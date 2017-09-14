Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.
Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.
Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.
prodigy Цілком логічне рішення не запросити путіна і запросити Сі. Я б так само зробив. Тепер залишилось питання - чи Сі приїде? Думаю так. Ось сядуть 20 січня Трамп і Сі за бутилкою віскаря і намалюють "план припинення війни в Україні"
учительницу литературы лицея «Авиатика» в Подмосковье обвинили в «пропаганде квадробинга»
Она дала задание пятиклассникам написать сочинение по мотивам рассказа «Муму» от лица собаки. Некоторые родители восприняли упражнение в штыки и обратились с жалобой к руководству школы. Кроме того, волну критики вызвало имя педагога — Арувхан Вазировна, что стало поводом для агрессивных комментариев в социальных сетях.
Министерство образования Московской области встало на защиту учительницы, отметив, что подобное задание способствует развитию эмоционального интеллекта и помогает анализировать чувства персонажей.
Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", які вплинуть на процес відбору кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Основні зміни стосуються скасування складного тесту на IQ: тест на когнітивні здібності з 75% прохідним балом більше не є обов’язковим. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sudova-reform ... kovij.html
От президенту, як обраній посаді, таке тестування не загрожує.
А меня в связи с этим интересует ваш IQ. Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"
чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв? чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі? і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 12 гру, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
Антикоррупционный треугольник ВАКС-НАБУ-САП могут свернуть из-за постоянных коррупционных скандалов вокруг судей и детективов, – юристы
Высший антикоррсуд деградировал до уровня «советского районного суда», всегда лежавшего под обвинением. Да, ВАКС стал «официантом» в НАБУ и САП. Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, действия суда прямо повторяют 1937 год, когда люди не знали, за что и на основании чего их обвиняют. За это сегодня детективы позволяют судьям зарабатывать на решениях и решениях и покупать в разгар войны элитные автомобили и дома.
«Только за последние месяцы, в разгар войны: • судья ВАКС Екатерина Сикора с помощью коллег «отжала» у государства полмиллиона гривен. • судья Валерия Черная стала владелицей автомобиля из салона – BMW Х6, «потому что нужна какая-то отрада в войну». • расплакавшийся судья Николай Глотов, когда ему заявили отвод в судебном заседании, приобрел «Теслу» за несколько миллионов. • судья Маркиян Галабала незаконно получил жилье и забыл указать миллионы в декларации. • судью Виталия Крикливого поймали на махинациях с жильем. А решения за него вообще писала жена.
Коррупция и обогащение судей ВАКС привели к падению общего интеллектуального уровня судей. Самый свежий скандал – из 74 кандидатов на соответствующие должности простой тест на IQ составили всего 25 человек», – написал эксперт Олег Постернак и напомнил пример Польши, где просто решили ликвидировать неэффективное антикорбюро.