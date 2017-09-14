ЛАД написав:

fox767676 написав: ЛАД написав: Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.



Да не к войне, а к "сво"

А без "сво" не было бы и войны на истощение

Украина казалась соблазнительно легкой добычей.

Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе

я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции

вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском Да не к войне, а к "сво"А без "сво" не было бы и войны на истощениеУкраина казалась соблазнительно легкой добычей.Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куея не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупциивместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском

"Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого" - не уверен, не считал. И вы тоже.В моём понимании, "профинансировать артиллерию" это, в частности, построить пороховые заводы и заводы по производству снарядов и стволов (кстати, не знаю, у Богдан стволы укр. производства?) и произвести их, создав запасы не на 2 дня боёв.Фортификация 2000-км границы тоже стоит далеко не копейки.Считаю, чтолучше подготовиться к войне мы не могли - и не успевали, и ресурсов не хватало.Прогнозировать поведение и решения Путина прилучшей подготовке не берусь. Но думаю, что это не отменило бы его планы. Просто вместо бездарно спланированного и проведенного СВО спланировали бы более серьёзную операцию. Думаю, основной просчёт Путина был в том, что он ожидал, что его встретят цветами, он неверно оценил морально-политическую обстановку в Украине, правильно оценивая военное преимущество РФ."о совсем уж мифических вещах", согласен с вами, говорить не приходится.