RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 11298112991130011301

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Её IQ составляет 154

Однажды актрисе предложили публично пройти тест IQ, который подтвердил бы ее неординарные умственные способности - звезда от этой затеи отказалась.

Еще одним камнем преткновения стал вопрос о членстве Шэрон в организации Менса - некоммерческая структура, в которую принимают людей с IQ выше, чем у 98% населения. Актриса так же утверждала, что является членом данного сообщества.

Однако еще в 2002 году в зарубежных СМИ появилась информация о том, что Шэрон созналась - членством в Менса она похвалиться не может.

Тем не менее, англ. Вики - https://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Stone#cite_ref-10 - приводит это число.

Приводит. Ссылаясь на CBS, которые источник не указывают -- провели опрос (скорее всего) :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 8792
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:06

prodigy Цілком логічне рішення не запросити путіна і запросити Сі. Я б так само зробив.
Тепер залишилось питання - чи Сі приїде? Думаю так.
Ось сядуть 20 січня Трамп і Сі за бутилкою віскаря і намалюють "план припинення війни в Україні" :D :D :D
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:16

учительницу литературы лицея «Авиатика» в Подмосковье обвинили в «пропаганде квадробинга»

Она дала задание пятиклассникам написать сочинение по мотивам рассказа «Муму» от лица собаки. Некоторые родители восприняли упражнение в штыки и обратились с жалобой к руководству школы. Кроме того, волну критики вызвало имя педагога — Арувхан Вазировна, что стало поводом для агрессивных комментариев в социальных сетях.

Министерство образования Московской области встало на защиту учительницы, отметив, что подобное задание способствует развитию эмоционального интеллекта и помогает анализировать чувства персонажей.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26255
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:А что, был такой тест для судей?

Не тільки:
Тести на загальні здібності Psymetrics (зокрема вербальний інтелект та абстрактно – логічне мислення) обов’язково здають у другому турі кандидати суддівського корпусу, прокурори та держслужбовці. https://meta-consulting.com.ua/blog/ndi ... -ntelektu/

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", які вплинуть на процес відбору кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Основні зміни стосуються скасування складного тесту на IQ: тест на когнітивні здібності з 75% прохідним балом більше не є обов’язковим. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sudova-reform ... kovij.html

От президенту, як обраній посаді, таке тестування не загрожує.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7030
З нами з: 19.04.12
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 19:59

Зображення
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26255
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:01

успих они переплюнули твой рекорд

В китайском Гуанчжоу прошёл дождь из дронов. Из-за помех более 6 сотен аппаратов, поднятых ради праздничного шоу, упали в речку.

Облачно, возможны осадки в виде беспилотников
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26255
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:23

  ЛАД написав:
  sashaqbl написав:... IQ припиздента ...

Вас хватило на один пост.

А меня в связи с этим интересует ваш IQ.
Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"


чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв?
чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі?
і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 12 гру, 2024 20:33, всього редагувалось 1 раз.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1606
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 20:27

Антикоррупционный треугольник ВАКС-НАБУ-САП могут свернуть из-за постоянных коррупционных скандалов вокруг судей и детективов, – юристы
 
Высший антикоррсуд деградировал до уровня «советского районного суда», всегда лежавшего под обвинением. Да, ВАКС стал «официантом» в НАБУ и САП. Как отмечает адвокат Ростислав Кравец, действия суда прямо повторяют 1937 год, когда люди не знали, за что и на основании чего их обвиняют. За это сегодня детективы позволяют судьям зарабатывать на решениях и решениях и покупать в разгар войны элитные автомобили и дома.
 
«Только за последние месяцы, в разгар войны:
• судья ВАКС Екатерина Сикора с помощью коллег «отжала» у государства полмиллиона гривен.
• судья Валерия Черная стала владелицей автомобиля из салона – BMW Х6, «потому что нужна какая-то отрада в войну».
• расплакавшийся судья Николай Глотов, когда ему заявили отвод в судебном заседании, приобрел «Теслу» за несколько миллионов.
• судья Маркиян Галабала незаконно получил жилье и забыл указать миллионы в декларации.
• судью Виталия Крикливого поймали на махинациях с жильем. А решения за него вообще писала жена.
 
Коррупция и обогащение судей ВАКС привели к падению общего интеллектуального уровня судей. Самый свежий скандал – из 74 кандидатов на соответствующие должности простой тест на IQ составили всего 25 человек», – написал эксперт Олег Постернак и напомнил пример Польши, где просто решили ликвидировать неэффективное антикорбюро.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26255
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2419 раз.
Подякували: 3398 раз.
 
Профіль
 
3
  #<1 ... 11298112991130011301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, wild.tomcat, Wirująświatła і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
24 77187
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 247915
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 885916
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4438)
12.12.2024 18:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.