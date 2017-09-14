«Я дуже категорично не погоджуюся із відправленням ракет на сотні миль углиб росії. Навіщо ми це робимо?. «Ми лише загострюємо цю війну та робимо її гіршою».

❗️Коли його запитали, чи він покине Україну, Трамп відповів, що використовуватиме підтримку США для України як важіль тиску на рф з метою досягнення мирної угоди. «Я хочу досягти угоди, — сказав він. — І єдиний спосіб це зробити — не кидати».