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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:14
Мне лично
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша.
Іншими словами, ідея єдності на основі націоналізму не подобається прихильникам русскага міра і жертвам радянської русифікації
не подобається. И я неоднократно об этом говорил. В отличие от идеи патриотизма.
И посмотрите на Западе, какие силы эту идею поддерживают. Почему-то почти все они против помощи Украине.
И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:18
ЛАД написав:
И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:24
ЛАД написав:
Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.
а буде прикольно, коли вони потікають швидко, коли расія порушить домовленості та лупане артою чи рсзв по тим миротворцям. Вони ж воювати не збираються зараз, а що має статися тоді. Всі ці розмови ні про що
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:26
ЛАД написав: fox767676 написав: ЛАД написав:
Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Да не к войне, а к "сво"
А без "сво" не было бы и войны на истощение
Украина казалась соблазнительно легкой добычей.
Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе
я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции
вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском
"Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого" - не уверен, не считал. И вы тоже.
В моём понимании, "профинансировать артиллерию" это, в частности, построить пороховые заводы и заводы по производству снарядов и стволов (кстати, не знаю, у Богдан стволы укр. производства?) и произвести их, создав запасы не на 2 дня боёв.
Фортификация 2000-км границы тоже стоит далеко не копейки.
Считаю, что значительно
лучше подготовиться к войне мы не могли - и не успевали, и ресурсов не хватало.
Прогнозировать поведение и решения Путина при несколько
лучшей подготовке не берусь. Но думаю, что это не отменило бы его планы. Просто вместо бездарно спланированного и проведенного СВО спланировали бы более серьёзную операцию. Думаю, основной просчёт Путина был в том, что он ожидал, что его встретят цветами, он неверно оценил морально-политическую обстановку в Украине, правильно оценивая военное преимущество РФ.
"о совсем уж мифических вещах", согласен с вами, говорить не приходится.
украинского, правда Краматорск
Пороховые - снарядные заводы есть в Болгарии, только денюжку плати
При росте цены вопроса с "сво"до полномаштабки вероятно были бы выбраны непрямые методы воздействия. , рабинович-шоу, газовые войны
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:28
sashaqbl написав: ЛАД написав:
И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...
А ви б погодилися на виконання мінських угод та Медведчука наступним президентом?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:32
d44 написав: sashaqbl написав: ЛАД написав:
И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...
А ви б погодилися на виконання мінських угод та Медведчука наступним президентом?
А нагадай де в Мінських було про Медведчука ?
І не тягни сюди російський наратив - "Украина должна выполнять Минские соглашения"
Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:33
ЛАД написав:
Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.
дуже цікаво, але нічого нового (для мене)
а от заява Трампа(про удари АТАКС) -це поганий знак
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