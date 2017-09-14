ЛАД написав:А ваша вера в то, что: "Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо", - верьте и дальше. Во что только люди не верят.
Я не тільки вірю, а й бачу це наочно. По лінії фронту... Чи ви вважаєте, що хуйло прагнува такої війни?
Не прагнув. Что вы "бачите наочно. По лінії фронту..."? Что мы относительно успешно сопротивляемся? Да. Но сегодня у нас совсем не "той рівень підготовки, який був". Сегодня у нас масса оружия, поставленного Западом. Вот не знаю, ещё что-то осталось от того, что было в 2022 кроме нескольких самолётов и вертолётов. С тем "рівнем підготовки, який був" я считаю, мы суперуспешно оказали сопротивление в первый месяц войны, когда все аналитики прогнозировали победу РФ если не за 3 дня, то за неделю. Наши успехи под Харьковом и в Херсоне уже были достигнуты со значительной западной помощью. И посмотрите мой ответ fox767676 чуть выше.
Рекордное число смертей от наркотиков зарегистрировано в Германии в прошлом году
Об этом говорится в ежегодном Reitox-отчёте, подготовленном Немецкой службой мониторинга наркотиков и наркозависимости (DBDD) для Министерства здравоохранения. Отдельно отмечается, что смертельно опасный наркотик крэк становится всё большей проблемой в Германии.
В 2023 году зарегистрировано рекордное количество смертей от наркотиков: 2227 человек умерли после употребления запрещённых веществ. Большинство из них употребляли более одного опасного наркотика.
У 610 погибших в крови был обнаружен крэк — опасное вещество, которое получается при смешивании кокаина с водой и содой или аммиаком. Полученный таким образом крэк обычно курят. Он вызывает сильное привыкание, наносит серьёзный вред здоровью и дешевле кокаина. На данный момент крэк почти так же опасен, как героин, который привёл к 712 смертельным случаям. Употребление крэка в основном ограничено открытой наркосценой.
В отчёте экспертов говорится: «В последние годы из разных источников и городов сообщается о росте потребления крэка определёнными группами. Рост употребления крэка отмечается в западных и северных федеральных землях, а также в Берлине (преимущественно в крупных городах)».
Названы следующие также города: Берлин, Бремен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Дюссельдорф, Дортмунд, Саарбрюккен, Киль и Кёльн.
Уполномоченный правительства Германии по вопросам наркотиков Бурхард Блиенерт заявил: «Употребление крэка в крупных немецких городах становится всё большей проблемой — как для здоровья, так и для общественного порядка. Потребителей немного, но их положение крайне тяжёлое».
Блиенерт предупредил о «динамичном» рынке наркотиков и добавил: «Нам нужна координирующая структура, которая будет тщательно отслеживать эту тенденцию. Чтобы избежать неконтролируемого роста проблем, все должны серьёзнее относиться к немецкой наркополитике. Мы должны предусмотреть специальные помещения для употребления наркотиков и пункты тестирования наркотических веществ».
Также Блиенерт отметил необходимость выделения большего финансирования на научные исследования и расширения полномочий для уполномоченного по вопросам наркотиков.
Союз городов и муниципалитетов также выразил обеспокоенность. Представитель Союза заявил: «Мы наблюдаем значительный рост публичного употребления крэка, особенно в крупных городах. Это влияет на облик городов». Он подчеркнул важность поддержки от федеральных земель для предоставления помощи и создания помещений для контролируемого потребления наркотиков в муниципалитетах.
❗️ Трамп розкритикував Київ за запуск американських ракет на територію рф минулого місяця.
«Я дуже категорично не погоджуюся із відправленням ракет на сотні миль углиб росії. Навіщо ми це робимо?. «Ми лише загострюємо цю війну та робимо її гіршою».
Коли його запитали, чи він покине Україну, Трамп відповів, що використовуватиме підтримку США для України як важіль тиску на рф з метою досягнення мирної угоди. «Я хочу досягти угоди, — сказав він. — І єдиний спосіб це зробити — не кидати».
В ЄС немає консенсусу щодо відправки військ в Україну, можливе створення коаліції, - Reuters
Наразі серед країн Європейського союзу (ЄС) немає консенсусу в питанні введення військ до України. Можливо, ідея реалізовуватиметься через створення коаліції. Сьогодні відбудеться візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, як повідомляють джерела Reuters, Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.
Ще п'ятеро європейських дипломатів розповіли, що Франція та Британія також обговорювали минулого місяця перспективу відправки європейських військ. Київ, своєю чергою, вів подібні переговори з країнами Балтії та Скандинавії.
"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає в тому, щоб створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти", - повідомило джерело Reuters.
"Це не та формула, яка дала б нам змогу ухвалити таке рішення", - прокоментував він, додавши, що питання відрядження миротворчої місії мають вирішуватися в межах повноважень Організації Об'єднаних Націй (ООН) або Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБЄС), а не під час двосторонньої дискусії. Щодо надсилання польського миротворчого контингенту до України, то, за його словами, такий крок "мав би сенс лише у форматі НАТО".
Крім того, польський високопосадовець зазначив, що ще однією проблемою, яка викликає занепокоєння у зв'язку з пропозицією Макрона, є те, що ширша політична ситуація залишається дуже невизначеною, аж доки не складе присягу новообраний президент США Дональд Трамп. "Складно навіть обговорювати таку тему до 20 січня (інавгурації Трампа. - Ред.)", - зазначив він.