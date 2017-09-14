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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:06
Xenon написав:
Ой, а шо случилось ? )
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:10
Дюрі-бачі написав: Bobua написав:
Але цікаво, чи скористаються після війни солдати можливостями навчання для всл?
От зараз вчу одного магістра, який в АТО брав участь ще до 2022 р., потім в 2023 звільнився із ЗСУ через поранення. ПТСР явно є і навчання йому дуже важко йде. Там явно потрібен особливий підхід.
Х.з. наскільки це масове явище
Інет обнадіює:
Близько 8% чоловіків та 20% жінок, які пережили травматичні події, мають ПТСР.
І якщо “ушкоджена психіка”, то це ж треба якось тестами визначати?
Бо навчання і з інших причин може не йти...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:13
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Единственная "идея" - личное материальное благополучие и обогащение = деньги. При полном игнорировании общественных интересов. Вероятно, это естественно как откат от советской пропаганды коллективизма.
Но такая "идея" поощряет крайний индивидуализм и никак не способствует хоть какому-то сплочению общества.
Це дуже складне питання.
Але я з цим не згідний. Наприклад - дуже багато добровольців пішло на фронт - це прямо заперечує ваші слова. Майдани - також пряме заперечення.
Але в чому проблема України? - Мені здається проблема в системі. У нас сформувалась така собі пострадянська система, яка сильно подібна на радянську, але "підлаштована" під сучасні реалії - свобода слова(але продажна), вільний ринок(але з преференціями для своїх), олігархи і т.д. Остаточно ця система сформувалась при Кучмі(комуніст), а жоден наступний президент нажаль не зміг її поламати.
Правда потрібно зауважити що жодна пост-совкова республіка(окрім прибалтів) не змогли сформувати кращої системи. Тому в деякій мірі - це закономірний історичний процес. Не доросли ми(вся Україна) до кращої системи. Може після війни щось зміниться.
Речь об обществе в целом.
Всегда есть исключения.
Добровольцев было немало. Но какой % ко всему населению?
На Майдане было так же не много по отношению ко всему населению.
Но это всё же экстремальные ситуации.
Насчёт прибалтов не знаю.
И вы пишете немного не о том. Речь шла о единстве общества. А не о наличии активных людей. Вместе с Майданом был и антимайдан.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 12 гру, 2024 21:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:15
flyman написав: ЛАД написав:
Не буду повторяться в сотый раз. Не верю в способность Украины серьёзно подготовиться к войне с РФ за несколько лет. Не те ресурсы.
Вы находите очередную вунлервафлю - богдани\вільхи\нептуни. Но, во-первых, нужны большие количества, во-вторых, нужно не только это, а ещё много чего, в-третьих, нужны огромные деньги (иди это во-первых?). Для реализации таких планов нужен лозунг: "Пушки вместо масла". Но проблема в том, что масла у очень многих и так не было. Поэтому получилось бы: "Немножко пушек вместо масла". А народ плевал бы на всё это и ездил на Запад на заработки.
перекопати кримський перешийок та попідривати мости на каналах, це як на Марс злітати
"кримський перешийок" не вся граница.
И даже не буду уточнять, что вы называете "перекопати" его.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:16
Xenon написав:
хоть бы за 24 месяца уложились
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:25
prodigy написав: ЛАД написав:
Вот только за какие деньги всё это покупать? За зерно?
ви начебто не дитина, питання як у Бунши
[youtube]aqntnSJchX4[/youtu..]
у разі перемоги 50% спишуть, а 50% замороженими російськими активами
я вам писав, що рф 200 млрд, Україні допмогли на 120млрд і своїх мають 35-40млрд
плюс волотенри і люди донатили (думаю, 1-2млрд), бізнес десь 1-2млрд
цифри умовни +/-5млдр
..........
Вы мои ответы да и вообще посты не читаете?
О 120 млрд. я вам отвечал - это всё военная помощь?
"50% спишуть" - вы точно знаете? Видели гарантии?
"50% замороженими російськими активами" - пока не дали ничего и, вроде, не собираются. Максимум, речь идёт о %-ах.
Вы ещё о "золоте Полуботка" забыли.
И вообще, разговор с fox767676
был о возможностях будущего
укрепления обороноспособности. После войны.
Или рассчитываете, что нас будут вечно бесплатно вооружать?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:31
wild.tomcat написав: ЛАД написав: sashaqbl написав:
... IQ припиздента ...
Вас хватило на один пост.
А меня в связи с этим интересует ваш IQ.
Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"
чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв?
чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі?
і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Я уже отвечал на этот вопрос.
Повторять по 100 раз не буду.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:07
Бачу, що сьогодні, наче, всі тверезі?
А то вчора ввечері аж "кипіла" ця гілка!
Але ми так толком і не вияснили - як простий "простачок Успіх" з 9-ма класами сільської школи виявився УСПІШНИМ, а його дружина з ДВОМА дипломами(1 з яких - червоний) - до сьогоднішнього дня працює вчителем за 10-11Кгрн/міс?
Як так?©
Правда, тут про нашого президента, про Маска і інших - вже приблизно щось схоже на правильну відповідь звучало, але...
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