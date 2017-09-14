ЛАД написав:Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша.
Іншими словами, ідея єдності на основі націоналізму не подобається прихильникам русскага міра і жертвам радянської русифікації
Мне лично не подобається. И я неоднократно об этом говорил. В отличие от идеи патриотизма. И посмотрите на Западе, какие силы эту идею поддерживают. Почему-то почти все они против помощи Украине. И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
ЛАД написав:Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.
а буде прикольно, коли вони потікають швидко, коли расія порушить домовленості та лупане артою чи рсзв по тим миротворцям. Вони ж воювати не збираються зараз, а що має статися тоді. Всі ці розмови ні про що
ЛАД написав:Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Да не к войне, а к "сво" А без "сво" не было бы и войны на истощение Украина казалась соблазнительно легкой добычей. Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском
"Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого" - не уверен, не считал. И вы тоже. В моём понимании, "профинансировать артиллерию" это, в частности, построить пороховые заводы и заводы по производству снарядов и стволов (кстати, не знаю, у Богдан стволы укр. производства?) и произвести их, создав запасы не на 2 дня боёв. Фортификация 2000-км границы тоже стоит далеко не копейки. Считаю, что значительно лучше подготовиться к войне мы не могли - и не успевали, и ресурсов не хватало. Прогнозировать поведение и решения Путина при несколько лучшей подготовке не берусь. Но думаю, что это не отменило бы его планы. Просто вместо бездарно спланированного и проведенного СВО спланировали бы более серьёзную операцию. Думаю, основной просчёт Путина был в том, что он ожидал, что его встретят цветами, он неверно оценил морально-политическую обстановку в Украине, правильно оценивая военное преимущество РФ. "о совсем уж мифических вещах", согласен с вами, говорить не приходится.
украинского, правда Краматорск Пороховые - снарядные заводы есть в Болгарии, только денюжку плати При росте цены вопроса с "сво"до полномаштабки вероятно были бы выбраны непрямые методы воздействия. , рабинович-шоу, газовые войны
ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.
Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ?
Да куда уж короче, там всё интервью на 13 мин. С закадровым переводом на русский. https://www.bbc.com/russian/articles/clyndypdxj7o. Если конкретно о выборах, то это с 2.30 до 3.10 - 40 сек. Она была за Харрис. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия". "Я вижу мир немного иначе, чем некоторые мои соотечественники, но это не значит, что я не патриот. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала". "Ты справишься. Ты не знаешь этого, но ты справишься". "Люди могут отнять у тебя всё. ... Но они не могут отнять твою душу".