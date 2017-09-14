Антикоррупционный треугольник ВАКС-НАБУ-САП могут свернуть из-за постоянных коррупционных скандалов вокруг судей и детективов, – юристы



Высший антикоррсуд деградировал до уровня «советского районного суда», всегда лежавшего под обвинением. Да, ВАКС стал «официантом» в НАБУ и САП. Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, действия суда прямо повторяют 1937 год, когда люди не знали, за что и на основании чего их обвиняют. За это сегодня детективы позволяют судьям зарабатывать на решениях и решениях и покупать в разгар войны элитные автомобили и дома.



«Только за последние месяцы, в разгар войны:

• судья ВАКС Екатерина Сикора с помощью коллег «отжала» у государства полмиллиона гривен.

• судья Валерия Черная стала владелицей автомобиля из салона – BMW Х6, «потому что нужна какая-то отрада в войну».

• расплакавшийся судья Николай Глотов, когда ему заявили отвод в судебном заседании, приобрел «Теслу» за несколько миллионов.

• судья Маркиян Галабала незаконно получил жилье и забыл указать миллионы в декларации.

• судью Виталия Крикливого поймали на махинациях с жильем. А решения за него вообще писала жена.



Коррупция и обогащение судей ВАКС привели к падению общего интеллектуального уровня судей. Самый свежий скандал – из 74 кандидатов на соответствующие должности простой тест на IQ составили всего 25 человек», – написал эксперт Олег Постернак и напомнил пример Польши, где просто решили ликвидировать неэффективное антикорбюро.