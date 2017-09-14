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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 112961129711298112991130011301>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:14

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша.

Іншими словами, ідея єдності на основі націоналізму не подобається прихильникам русскага міра і жертвам радянської русифікації

Мне лично не подобається. И я неоднократно об этом говорил. В отличие от идеи патриотизма.
И посмотрите на Западе, какие силы эту идею поддерживают. Почему-то почти все они против помощи Украине.
И вопрос - жертвой чего являетесь вы?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:И вопрос - жертвой чего являетесь вы?

Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько понимаю, речь идёт о вводе миротворцев НАТО после заключения мира/перемирия. Пока нам это рано обсуждать, ещё не начались даже официальные переговоры.
а буде прикольно, коли вони потікають швидко, коли расія порушить домовленості та лупане артою чи рсзв по тим миротворцям. Вони ж воювати не збираються зараз, а що має статися тоді. Всі ці розмови ні про що
d44
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:26

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.


Да не к войне, а к "сво"
А без "сво" не было бы и войны на истощение
Украина казалась соблазнительно легкой добычей.
Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого - достаточно было 5% воен.сбора для среднего класса и выше 2куе
я не говорю о совсем уж мифических вещах типа минимазации коррупции
вместо этого безконечная болтовня минско-нормандских форматов, крымские блядь саммиты, шатлы для "наших людей" в крыму и прочий долбоебизм. это было при порошенко и усугубилось при зеленском

"Профинансировать артиллерию и фортификации не так уж и дорого" - не уверен, не считал. И вы тоже.
В моём понимании, "профинансировать артиллерию" это, в частности, построить пороховые заводы и заводы по производству снарядов и стволов (кстати, не знаю, у Богдан стволы укр. производства?) и произвести их, создав запасы не на 2 дня боёв.
Фортификация 2000-км границы тоже стоит далеко не копейки.
Считаю, что значительно лучше подготовиться к войне мы не могли - и не успевали, и ресурсов не хватало.
Прогнозировать поведение и решения Путина при несколько лучшей подготовке не берусь. Но думаю, что это не отменило бы его планы. Просто вместо бездарно спланированного и проведенного СВО спланировали бы более серьёзную операцию. Думаю, основной просчёт Путина был в том, что он ожидал, что его встретят цветами, он неверно оценил морально-политическую обстановку в Украине, правильно оценивая военное преимущество РФ.
"о совсем уж мифических вещах", согласен с вами, говорить не приходится.

украинского, правда Краматорск
Пороховые - снарядные заводы есть в Болгарии, только денюжку плати
При росте цены вопроса с "сво"до полномаштабки вероятно были бы выбраны непрямые методы воздействия. , рабинович-шоу, газовые войны
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:28

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вопрос - жертвой чего являетесь вы?

Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...

А ви б погодилися на виконання мінських угод та Медведчука наступним президентом?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:32

  d44 написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вопрос - жертвой чего являетесь вы?

Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...

А ви б погодилися на виконання мінських угод та Медведчука наступним президентом?

А нагадай де в Мінських було про Медведчука ?

І не тягни сюди російський наратив - "Украина должна выполнять Минские соглашения"

Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:37

Валерій Маркус,
частина IV https://youtu.be/r9nCkxMStdg

(1е відео набрало 700+ тисяч переглядів за 1 день)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:37

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Часть общества пыталась добиться единства на основе национализма, но это, к счастью, не сработало и не должно было сработать. Мы не практически мононациональная Польша.

Іншими словами, ідея єдності на основі націоналізму не подобається прихильникам русскага міра і жертвам радянської русифікації

Мне лично не подобається. И я неоднократно об этом говорил. В отличие от идеи патриотизма.

Как парторг, ты путаешь понятия национализм и нацизм
Потому что, совецкая пропаганда отождествляла эти понятия

А твой "патриотизм" известен - россия вЯликая, надо слушать её
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:39

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.


Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ?

Да куда уж короче, там всё интервью на 13 мин. С закадровым переводом на русский. https://www.bbc.com/russian/articles/clyndypdxj7o.
Если конкретно о выборах, то это с 2.30 до 3.10 - 40 сек.
Она была за Харрис. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия".
"Я вижу мир немного иначе, чем некоторые мои соотечественники, но это не значит, что я не патриот. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала".
"Ты справишься. Ты не знаешь этого, но ты справишься".
"Люди могут отнять у тебя всё. ... Но они не могут отнять твою душу".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:40

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:И вопрос - жертвой чего являетесь вы?

Жертвою виборів 2019, коли вибрали в президенти клоуна і одного з найгірших кандидатів...

Ответ неверный.
ЛАД
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  #<1 ... 112961129711298112991130011301>
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