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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11295112961129711298>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:39

Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49

  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.

куда её IQ тягаться с нашим казнокрадством.

https://t.me/defender_skadovsk/49723
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:51

  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.

война опустила нас на пару ступеней пирамиды маслоу, и сузила круг интересов, что поеделать....
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:51

  ЛАД написав:Её IQ составляет 154

Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.

Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 16:58

  detroytred написав:
  ЛАД написав:І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.

Які причини відсутності єдності?
Підстав - да, багато. Як і будь-де.

А що змушує, сприяє роз'єднанню?

Не берусь дать точный и обоснованный ответ.
Это очень серьёзный и непростой вопрос.
Похоже, что человеку всё-таки нужна какая-то идея, вера во что-то - в бога, в коммунизм, хоть во что-нибудь выше повседневных забот.
К нас много говорили о "национальной идее", но так ничего и не предложили.
Единственная "идея" - личное материальное благополучие и обогащение = деньги. При полном игнорировании общественных интересов. Вероятно, это естественно как откат от советской пропаганды коллективизма.
Но такая "идея" поощряет крайний индивидуализм и никак не способствует хоть какому-то сплочению общества.
Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша. И эта идея в развитых странах в основном изжила себя. Хотя не исключаю её временного возрождения. Ни к чему хорошему это не приведёт, но, тем не менее, возможно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:03

  detroytred написав:Які причини відсутності єдності?

1.недоверие
  detroytred написав:А що змушує, сприяє роз'єднанню?

2. недоверие

с интересом послушаю как кто то это оспорит

  ЛАД написав:Похоже, что человеку всё-таки нужна какая-то идея, вера во что-то - в бога, в коммунизм, хоть во что-нибудь выше повседневных забот.
идей миллион. Выберите любую религию или течение, всё разрешено, кроме русского шовинизма. А доверие к носителям этих идей есть? Неважно каких пусть даже по национальному признаку. Доверие это топливо, без которого ни один здоровый психологический механизм существовать не может. С уходом в патологию доверие можно подменить принуждением.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:07

  _hunter написав:
  ЛАД написав:Её IQ составляет 154

Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.

Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.

Тем не менее, англ. Вики - https://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Stone#cite_ref-10 - приводит это число.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша.

Іншими словами, ідея єдності на основі націоналізму не подобається прихильникам русскага міра і жертвам радянської русифікації
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:09

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.

война опустила нас на пару ступеней пирамиды маслоу, и сузила круг интересов, что поеделать....

По пирамиде Маслоу согласен, но сужение круга интересов, мне кажется, произошло гораздо раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:10

  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.


Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ?
fox767676
 
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