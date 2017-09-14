Додано: Чет 12 гру, 2024 16:58

detroytred написав: ЛАД написав: І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності. І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.

Які причини відсутності єдності?

Підстав - да, багато. Як і будь-де.



А що змушує, сприяє роз'єднанню? Які причини відсутності єдності?Підстав - да, багато. Як і будь-де.А що змушує, сприяє роз'єднанню?

Не берусь дать точный и обоснованный ответ.Это очень серьёзный и непростой вопрос.Похоже, что человеку всё-таки нужна какая-то идея, вера во что-то - в бога, в коммунизм, хоть во что-нибудь выше повседневных забот.К нас много говорили о "национальной идее", но так ничего и не предложили.Единственная "идея" - личное материальное благополучие и обогащение = деньги. При полном игнорировании общественных интересов. Вероятно, это естественно как откат от советской пропаганды коллективизма.Но такая "идея" поощряет крайний индивидуализм и никак не способствует хоть какому-то сплочению общества.Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша. И эта идея в развитых странах в основном изжила себя. Хотя не исключаю её временного возрождения. Ни к чему хорошему это не приведёт, но, тем не менее, возможно.