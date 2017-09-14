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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11301113021130311304

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:03

  ЛАД написав:
  Игорь Алексеевич написав:........Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. ...........

Metinvest Holding BV, компания, владеющая единственным предприятием по добыче коксующегося угля в Украине, объявила, что остановила работу на одной из трех шахт, которая находится слишком близко к местам боев на покровском направлении.

Коксующийся уголь — необходимое сырье для производства стали. В октябре украинский союз металлургов предупреждал, что в случае потери шахт под Покровском производство стали в стране упадет в следующем году до 2-3 млн тонн с 7,5 млн т, ожидаемых в этом году.

В пресс-релизе компании говорится, что остановлена вертикальная шахта № 3 в Песчаном из-за приближения линии фронта и интенсификации артобстрелов.

Другие ключевые объекты продолжают работать. Источник в компании уточнил агентству Reuters, что по-прежнему действуют две другие шахты, расположенные дальше от линии фронта.
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt


Это известно. Есть некоторые запасы. Остановится металл.города, то 800тыс население останется без денег поступ. в бюджет города. Запорожсталь одно из самых больших предприятий наполн. бюджет города. Более 300тыс. людей потеряют работу в городе. Остановятся и вспомог. предприятия города, которые работают на металлургию. Народ начнёт перемещаться в др.города или за границу.
Малый бизнес тоже потеряет работу, одним словом всё пойдёт вниз в городе...
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в П'ят 13 гру, 2024 00:04, всього редагувалось 1 раз.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:03

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Киев за запуск американских ракет по территории России в ноябре, пишет Time. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

«Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?» — сказал он в интервью журналу.

«Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее», — добавил он.
.........
«Я хочу достичь соглашения, а единственный способ достичь соглашения — это не бросать [Украину]», — добавил избранный президент США.

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил (с одобрения, как я предполагаю, президента [США]), начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — сказал в интервью Трамп.
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt
И там же:
По сведениям этих источников, Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что он против вступления Украины в НАТО, но за то, чтобы после прекращения огня (о своем стремлении к которому политик говорил неоднократно) Украина осталась сильной и хорошо вооруженной страной.

Также Трамп хочет, чтобы для мониторинга соблюдения режима прекращения огня на украинской территории были развернуты войска европейских стран, не под эгидой НАТО. Американские войска он отправлять туда не хочет, хотя и не исключал какой-то поддержки для этого контингента со стороны США.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:08

  Успіх написав:
  kyk написав:собі записати
Не в цьому суть!

Ми тут про потрібність освіти/олімпіади/дипломи))


От мій старший син поступив на фізмат і його вже теж тягають по олімпіадах(з його класу тільки він і ще один)
Деякі контрольні роботи син робить за 20хв!

Головне потім його десь підштовхнути на айтішніка, а не на вчителя, як дружина))
Если парень толковый, можете никуда не толкать. Математики и физики тоже нужны. Правда, не у нас (пока?). Но границы вечно закрыты не будут.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:08

  ЛАД написав:
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал Киев за запуск американских ракет по территории России в ноябре, пишет Time. Речь идет о дальнобойных ракетах ATACMS.

«Я категорически не согласен с запуском ракет на сотни миль вглубь России. Зачем мы это делаем?» — сказал он в интервью журналу.

«Мы просто обостряем эту войну и усугубляем ее», — добавил он.
.........
«Я хочу достичь соглашения, а единственный способ достичь соглашения — это не бросать [Украину]», — добавил избранный президент США.

«Я думаю, что самое опасное сейчас — это то, что происходит, когда Зеленский решил (с одобрения, как я предполагаю, президента [США]), начать обстреливать Россию ракетами. Я думаю, что это серьезная эскалация. Я думаю, что это глупое решение», — сказал в интервью Трамп.
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt
И там же:
По сведениям этих источников, Трамп сказал Зеленскому и Макрону, что он против вступления Украины в НАТО, но за то, чтобы после прекращения огня (о своем стремлении к которому политик говорил неоднократно) Украина осталась сильной и хорошо вооруженной страной.

Также Трамп хочет, чтобы для мониторинга соблюдения режима прекращения огня на украинской территории были развернуты войска европейских стран, не под эгидой НАТО. Американские войска он отправлять туда не хочет, хотя и не исключал какой-то поддержки для этого контингента со стороны США.

Идёт пока война между Байденом и Трампом. ЗЕ не знает, что делать. От Байдена надо выжать все деньги, хотя бы для поддержания бюджета в выплатах пенсий и др. социалки в 25году.
От Трампа надо ЗЕ, что бы остановить войну, желательно на хороших условиях для Украины.
От ЗЕ один и др. требуют каких то условий для решения данных задач, которые противорячат одному и др. дедушке.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:13

Украинская экономика продолжает «умирать». Доходы в бюджет падают ежемесячно, что увеличивает зависимость Украины от западных кредитов. Сейчас Украина зависит от Запада на 82%, что является уже катастрофической цифрой, но улучшения не просматривается.
НБУ констатировал, что фактическая потребительская инфляция в стране превысила 9,7%, что в 1,9 раз больше изначального прогноза. На фоне падающих доходов и роста цен увеличивается задолженность граждан уже даже не по кредитам от банков, а по микрокредитам. С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд до 16,02 млрд гривен. Кроме того, за год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 гривен в 2023 году до 6 190 гривен в этом году. 90% займов оформляется онлайн, чтобы перебиться от зарплаты до зарплаты.
Также ужесточается финансовый контроль над населением. 10 декабря крупнейшие украинские банки подписали меморандум, в соответствии с которым вводятся новые ограничения для физических лиц, а также предпринимателей (ФОП) на переводы с карты на карту. Если ранее лимит был установлен в размере 150 тыс. гривен, то с 1 июня 2025 года лимит на переводы для всех физлиц-клиентов украинских банков снизят до 100 тыс. гривен. А для тех, кого отнесут к высокорискованным клиентам – и вовсе 50 тыс., хотя четких критериев для этого нет.
Недавно Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта (RD), поскольку Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешнего долга. Характерно, что ЕС и США выделение Украине кредита, обеспеченного российскими золотовалютными резервами общей суммой в 50 млрд долларов, что лишь усилит нагрузку на бюджет, и так не справляющийся с прежними долговыми обязательствами.
Однако Трамп со своей стороны может это пересмотреть, отказавшись финансировать 20 млрд, припадающие на долю Вашингтона. Министр финансов Сергей Марченко на днях заявил испанскому изданию El Pais, что, если Трамп полностью остановит помощь Украине, она продержится до полугода. И со стороны Киева, и со стороны его союзников понимают - существенное сокращение либо полное прекращение военной и финансовой помощи со стороны администрации новоизбранного президента США является очень серьезной угрозой. Подобное может спровоцировать «эффект домино» и от поддержки нашей страны постепенно будут отказываться все больше стран ЕС. Такоее развитие событий станет фатальным и можно говорить, что это равносильно сливу
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:23

Bloomberg: Киев идентифицировал танкеры, которые, по его мнению, входят в теневой нефтяной флот России.

▪️Украина обнаружила 238 танкеров, которые, принадлежат к теневому флоту России для транспортировки нефти и топлива по всему миру.

▪️Управление военной разведки Министерства обороны Украины сообщило, что в списке, опубликованном на его сайте, подробно описана армада, созданная Россией на сумму около 10 миллиардов долларов. Это «более тысячи в основном устаревших, плохо обслуживаемых судов без надлежащей страховки, с «запутанными» структурами собственности и управления, расположенных в «дружественных» юрисдикциях, под «удобными» флагами», — говорится в сообщении.

▪️«Мы работаем над санкциями против российского теневого флота», — заявил Владимир Зеленский. «Это должно быть поддержано на уровне всего Европейского союза. Именно танкерный флот обеспечивает Путину большую часть доходов для войны против Украины», — указал он.

▪️Киев определил, что общий дедвейт этого теневого флота составляет более 100 миллионов тонн, то есть около 17 % мирового танкерного флота. Он включил в него ряд судов, которые, по его словам, были переключены с «иранской призрачной армады» на перевозку российской нефти.

▪️Трудно сказать, окажет ли этот список какое-либо влияние на западные санкционные органы, которые уже нацелились на большое количество танкеров теневого флота. Уходящая администрация Байдена рассматривает возможность расширения мер против теневого флота России и, возможно, даже введения санкций против некоторых видов экспорта нефти этой страны, сообщило на этой неделе агентство Bloomberg. #Россия

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:32

  Успіх написав:Син вже якісь там програмки пише/складає! І то в 14років!

А я в смартфоні толком розібратись не можу :mrgreen:

Могу Вас успокоить.
Я всю жизнь писал программы, а в смартфоне тоже толком разобраться не могу 😁

Не надо никого подталкивать туда, р чем не имеете ни малейшего понятия. Если ему будет это интересно, сам туда пойдет, причем сознательно выберет сферу деятельности.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:05

  Игорь Алексеевич написав:
  ЛАД написав:............
Metinvest Holding BV, компания, владеющая единственным предприятием по добыче коксующегося угля в Украине, объявила, что остановила работу на одной из трех шахт, которая находится слишком близко к местам боев на покровском направлении.
........
https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt

Это известно. Есть некоторые запасы. Остановится металл.города, то 800тыс население останется без денег поступ. в бюджет города. Запорожсталь одно из самых больших предприятий наполн. бюджет города. Более 300тыс. людей потеряют работу в городе. Остановятся и вспомог. предприятия города, которые работают на металлургию. Народ начнёт перемещаться в др.города или за границу.
Малый бизнес тоже потеряет работу, одним словом всё пойдёт вниз в городе...

За границу возможно.
В др. городах делать нечего. Работу найдут вряд ли + придётся арендовать жильё.
В Харькове те, кто уехал в 2022, те и уехали. Частично вернулись. Сейчас практически никто не уезжает, несмотря на регулярные обстрелы и то, что заводы, в основном, стоят. Какую-то работу находят, зарплаты невысокие, но как-то хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:08

В оперативному оточенні опинилися ЗСУ в районі села Аннівка на південь від Курахового, - DeepState

Командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов пише, що ситуація в "Курахівському мішку" близька до критичної

https://t.me/c/1458790505/61895
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