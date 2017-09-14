ЛАД написав:

fox767676 написав: ЛАД написав: Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой. Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.



Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ? Можно кратко - она за пипесеточную до помогу и Тейлор Свифт под эгидой ЛГБТ+ или за крепких хозяйственников ржавого пояса ?

Да куда уж короче, там всё интервью на 13 мин. С закадровым переводом на русский.Если конкретно о выборах, то это с 2.30 до 3.10 - 40 сек.Она была за Харрис. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"."Я вижу мир немного иначе, чем некоторые мои соотечественники, но это не значит, что я не патриот. Я люблю свою страну и хочу, чтобы она процветала"."Ты справишься. Ты не знаешь этого, но ты справишься"."Люди могут отнять у тебя всё. ... Но они не могут отнять твою душу".