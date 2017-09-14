|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 гру, 2024 06:40
Американській розвідці доручили оцінити ризики припинення допомоги Україні та перемоги РФ
У Конгресі США закликали розвідку оцінити безпекові ризики для Америки в разі, якщо військову допомогу Україні буде припинено і Росія переможе у війні. Про це повідомляє The Hill.
Доповідь під назвою “Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні” доручили підготувати директору Агентства воєнної розвідки та директору Центрального розвідувального управління.
Деталі звіту повинні включити вплив спроможності Сил оборони захищатися від Росії, якщо США продовжать чи припинять військову та економічну підтримку. Також доручено оцінити наслідки відкликання дозволу США на далекобійні удари по Росії.
Крім того, розвідці доручено вивчити і наслідки можливої поразки України для інтересів нацбезпеки США, включно з потенційною агресією з боку Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї.
Підписати звіт законодавці просять упродовж 90 днів із моменту підписання закону NDAA (Про національну оборону. – ред.)
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 гру, 2024 06:46
Bloomberg: Росія близька до угоди з новими лідерами Сирії про збереження своїх військових баз
Росія близька до угоди з новою сирійською владою про збереження двох своїх військових баз у Сирії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
За словами джерел, ведуться переговори про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі в Хмеймімі.
У Міноборони Росії вважають, що у них є “неофіційне розуміння” з ісламістським угрупованням “Хаят Тахрір аш-Шам” про те, що російські сили можуть залишитися на базах у Сирії, сказав російський співрозмовник. При цьому джерело підкреслило, що ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільної обстановки в Сирії.
-
tester7336
-
-
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30.06.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|77266
|
Суб 16 лис, 2024 17:06
yama
|
|1493
|248010
|
|
|6076
|886087
|
|