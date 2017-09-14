Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.
Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.
Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.
ЛАД написав:І не останню роль в цьому відіграє відсутність єдності.
Які причини відсутності єдності? Підстав - да, багато. Як і будь-де.
А що змушує, сприяє роз'єднанню?
Не берусь дать точный и обоснованный ответ. Это очень серьёзный и непростой вопрос. Похоже, что человеку всё-таки нужна какая-то идея, вера во что-то - в бога, в коммунизм, хоть во что-нибудь выше повседневных забот. К нас много говорили о "национальной идее", но так ничего и не предложили. Единственная "идея" - личное материальное благополучие и обогащение = деньги. При полном игнорировании общественных интересов. Вероятно, это естественно как откат от советской пропаганды коллективизма. Но такая "идея" поощряет крайний индивидуализм и никак не способствует хоть какому-то сплочению общества. Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша. И эта идея в развитых странах в основном изжила себя. Хотя не исключаю её временного возрождения. Ни к чему хорошему это не приведёт, но, тем не менее, возможно.
detroytred написав:Які причини відсутності єдності?
1.недоверие
detroytred написав:А що змушує, сприяє роз'єднанню?
2. недоверие
с интересом послушаю как кто то это оспорит
ЛАД написав:Похоже, что человеку всё-таки нужна какая-то идея, вера во что-то - в бога, в коммунизм, хоть во что-нибудь выше повседневных забот.
идей миллион. Выберите любую религию или течение, всё разрешено, кроме русского шовинизма. А доверие к носителям этих идей есть? Неважно каких пусть даже по национальному признаку. Доверие это топливо, без которого ни один здоровый психологический механизм существовать не может. С уходом в патологию доверие можно подменить принуждением.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 12 гру, 2024 17:08, всього редагувалось 2 разів.
Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.
Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.
Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.