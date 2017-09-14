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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1129411295112961129711298>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 15:58

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:А ваша вера в то, что: "Того рівня підготовки, який був, на мою думку - +/- достатньо", - верьте и дальше. Во что только люди не верят.

Я не тільки вірю, а й бачу це наочно. По лінії фронту...
Чи ви вважаєте, що хуйло прагнува такої війни?

Не прагнув.
Что вы "бачите наочно. По лінії фронту..."?
Что мы относительно успешно сопротивляемся? Да.
Но сегодня у нас совсем не "той рівень підготовки, який був". Сегодня у нас масса оружия, поставленного Западом. Вот не знаю, ещё что-то осталось от того, что было в 2022 кроме нескольких самолётов и вертолётов.
С тем "рівнем підготовки, який був" я считаю, мы суперуспешно оказали сопротивление в первый месяц войны, когда все аналитики прогнозировали победу РФ если не за 3 дня, то за неделю.
Наши успехи под Харьковом и в Херсоне уже были достигнуты со значительной западной помощью.
И посмотрите мой ответ fox767676 чуть выше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:00

  Schmit написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?

Більш цікаво, чи наше чудо погодиться, бо ми ж пам'ятаємо "поки стоїть Україна..."



жодного посту він тебе без гімна, чому?
тому що ти гімно рідке :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:05

Операция ВСРФ по прорыву фронта в Покровском районе Донецкой обл, вошла в самые крупные битвы при использовании бронетехники.

Потери ВСРФ -1800, потери ВСУ - 375.

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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:08

Рекордное число смертей от наркотиков зарегистрировано в Германии в прошлом году

Об этом говорится в ежегодном Reitox-отчёте, подготовленном Немецкой службой мониторинга наркотиков и наркозависимости (DBDD) для Министерства здравоохранения. Отдельно отмечается, что смертельно опасный наркотик крэк становится всё большей проблемой в Германии.

В 2023 году зарегистрировано рекордное количество смертей от наркотиков: 2227 человек умерли после употребления запрещённых веществ. Большинство из них употребляли более одного опасного наркотика.

У 610 погибших в крови был обнаружен крэк — опасное вещество, которое получается при смешивании кокаина с водой и содой или аммиаком. Полученный таким образом крэк обычно курят. Он вызывает сильное привыкание, наносит серьёзный вред здоровью и дешевле кокаина. На данный момент крэк почти так же опасен, как героин, который привёл к 712 смертельным случаям. Употребление крэка в основном ограничено открытой наркосценой.

В отчёте экспертов говорится: «В последние годы из разных источников и городов сообщается о росте потребления крэка определёнными группами. Рост употребления крэка отмечается в западных и северных федеральных землях, а также в Берлине (преимущественно в крупных городах)».

Названы следующие также города: Берлин, Бремен, Гамбург, Франкфурт-на-Майне, Ганновер, Дюссельдорф, Дортмунд, Саарбрюккен, Киль и Кёльн.

Уполномоченный правительства Германии по вопросам наркотиков Бурхард Блиенерт заявил: «Употребление крэка в крупных немецких городах становится всё большей проблемой — как для здоровья, так и для общественного порядка. Потребителей немного, но их положение крайне тяжёлое».

Блиенерт предупредил о «динамичном» рынке наркотиков и добавил: «Нам нужна координирующая структура, которая будет тщательно отслеживать эту тенденцию. Чтобы избежать неконтролируемого роста проблем, все должны серьёзнее относиться к немецкой наркополитике. Мы должны предусмотреть специальные помещения для употребления наркотиков и пункты тестирования наркотических веществ».

Также Блиенерт отметил необходимость выделения большего финансирования на научные исследования и расширения полномочий для уполномоченного по вопросам наркотиков.

Союз городов и муниципалитетов также выразил обеспокоенность. Представитель Союза заявил: «Мы наблюдаем значительный рост публичного употребления крэка, особенно в крупных городах. Это влияет на облик городов». Он подчеркнул важность поддержки от федеральных земель для предоставления помощи и создания помещений для контролируемого потребления наркотиков в муниципалитетах.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:08

  Игорь Алексеевич написав:Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?

Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.
  smdtranz написав:а причем здесь раша?
они типа их прогонят как-то если введут?
Об этом, в частности, будут договариваться на переговорах. Если в условиях будет записан запрет на нахождение иностранных войск в Украине, то это будет нарушение договора.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 гру, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:09

❗️ Трамп розкритикував Київ за запуск американських ракет на територію рф минулого місяця.

«Я дуже категорично не погоджуюся із відправленням ракет на сотні миль углиб росії. Навіщо ми це робимо?. «Ми лише загострюємо цю війну та робимо її гіршою».

Коли його запитали, чи він покине Україну, Трамп відповів, що використовуватиме підтримку США для України як важіль тиску на рф з метою досягнення мирної угоди. «Я хочу досягти угоди, — сказав він. — І єдиний спосіб це зробити — не кидати».

https://time.com/7200212/person-of-the- ... =686648872
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:10

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?

Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.


Польські війська не ввійдуть в Україну навіть після припинення вогню, – заявив Туск Макрону.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:19

Польща відправить миротворців до України лише під егідою НАТО

Польща готова відправити миротворців до України лише в рамках місії, організованої під егідою НАТО.
Про це сказав спікер Сейма Шимон Головня, інформує Rzeczpospolita.

https://gazeta.ua/articles/world-life/_ ... to/1202149
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:27

В ЄС немає консенсусу щодо відправки військ в Україну, можливе створення коаліції, - Reuters

Наразі серед країн Європейського союзу (ЄС) немає консенсусу в питанні введення військ до України. Можливо, ідея реалізовуватиметься через створення коаліції.
Сьогодні відбудеться візит президента Франції Еммануеля Макрона до Польщі. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Дональдом Туском, як повідомляють джерела Reuters, Україна буде головним питанням порядку денного. У тому ж числі обговорюватиметься питання введення європейських військ на територію країни у разі припинення вогню та укладення мирної угоди між Києвом та Москвою.

Ще п'ятеро європейських дипломатів розповіли, що Франція та Британія також обговорювали минулого місяця перспективу відправки європейських військ. Київ, своєю чергою, вів подібні переговори з країнами Балтії та Скандинавії.

"Серед європейських країн немає консенсусу, тому ідея полягає в тому, щоб створити коаліцію з 5-8 європейських країн, які не залежать від НАТО, а залежать від двосторонньої угоди з Україною і дуже рішуче налаштовані діяти", - повідомило джерело Reuters.

https://www.rbc.ua/rus/news/es-nemae-ko ... 06682.html
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:30

  Xenon написав:
  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:Макрон будет просить поляков присоединиться к его предложению о вводе миротворцев НАТО в Украину. Интересно а раша согласна на это?

Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.


Польські війська не ввійдуть в Україну навіть після припинення вогню, – заявив Туск Макрону.

Если это отсюда - https://war.hvylya.net/uk/303992-tusk-na-vstreche-s-makronom-vyskazalsya-ob-otpravke-voysk-v-ukrainu, то там есть и такое: "Говорячи про ініціативу лідера Франції щодо створення міжнародних миротворчих сил в Україні, Туск підкреслив, що Польща поки не планує конкретних дій у цьому напрямі" (выделение моё).
Но, думаю, точнее из подход описан здесь - https://www.dw.com/uk/makron-i-tusk-obgovorat-mozlivist-rozmisenna-mirotvorciv-v-ukraini-politico/a-71029044:
"Це не та формула, яка дала б нам змогу ухвалити таке рішення", - прокоментував він, додавши, що питання відрядження миротворчої місії мають вирішуватися в межах повноважень Організації Об'єднаних Націй (ООН) або Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБЄС), а не під час двосторонньої дискусії. Щодо надсилання польського миротворчого контингенту до України, то, за його словами, такий крок "мав би сенс лише у форматі НАТО".

Крім того, польський високопосадовець зазначив, що ще однією проблемою, яка викликає занепокоєння у зв'язку з пропозицією Макрона, є те, що ширша політична ситуація залишається дуже невизначеною, аж доки не складе присягу новообраний президент США Дональд Трамп. "Складно навіть обговорювати таку тему до 20 січня (інавгурації Трампа. - Ред.)", - зазначив він.
ЛАД
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