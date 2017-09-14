Додано: Чет 12 гру, 2024 23:35

Wirująświatła написав: Xenon написав: Трамп визнав, що укладення мирної угоди між рф і Україною за «24 години» є складнішим завданням, ніж він думав, – ЗМІ.



https://www.censor.net/en/news/3524775/ ... ut-against

❗️, – ЗМІ.

хоть бы за 24 месяца уложились хоть бы за 24 месяца уложились

Не будет мирного соглашения и продолжим воевать в 25г. без оружия и главное без людей, то раша с такими темпами, как сейчас может спокойно дойти до Днепра. А в Запорожье и Херсоне могут полностью уничтожить все дома и всю ифрастр. Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.Сейчас активно все СМИ пишут про обсуждение ввода ввойск НАТО в Украину. Они где будут базироваться? В районе Западной Украины?. раша не позволит им находиться вблизи зоны боевых действий и даже в зоне соприкосновения при остановке военных действий. Или типа они будут миротворцы, так миротворцы у нас в мире одни - ООН и там тоже много своих нюансов.А миротворцы НАТО, то значит Украину готовят к разделению на несколько частей.Поэтому забываем про границы 91года и надеямся на переговоры. Но переговоры должны быть такими, что бы от Украины не осталось всего несколько областей.Ещё дедушка Байден подогревает ЗЕ к войне 18+. А это грозит волнениями среди населения, которые не нужны в это час.