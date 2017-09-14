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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:30
Успіх написав:
Головне потім його десь підштовхнути на айтішніка, а не на вчителя, як дружина))
Може стати аж не так і привабливою за декілька років.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:37
Ой+ написав: Успіх написав:
Головне потім його десь підштовхнути на айтішніка, а не на вчителя, як дружина))
Може стати аж не так і привабливою за декілька років.
Як каже моя дружина:
- а що, не треба буде айтішніків наприклад:
- у проектуванні зброї?(ракет, дронів?)
- на будь-яких заводах/фабриках?(зараз все коп'ютеризовано)
- у фін.установах?
- та майже на кожнім кроці треба спеців, які шарять в комп'ютерній техніці!
Син вже якісь там програмки пише/складає! І то в 14років!
А я в смартфоні толком розібратись не можу
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:45
Bobua написав:
І якщо “ушкоджена психіка”, то це ж треба якось тестами визначати?
Як там бойовий дух у Вас і у Ваших побратимів?
Всі чекаєте "мирної угоди/заморозки" і навесні на дембель?
Ну, не всі і не зразу... але 2/3 може таки дозволять дембельнутись?
Чи це фантастика?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 22:52
ЛАД написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
Вас хватило на один пост.
А меня в связи с этим интересует ваш IQ.
Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"
чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв?
чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі?
і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Я уже отвечал на этот вопрос.
Повторять по 100 раз не буду.
та нічого ви не відповіли. ви просто зіскочили з незручного для вас запитання, як завжди.
зате ту стоун, яка вам чомусь сподобалася, ви тут тільки сьогодні декіоька разів згадували. дивина
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Додано: Чет 12 гру, 2024 23:17
Ой+ написав: Успіх написав:
Головне потім його десь підштовхнути на айтішніка, а не на вчителя, як дружина))
Може стати аж не так і привабливою за декілька років.
чим на умовні Фуджікурі крутити дроти?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 23:27
wild.tomcat написав: ЛАД написав: wild.tomcat написав:
.............
чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв?
чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі?
і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Я уже отвечал на этот вопрос.
Повторять по 100 раз не буду.
та нічого ви не відповіли. ви просто зіскочили з незручного для вас запитання, як завжди.
зате ту стоун, яка вам чомусь сподобалася, ви тут тільки сьогодні декіоька разів згадували. дивина
Т.е. в первый раз вы мой ответ прочитали. Если вам было непонятно, то почему не уточнили, что вас интересует?
Если вы не поняли в первый раз, то от повторения ничего не изменится.
Или вам просто хочется потроллить?
Поднимите архивы политветки весны 2019, если найдёте хоть одно моё ругательство в адрес Порошенко, то предъявляйте претензии. И я вообще не помню, чтобы о нём писали "припиздент" или аналогичное. Я его мог критиковать (и критиковал) за его взгляды, но никогда не отрицал, что он подготовленный и квалифицированный политик с большим опытом. И сейчас не изменил своё мнение. Особенно после его последнего интервью, которое тут упоминали на днях.
А то, что мне нравятся умные и красивые женщины как Шарон Стоун больше, чем По или Зе, так ничего удивительного.
Или вас больше привлекают мужчины?
Ну так это ваши проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Чет 12 гру, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 23:35
Wirująświatła написав: Xenon написав:
хоть бы за 24 месяца уложились
Не будет мирного соглашения и продолжим воевать в 25г. без оружия и главное без людей, то раша с такими темпами, как сейчас может спокойно дойти до Днепра. А в Запорожье и Херсоне могут полностью уничтожить все дома. Не Забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, НИкополь, Марганец - вся жизнь остановится в этих городах.
Сейчас активно все СМИ пишут про обсуждение ввода ввойск НАТО в Украину. Они где будут базироваться? На Западной Украине?. раша не позволит им находиться в зоне боевых действий. Или типа они миротворцы, так миротворцы у нас в мире одни - ООН.
Поэтому забываем про границы 91года и надеямся на переговоры.
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