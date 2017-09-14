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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:32
fox767676 написав:
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Я бы понаблюдал за Шароночкой и ее уважением если бы во власть пришли гангста-реперы и квадроберы-самокатчики
А в США был такой вариант?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:33
flyman написав: andrijk777 написав:
В 95% найуспішніших я звичайно входжу.
Але точно не входжу
в 5% найуспішніших(по критерію бабла) пересічних України і тим більше цього форуму.
входиш в "клуб будівельника"? (в якого десяток мільйонів грн. за 30 років скирдування)
Та ж не входжу навіть близько!
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:34
andrijk777 написав: flyman написав: andrijk777 написав:
В 95% найуспішніших я звичайно входжу.
Але точно не входжу
в 5% найуспішніших(по критерію бабла) пересічних України і тим більше цього форуму.
входиш в "клуб будівельника"? (в якого десяток мільйонів грн. за 30 років скирдування)
Та ж не входжу навіть близько!
Так ещё ж не скирдуете 30 лет.
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ЛАД
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:42
sashaqbl написав:
... IQ припиздента ...
Вас хватило на один пост.
А меня в связи с этим интересует ваш IQ.
Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:43
d44 написав: pesikot написав:
Мінські було прописані так, що Росія гарантовано їх би не виконувала і можно було б крутити пейси довго і нудно
це скільки? З якою метою?
З метою, щоб не виконувати оті самі Мінські ...
Соглашением предусматривалось:
1. Незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня с 00 ч. 00 мин. (киевское время) 15 февраля 2015 года.
Раша хоч раз це виконала ? Ні
2. Отвод всех тяжёлых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»):
для украинских войск — от фактической линии соприкосновения;
для вооружённых формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года.
Отвод вышеперечисленных тяжёлых вооружений должен начаться не позднее второго дня после прекращения огня и завершиться в течение 14 дней.
Этому процессу будет содействовать ОБСЕ при поддержке Трехсторонней Контактной группы.
«Торнадо-С» є тільки у Росії, тому вони і були прописані
Вони їх відводили ? Ні
PS. Про Медведчука і Мінські ти так і не написав )
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:44
Ой+ написав: ЛАД написав:
Я так понимаю, что интервью Шарон Стоун не вызвало интереса форумчан. А напрасно. Её IQ составляет 154. Вот не уверен, что многих хотя бы приблизительно такой.
IQ це для слабаків.
ДУМА ПРО IQ
Президент Зеленський підписав закон, яким скасовується обов'язковий тест на IQ для суддів. Ніби й так не ейнштейни сиділи, але тепер узагалі заживем!
............
Юрко КОСМИНА
А что, был такой тест для судей?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:47
ЛАД написав: sashaqbl написав:
... IQ припиздента ...
Вас хватило на один пост.
А меня в связи с этим интересует ваш IQ.
Он явно ниже, чем у Шарон Стоун.
То Виталька себя закапывал, теперь ЛАД с IQ
ЛАД, "хитрожопая сучка" и уровень IQ не имеют между собой ничего общего
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:51
ЛАД написав:
Единственная "идея" - личное материальное благополучие и обогащение = деньги. При полном игнорировании общественных интересов. Вероятно, это естественно как откат от советской пропаганды коллективизма.
Но такая "идея" поощряет крайний индивидуализм и никак не способствует хоть какому-то сплочению общества.
Це дуже складне питання.
Але я з цим не згідний. Наприклад - дуже багато добровольців пішло на фронт - це прямо заперечує ваші слова. Майдани - також пряме заперечення.
Але в чому проблема України? - Мені здається проблема в системі. У нас сформувалась така собі пострадянська система, яка сильно подібна на радянську, але "підлаштована" під сучасні реалії - свобода слова(але продажна), вільний ринок(але з преференціями для своїх), олігархи і т.д. Остаточно ця система сформувалась при Кучмі(комуніст), а жоден наступний президент нажаль не зміг її поламати.
Правда потрібно зауважити що жодна пост-совкова республіка(окрім прибалтів) не змогли сформувати кращої системи. Тому в деякій мірі - це закономірний історичний процес. Не доросли ми(вся Україна) до кращої системи. Може після війни щось зміниться.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Чет 12 гру, 2024 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:54
ЛАД написав:
Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.
перекопати кримський перешийок та попідривати мости на каналах, це як на Марс злітати
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:56
ЛАД написав:
Вот только за какие деньги всё это покупать? За зерно?
ви начебто не дитина, питання як у Бунши
у разі перемоги 50% спишуть, а 50% замороженими російськими активами
я вам писав, що рф 200 млрд, Україні допмогли на 120млрд і своїх мають 35-40млрд
плюс волотенри і люди донатили (думаю, 1-2млрд), бізнес десь 1-2млрд
цифри умовни +/-5млдр
бентежить позиція Трампа? чому він не запросив ху*ло на свою інавгурацію
Російського диктатора Володимира Путіна не запросили на інавгурацію нового президента США Дональда Трампа, яка відбудеться наступного місяця. Про це заявили у Кремлі, пише Sky News.
У Москві повідомили, що не отримували запрошення для Путіна на церемонію приведення до присяги новообраного президента США 20 січня.
Водночас Трамп запросив президента Китаю Сі Цзіньпіна відвідати інавгурацію у Вашингтоні, повідомляє телеканал NBC News.
Водночас у Sky News наголосили, що це було б без прецедентно, якби лідери РФ або Китаю були присутні на такій події.
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