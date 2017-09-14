Успіх написав:Головне потім його десь підштовхнути на айтішніка, а не на вчителя, як дружина))
Може стати аж не так і привабливою за декілька років.
Як каже моя дружина: - а що, не треба буде айтішніків наприклад: - у проектуванні зброї?(ракет, дронів?) - на будь-яких заводах/фабриках?(зараз все коп'ютеризовано) - у фін.установах? - та майже на кожнім кроці треба спеців, які шарять в комп'ютерній техніці!
Син вже якісь там програмки пише/складає! І то в 14років!
А меня в связи с этим интересует ваш IQ. Он явно ниже, чем у Шарон Стоун. "Это ужасает, пугает? Да. Буду ли я уважать нового Президента? Да. Потому что так работает демократия"
чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв? чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі? і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Я уже отвечал на этот вопрос. Повторять по 100 раз не буду.
та нічого ви не відповіли. ви просто зіскочили з незручного для вас запитання, як завжди. зате ту стоун, яка вам чомусь сподобалася, ви тут тільки сьогодні декіоька разів згадували. дивина
wild.tomcat написав:............. чому ви так само, як поважаєте теперішнього, не поважали попереднього. чи тоді "демократия не работала"? чи армовір так дошкуляв? чому ви вимагаєте від інших того, що не робили самі? і знову питання захисту - чому ви не захищали попереднього чинного президента від нападок так як теперішнього? таке було і я пропустив? нагадайте, будь ласка. чи таки подвійні стандарти?
Я уже отвечал на этот вопрос. Повторять по 100 раз не буду.
та нічого ви не відповіли. ви просто зіскочили з незручного для вас запитання, як завжди. зате ту стоун, яка вам чомусь сподобалася, ви тут тільки сьогодні декіоька разів згадували. дивина
Т.е. в первый раз вы мой ответ прочитали. Если вам было непонятно, то почему не уточнили, что вас интересует? Если вы не поняли в первый раз, то от повторения ничего не изменится. Или вам просто хочется потроллить? Поднимите архивы политветки весны 2019, если найдёте хоть одно моё ругательство в адрес Порошенко, то предъявляйте претензии. И я вообще не помню, чтобы о нём писали "припиздент" или аналогичное. Я его мог критиковать (и критиковал) за его взгляды, но никогда не отрицал, что он подготовленный и квалифицированный политик с большим опытом. И сейчас не изменил своё мнение. Особенно после его последнего интервью, которое тут упоминали на днях.
А то, что мне нравятся умные и красивые женщины как Шарон Стоун больше, чем По или Зе, так ничего удивительного. Или вас больше привлекают мужчины? Ну так это ваши проблемы.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 гру, 2024 23:36, всього редагувалось 1 раз.
Не будет мирного соглашения и продолжим воевать в 25г. без оружия и главное без людей, то раша с такими темпами, как сейчас может спокойно дойти до Днепра. А в Запорожье и Херсоне могут полностью уничтожить все дома и всю ифрастр. Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах. Сейчас активно все СМИ пишут про обсуждение ввода ввойск НАТО в Украину. Они где будут базироваться? В районе Западной Украины?. раша не позволит им находиться вблизи зоны боевых действий и даже в зоне соприкосновения при остановке военных действий. Или типа они будут миротворцы, так миротворцы у нас в мире одни - ООН и там тоже много своих нюансов. А миротворцы НАТО, то значит Украину готовят к разделению на несколько частей. Поэтому забываем про границы 91года и надеямся на переговоры. Но переговоры должны быть такими, что бы от Украины не осталось всего несколько областей. Ещё дедушка Байден подогревает ЗЕ к войне 18+. А это грозит волнениями среди населения, которые не нужны в это час.
Игорь Алексеевич написав:........Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. ...........
Metinvest Holding BV, компания, владеющая единственным предприятием по добыче коксующегося угля в Украине, объявила, что остановила работу на одной из трех шахт, которая находится слишком близко к местам боев на покровском направлении.
Коксующийся уголь — необходимое сырье для производства стали. В октябре украинский союз металлургов предупреждал, что в случае потери шахт под Покровском производство стали в стране упадет в следующем году до 2-3 млн тонн с 7,5 млн т, ожидаемых в этом году.
В пресс-релизе компании говорится, что остановлена вертикальная шахта № 3 в Песчаном из-за приближения линии фронта и интенсификации артобстрелов.
Другие ключевые объекты продолжают работать. Источник в компании уточнил агентству Reuters, что по-прежнему действуют две другие шахты, расположенные дальше от линии фронта.