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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1129711298112991130011301>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно


Губарев спалив контору



ЛАД, що ви писали, шо на Донбасі був внутреній конфлікт (підтриманий "добровольцями" з рф), мол, докажіть мені, що в 2014 були регулярні війська рф на Донбасі.

все становиться явним, СБУ і ГУР знали це ще у 2014му і то, що було по нашому ТВ це була правда.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:52

  prodigy написав:
  pesikot написав:Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно


Губарев спалив контору



ЛАД, що ви писали, шо на Донбасі був внутреній конфлікт (підтриманий "добровольцями" з рф), мол, докажіть мені, що в 2014 були регулярні війська рф на Донбасі.

все становиться явним, СБУ і ГУР знали це ще у 2014му і то, що було по нашому ТВ це була правда.


Так ЛАД же ответит
  ЛАД написав:Ответ неверный.

)))
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 17:57

  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.

IQ це для слабаків.
ДУМА ПРО IQ
Президент Зеленський підписав закон, яким скасовується обов'язковий тест на IQ для суддів. Ніби й так не ейнштейни сиділи, але тепер узагалі заживем!
Гайки настали дискримінації!
Волю епоха диктує свою:
Більш не знущатись над совістю нації
Підлим, безсовісним тестам з IQ!
Радуйся, верство, колись репресована,
Судді-недоумки, судді-осли:
Мозок для суддів — умова скасована!
Сапієнс-шмапієнс вже відгули!
Мозок судді — це не привід для докорів,
Мозок судді не потрібен ніде:
Вміє злічити хоча б до ста доларів -
Значить, і істину в справі знайде!
Бекає? Мекає? Б'ється в делірії?
Що з того, людоньки, з ким не було?!
Жоден Ломброзо тепер не обміряє
Нашої з вами Феміди чоло!
Нумо ж, дебіли із довбодзьобами!
Гей, ідіоти, придурки й дуби!
Каже Зеленський, що разом це зробимо
В пам'ять про право нової доби!
Вручим же швидше ключі від юстиції
Бовдуру, телепню, лбу й чурбану!
Й хай, крім пов'язки в Феміди на пиці, їй
Ще і сорочку вдягнуть гамівну...
Юрко КОСМИНА
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:04

  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.

Мене більше цікавить IQ припиздента Зеленського
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:10

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.


Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ?

Да куда уж короче, там всё интервью на 13 мин. С закадровым переводом на русский. https://www.bbc.com/russian/articles/clyndypdxj7o.
Если конкретно о выборах, то это с 2.30 до 3.10 - 40 сек.
Она была за Харрис. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия".
"Я вижу мир немного иначе, чем некоторые мои соотечественники, но это не значит, что я не патриот. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала".
"Ты справишься. Ты не знаешь этого, но ты справишься".
"Люди могут отнять у тебя всё. ... Но они не могут отнять твою душу".


Ее ужасают люди в правительстве пришедшие туда после десятилетий ведения большого бизнеса и политики.
Я бы понаблюдал за Шароночкой и ее уважением если бы во власть пришли гангста-реперы и квадроберы-самокатчики
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно
це скільки? З якою метою?
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:20

  fox767676 написав:............
Пороховые - снарядные заводы есть в Болгарии, только денюжку плати
При росте цены вопроса с "сво"до полномаштабки вероятно были бы выбраны непрямые методы воздействия. , рабинович-шоу, газовые войны

Так в мире есть и ракетные заводы, и пушки делают, и танки, и самолёты, и комплексы ПВО, и...
Вот только за какие деньги всё это покупать? За зерно?
Сегодня цена пшеницы на НЙ бирже 200 $/т, кукурузы 171,2 $/т.
А ракета ПВО - 1 млн. долл.= 5000 т пшеницы.
Самолёт Ф-16 порядка $15 млн. = 75 тыс. т.
Эскадрилья, вроде, 20 самолётов = 1,5 млн. т.
Но это цены, как понимаю, на какое-то старьё. В укр. Вики указаны цены от 34 до 160 млн. за Блок 52 и блок 70, соотв.
F-35А стоит $210 млн.
Patriot:
Близько $1,1 млрд за батарею (внутрішня ціна)[1]
Близько $2,5 млрд за батарею (експортна ціна)
$6—10 млн за ракету (експортна ціна)

Украина не Израиль. 2-3 комплексов не хватит.
Или последуем примеру Сталина заберём всё зерно, чтобы купить оружие? Вот только хватит ли зерна?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:26

  detroytred написав:Якщо за зиму не відбудуться перемовини, рпв, то рфія почне нову мобілізацію, відповідно й в нас буде зниження віку мобілізації, відміна ряду відтермінуваннь і ширше залучення жінок.

Рішеннь проблем з оркостаном для України лише два:
1. Диво дивне -- прийняття України в НАТО (що дорівнює згоді НАТО воювати ЗА Україну. Не допомагати, а саме воювати).
2. Капут оркостану. Теж диво.

В принципі, обидва дива можливі...
А без цих чудних див Україна або виграє неймовірною ціною (тобто здобуває піррову перемогу), або програє капітально.

Парагвай переможець!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:28

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:Маск

Мальчик рос замкнутым, любил чтение и, имея фотографическую память и прочитав два комплекта энциклопедий, стал всезнайкой, что не прибавило ему популярности.
Ну с Маском точно мимо, потому что он трудоголик, вундеркинд и на сдачу социопат. в 10 лет он начал писать свой первый софт, пока другие детишки гоняли в футбол во дворе.

плюс папа мультімільонер
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:30

  andrijk777 написав:
  sergey_stasyuk555 написав:шкільні медальки це одне, а обл/респ. олімпіади - "ето другоє".
тут відписались два переможці таких олімпіад - фейслесс і андрій777 - я впевнений, що вони входять в 95-й персентиль найуспішніших, як серед пересічних України, так і цього форуму.

Це вірно - медалісти це одне, а олімпіади це інше.
Медалісти - це все-таки трудолюбивість, усидчивість, всесторонність, вміння підлизатись до вчителя в деякій мірі - це все більш-менш пригодиться в житті.
Переможці олімпіад - це більше природній дар, талант, але в дуже-дуже вузькій області життя. Слабо пригодиться в житті(або ніяк не пригодиться), якщо не пішов в науку. Наука в кінці 90-х була в дупі, тому я в науку не пішов.
В 95% найуспішніших я звичайно входжу. :D Але точно не входжу в 5% найуспішніших(по критерію бабла) пересічних України і тим більше цього форуму.

входиш в "клуб будівельника"? (в якого десяток мільйонів грн. за 30 років скирдування)
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