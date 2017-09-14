Украинская экономика продолжает «умирать». Доходы в бюджет падают ежемесячно, что увеличивает зависимость Украины от западных кредитов. Сейчас Украина зависит от Запада на 82%, что является уже катастрофической цифрой, но улучшения не просматривается.

НБУ констатировал, что фактическая потребительская инфляция в стране превысила 9,7%, что в 1,9 раз больше изначального прогноза. На фоне падающих доходов и роста цен увеличивается задолженность граждан уже даже не по кредитам от банков, а по микрокредитам. С начала этого года общая сумма задолженности украинцев по микрокредитам выросла в 1,7 раза: с 9,3 млрд до 16,02 млрд гривен. Кроме того, за год средняя сумма микрозайма выросла на 28%: с 4 830 гривен в 2023 году до 6 190 гривен в этом году. 90% займов оформляется онлайн, чтобы перебиться от зарплаты до зарплаты.

Также ужесточается финансовый контроль над населением. 10 декабря крупнейшие украинские банки подписали меморандум, в соответствии с которым вводятся новые ограничения для физических лиц, а также предпринимателей (ФОП) на переводы с карты на карту. Если ранее лимит был установлен в размере 150 тыс. гривен, то с 1 июня 2025 года лимит на переводы для всех физлиц-клиентов украинских банков снизят до 100 тыс. гривен. А для тех, кого отнесут к высокорискованным клиентам – и вовсе 50 тыс., хотя четких критериев для этого нет.

Недавно Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне ограниченного дефолта (RD), поскольку Украина продолжает находиться в процессе реструктуризации внешнего долга. Характерно, что ЕС и США выделение Украине кредита, обеспеченного российскими золотовалютными резервами общей суммой в 50 млрд долларов, что лишь усилит нагрузку на бюджет, и так не справляющийся с прежними долговыми обязательствами.

Однако Трамп со своей стороны может это пересмотреть, отказавшись финансировать 20 млрд, припадающие на долю Вашингтона. Министр финансов Сергей Марченко на днях заявил испанскому изданию El Pais, что, если Трамп полностью остановит помощь Украине, она продержится до полугода. И со стороны Киева, и со стороны его союзников понимают - существенное сокращение либо полное прекращение военной и финансовой помощи со стороны администрации новоизбранного президента США является очень серьезной угрозой. Подобное может спровоцировать «эффект домино» и от поддержки нашей страны постепенно будут отказываться все больше стран ЕС. Такоее развитие событий станет фатальным и можно говорить, что это равносильно сливу