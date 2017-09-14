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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11302113031130411305

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 06:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Американській розвідці доручили оцінити ризики припинення допомоги Україні та перемоги РФ

У Конгресі США закликали розвідку оцінити безпекові ризики для Америки в разі, якщо військову допомогу Україні буде припинено і Росія переможе у війні. Про це повідомляє The Hill.

Доповідь під назвою “Оцінка ймовірного перебігу війни в Україні” доручили підготувати директору Агентства воєнної розвідки та директору Центрального розвідувального управління.

Деталі звіту повинні включити вплив спроможності Сил оборони захищатися від Росії, якщо США продовжать чи припинять військову та економічну підтримку. Також доручено оцінити наслідки відкликання дозволу США на далекобійні удари по Росії.

Крім того, розвідці доручено вивчити і наслідки можливої поразки України для інтересів нацбезпеки США, включно з потенційною агресією з боку Росії, Китаю, Ірану і Північної Кореї.

Підписати звіт законодавці просять упродовж 90 днів із моменту підписання закону NDAA (Про національну оборону. – ред.)
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 06:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Bloomberg: Росія близька до угоди з новими лідерами Сирії про збереження своїх військових баз

Росія близька до угоди з новою сирійською владою про збереження двох своїх військових баз у Сирії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За словами джерел, ведуться переговори про те, щоб російські війська залишилися у військово-морському порту в Тартусі і на авіабазі в Хмеймімі.

У Міноборони Росії вважають, що у них є “неофіційне розуміння” з ісламістським угрупованням “Хаят Тахрір аш-Шам” про те, що російські сили можуть залишитися на базах у Сирії, сказав російський співрозмовник. При цьому джерело підкреслило, що ситуація все ще може змінитися на тлі нестабільної обстановки в Сирії.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 08:20

Китай изначально не был нацелен ни на военную экспансию, ни на открытую конфронтацию с Западом. Китайцы боролись с ним экономическими методами, постепенно скупая западные предприятия и превращаясь в «мастерскую мира». Поэтому глобализация с учётом повышения роли КНР в мировой экономике в последние 20-25 лет выгодна китайцам, правда, не в таком варианте, в котором видят её США. Если Трамп действительно решит поиграть в изоляционизм, да ещё рассорится с Европой, китайцы, без сомнения, попытаются использовать это, чтобы вернуть себе расположение европейцев, а вместе с тем и перспективный европейский рынок.

Однако делать основную ставку только на внешние рынки, как в более спокойные времена, для КНР сегодня не вариант. Поэтому надо переориентировать хотя бы часть экономики на внутренний рынок, стимулируя внутренний спрос, поскольку подобная экономическая модель менее чувствительна к внешним экономическим и политическим колебаниям. Проблема в том, что Китай сегодня не в состоянии уйти в полную автаркию, поэтому перед правительством, на наш взгляд, стоит серьёзный выбор: ориентироваться по-прежнему на внешние рынки, поддерживая эту модель за счёт расширения внутреннего спроса, либо делать ставку на внутренний спрос, поддерживая его за счёт старых внешнеэкономических связей. Представляется, что Китай всё же выберет первый вариант, поскольку второй требует серьёзной структурной перестройки экономики. Но в любом случае китайцам необходимо развивать внутренний спрос, чтобы избежать кризиса перепроизводства и в меньшей степени зависеть от внешнеполитической конъюнктуры.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 08:33

Генсек НАТО призвал готовиться к войне с Россией через 5 лет

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал членов альянса готовиться к возможной войне с Россией в среднесрочной перспективе. Выступая в Брюсселе, он подчеркнул, что текущие усилия по укреплению обороны недостаточны. «Мы не готовы к тому, что может ожидать нас через четыре-пять лет. То, что сейчас происходит в Украине, может произойти и с нами», — пояснил он (цитата по DW).

Хотя, по словам Рютте, непосредственной военной угрозы со стороны России в настоящий момент нет, он считает, что Москва готовится к долгосрочной конфронтации с Украиной и западными странами. Генсек НАТО подчеркнул необходимость перехода к «мышлению военного времени» и предложил увеличить военные расходы, назвав это единственным способом избежать крупной войны на территории стран альянса: «Если мы не будем тратить больше сейчас, чтобы предотвратить войну, то позже заплатим значительно больше — не миллиарды, а триллионы евро. И это если мы вообще победим».

В октябре глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупреждал, что Россия может напасть на страны НАТО к 2030 году. Он отметил: Владимир Путин стремится не только расширить влияние России в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента. Цели Москвы включают не только захват Украины, но и создание нового мирового порядка, добавил Каль.


Прикольно одной рукой путину платят за нефть другой тратятся на защиту от нападения путина
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 08:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ракеты ...
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 08:34

  Ой+ написав:
  ЛАД написав:А что, был такой тест для судей?

Не тільки:
Тести на загальні здібності Psymetrics (зокрема вербальний інтелект та абстрактно – логічне мислення) обов’язково здають у другому турі кандидати суддівського корпусу, прокурори та держслужбовці. https://meta-consulting.com.ua/blog/ndi ... -ntelektu/

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни до Закону "Про судоустрій і статус суддів", які вплинуть на процес відбору кандидатів до апеляційних судів та Вищого антикорупційного суду (ВАКС).
Основні зміни стосуються скасування складного тесту на IQ: тест на когнітивні здібності з 75% прохідним балом більше не є обов’язковим. https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sudova-reform ... kovij.html

От президенту, як обраній посаді, таке тестування не загрожує.


видать нужно запхнуть своих на должности и там IQ не блещет скорей всего.
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