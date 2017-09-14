Китай изначально не был нацелен ни на военную экспансию, ни на открытую конфронтацию с Западом. Китайцы боролись с ним экономическими методами, постепенно скупая западные предприятия и превращаясь в «мастерскую мира». Поэтому глобализация с учётом повышения роли КНР в мировой экономике в последние 20-25 лет выгодна китайцам, правда, не в таком варианте, в котором видят её США. Если Трамп действительно решит поиграть в изоляционизм, да ещё рассорится с Европой, китайцы, без сомнения, попытаются использовать это, чтобы вернуть себе расположение европейцев, а вместе с тем и перспективный европейский рынок.



Однако делать основную ставку только на внешние рынки, как в более спокойные времена, для КНР сегодня не вариант. Поэтому надо переориентировать хотя бы часть экономики на внутренний рынок, стимулируя внутренний спрос, поскольку подобная экономическая модель менее чувствительна к внешним экономическим и политическим колебаниям. Проблема в том, что Китай сегодня не в состоянии уйти в полную автаркию, поэтому перед правительством, на наш взгляд, стоит серьёзный выбор: ориентироваться по-прежнему на внешние рынки, поддерживая эту модель за счёт расширения внутреннего спроса, либо делать ставку на внутренний спрос, поддерживая его за счёт старых внешнеэкономических связей. Представляется, что Китай всё же выберет первый вариант, поскольку второй требует серьёзной структурной перестройки экономики. Но в любом случае китайцам необходимо развивать внутренний спрос, чтобы избежать кризиса перепроизводства и в меньшей степени зависеть от внешнеполитической конъюнктуры.

