
Більш цікаво, чи наше чудо погодиться, бо ми ж пам'ятаємо "поки стоїть Україна..."
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:48
fox767676 написав: ЛАД написав:
Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Да не к войне, а к "сво"
А без "сво" не было бы и войны на истощение
Украина казалась соблазнительно легкой добычей.
Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе
я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции
вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском
"Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого" - не уверен, не считал. И вы тоже.
В моём понимании, "профинансировать артиллерию" это, в частности, построить пороховые заводы и заводы по производству снарядов и стволов (кстати, не знаю, у Богдан стволы укр. производства?) и произвести их, создав запасы не на 2 дня боёв.
Фортификация 2000-км границы тоже стоит далеко не копейки.
Считаю, что значительно
лучше подготовиться к войне мы не могли - и не успевали, и ресурсов не хватало.
Прогнозировать поведение и решения Путина при несколько
лучшей подготовке не берусь. Но думаю, что это не отменило бы его планы. Просто вместо бездарно спланированного и проведенного СВО спланировали бы более серьёзную операцию. Думаю, основной просчёт Путина был в том, что он ожидал, что его встретят цветами, он неверно оценил морально-политическую обстановку в Украине, правильно оценивая военное преимущество РФ.
"о совсем уж мифических вещах", согласен с вами, говорить не приходится.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:50
prodigy написав: Дюрі-бачі написав: UA написав:
В Україні 95-97% населення не здатні самостійно купити - продати квартиру.
Я б теж не ризикував сам купувати. Це ж все таки суттєві гроші.
UA написав:
Для чого живучи в Україні мати глибокі знання?
Виключення це робота тут на закордонного замовника.
айти та подібне.
Далеко не тільки, можна і на внутрішнього замовника працювати, зокрема у воєнній сфері
у 2021р купив 3 ділянки по 10 соток, заплатив ріелторам (дві по 1к і 1,1дол), тобто
3,1 дол незащо, потім мені впало на думку придбати ще одну ділянку(бо 3 були поруч один до одної, для цього потрібно знати телефон власника, дізнався подзвонив і купив. За 3 дні до оформлення (та сама ріелтор дзвонить мені а каже давайте оформляйте через нас (платіть тільки 700 дол "за зделку"), кажу, що навіть 100 дол не дам, бо я вже тепер сам ріелтер. Оформляв у того самого натаріуса, що може пійти не так? Натаріус перевірив по базам(за це він гроші бере), хоч людина яка продавала (вчитель навчальної школи) чомусь стремилась, кажу їй, що у вас гроші (как целка нові сині долари), а стрьом у мене, що все нормально у вас (чи не має обмежень, неповнолітні діти чи арешт банку, чи боржникі за податок на землю(який вони врешті сплатили).
Риелторы сами ничего не проверяют, все через Нотариуса, это банальный сервис, ноги, которые бегают за тебя по Нотариусам, потенциальным обьектам, делают звонки, уговаривают участников сделки и т.п. Есть такие что прям приятно работать, с скромной комиссией, хорошим сервисом, а есть такие что удушить хочется. Если есть конкретный обьект, контакт с владельцев, проверенный нотариус, то риелтор в этой сделке лишний.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 12 гру, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 15:53
Faceless написав:
А не кілька тисяч доларів ріелтору за те що він кілька разів приїде.
Цю тему в принципі 100 разів перетерли ще на гілці нерухомості, якщо вам спокійніше заплатити мутному чуваку кілька тисяч доларів не маючи жодних гарантій що він взагалі щось перевірятиме, і відповідальності він в будь-якому разі не несе
- заради бога, то ваше рішення.
а ви знаєте, деякі рієлтори поводять себе як директор у школі (надувають щоки), розмовляють на ти (з продавцем на ви), я коли таке почув, сказав, що грошей не дам і
мене взагалі покупка не цікавить (директор агентству враз стала біла як стеля), ще сказав, що юридично вони не за що не відповідають(і держава їх існування не визнає): оцінку майна робить оценочна фірма(до якої я сам копії держ акту занесу, чи ви 1000дол берете за це? і ще за дзінок нотаріусу(домовитись на дату і час оформлення продажу), дав 500 задаток (воні мене якийсь "договір" в якому написано, якщо я не доплачу решту 600 дол, то мені загрожує *****), я почав реготати і сказав , що мої 1100 дол це мій добровільний дар їм (а може ви з цієти тисячи податки державі платите?)
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