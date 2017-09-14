ЛАД написав:............ Metinvest Holding BV, компания, владеющая единственным предприятием по добыче коксующегося угля в Украине, объявила, что остановила работу на одной из трех шахт, которая находится слишком близко к местам боев на покровском направлении. ........https://www.bbc.com/russian/live/c80ven1m9ydt
Это известно. Есть некоторые запасы. Остановится металл.города, то 800тыс население останется без денег поступ. в бюджет города. Запорожсталь одно из самых больших предприятий наполн. бюджет города. Более 300тыс. людей потеряют работу в городе. Остановятся и вспомог. предприятия города, которые работают на металлургию. Народ начнёт перемещаться в др.города или за границу. Малый бизнес тоже потеряет работу, одним словом всё пойдёт вниз в городе...
За границу возможно. В др. городах делать нечего. Работу найдут вряд ли + придётся арендовать жильё. В Харькове те, кто уехал в 2022, те и уехали. Частично вернулись. Сейчас практически никто не уезжает, несмотря на регулярные обстрелы и то, что заводы, в основном, стоят. Какую-то работу находят, зарплаты невысокие, но как-то хватает.
detroytred написав:Я сам моментами сиджу і думаю: невже так система зацікавлена воювати? Надто багато корупційних скандалів. І що, на це немає політичної волі, щоб просто присікти? І ти просто втомлюєшся вже читати, що там, там, там викрито схему. І потім потрібно сказати бійцю: друже, сиди в цій посадці й воюй, воюй, ризикуй своїм життям, маючи такий нормальний відсоток, шанс, щоб загинути. За що? Він буде дивитися і думати: а нафіг я буду тут помирати, якщо через декілька місяців всі домовляться і війна закінчиться, я краще доживу до цього моменту, краще відбіжу назад трошечки і посиджу в наступній посадці або в наступному селі, яке колись було селом, а тепер це – фундаменти. За що я буду помирати? За те, щоб там хтось інший від армії відмазував? От так ми місцями провалюємо фронт, у нас проблеми з мобілізацією, тому що кожен українець знає, які у нас проблеми величезні з усім, з корупцією, і він не хоче йти. https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/393 ... raini.html
Об'ємне інтерв'ю Героя України. Зачепив багато питань: диктатуру, цензуру, мобвік, жінок, мотивацію, систему вслужби і т.д.
Але все на підставі, що люди повинні бути вмотивованими. Як він і Ко. А от що робити, коли ні, прямих відповідей про рішення нема.
*вступ в Альянс і озброєння – оце, думаю, реалістичний сценарій.*
Для ответа на этот простой вопрос достаточно сравнить инвестиции в страну за 20/21й и 22й (потом 3й и 4й) год
ЛАД написав:Я уже отвечал на этот вопрос. Повторять по 100 раз не буду.
та нічого ви не відповіли. ви просто зіскочили з незручного для вас запитання, як завжди. зате ту стоун, яка вам чомусь сподобалася, ви тут тільки сьогодні декіоька разів згадували. дивина
Т.е. в первый раз вы мой ответ прочитали. Если вам было непонятно, то почему не уточнили, что вас интересует? Если вы не поняли в первый раз, то от повторения ничего не изменится. Или вам просто хочется потроллить? Поднимите архивы политветки весны 2019, если найдёте хоть одно моё ругательство в адрес Порошенко, то предъявляйте претензии. И я вообще не помню, чтобы о нём писали "припиздент" или аналогичное. Я его мог критиковать (и критиковал) за его взгляды, но никогда не отрицал, что он подготовленный и квалифицированный политик с большим опытом. И сейчас не изменил своё мнение. Особенно после его последнего интервью, которое тут упоминали на днях.
А то, что мне нравятся умные и красивые женщины как Шарон Стоун больше, чем По или Зе, так ничего удивительного. Или вас больше привлекают мужчины? Ну так это ваши проблемы.
шановний (поки що) лад, хамити людям не варто. вас чемно запитали, ви чемно відповіли. або не відповіли, якщо не хочете, але без хамства. у мене ніяких проблем немає. а у вас схоже, що є. якщо у вас досі не закриті якісь гештальти 35 річної давності стосовно цієх акторки і вона вам досі сниться, то це ваші проблеми. мені особисто пристаркуваті і поюзані всім голівудом дамочки якось не заходять. але то вже ваші проблеми. а тепер по питанню вашої "адвокатури" чинного президента. ви знову з'їхали, що власне і очікувалося. я якось складно пишу? я не писав шо ви писали "ругательство" в адресу чинного на той момент президента, я писав, що ви не заступалися за нього, коли хтось інший писав шось в адресу, так як заступаєтеся за чинного зараз. якщо ви "вообще не помню", то ви і підніміть історію тієї гілки і подивіться, що саме писали в період 18-19 рр. вам вже декілька людей нагадали про політгілку і що вона все пам'ятає. а ви тоді просто сиділи тихенько і не відсвічували. різницю не розумієте? чи просто вмикаєте дурника?
Це правда. Є халамидники 100-доларові. Як так жити , так краще в теплік відсвітити..Не позорити айті. Бо син долярчика гляне на це недолуге непорозуміння в куртці-танкер «привіт з 90-х», нутрієвій шапці і туфлях за 15 дол десятирічних тричі по 3 долари підлатаних, і навіть «а можна я всіх спочатку подивлюсь?» не скаже.
wild.tomcat написав:.......... хамити людям не варто. вас чемно запитали, ви чемно відповіли. або не відповіли, якщо не хочете, але без хамства. .... ви і підніміть історію тієї гілки і подивіться, що саме писали в період 18-19 рр. .... а ви тоді просто сиділи тихенько і не відсвічували. різницю не розумієте? чи просто вмикаєте дурника?
Я вам чемно відповів в первый раз. Повторю, если вас что-то не устраивало, могли переспросить. Повторение того же самого вопроса второй раз говорит только о желании потроллить. Тихенько я тогда не сидел, а принимал активное участие в политветке, потом ушёл, когда она стала похожа на коммунальную кухню. Сейчас, к сожалению, то же самое происходит и с этой веткой. Я вам ответил, что не помню, чтобы о Порошенко писали "припиздент" или аналогичное. По-моему, такого не было. Его называли барыгой, так были основания и это не ругательство. Как мы сегодня клеймим западные фирмы, которые не ушли из РФ и/или торгуют с ней. Порошенко был Президентом Украины и его фабрика продолжала работать в РФ. Примерно в таком же духе отзывались о Зеленском сторонники Порошенко и их было на ветке значительно больше. И клеймили его тоже сильно. При этом критика в обе стороны была хоть с каким-то соблюдением хотя бы минимальной парламентской этики. Сегодня тут По превозносят как "спасителя отечества", а Зе клеймят матом. Оба не заслуживают ни того, ни другого. Другие форумчане тоже часто отзываются о Зе не очень хорошо, но только sashaqbl употребляет матерные эпитеты. Если вы меня в чём-то обвиняете, то, простите, вы и должны предъявлять доказательства, а не советовать мне рыться в мусоре. Мне больше заняться нечем? Так что "вмикаєте дурника" именно вы. И если вы не поняли, почему я привёл в пример Шарон Стоун при том, что я даже процитировал её фразы, то это чисто ваши проблемы. А стиль, в котором вы о ней отозвались, свидетельствует об очень больших пробелах в вашем воспитании. "Пристаркувата" Стоун гораздо приличнее пристаркуватого (вам же, видимо, тоже не 20 и даже не 30 лет?) wild.tomcat. Так что... "Гуляй, Вася".
Треш трешовий. Не гадав, що настільки система могла прогнити. Все ж таки при всіх негативах раніше були межі, рамки, прапорці. Перехід за них звісно траплявся, але як виключення. А тут же ж чітко прояв, як вже системний. Маркус вирішив поборотися з системою... Прометей... Хоч і не країнного, а бригадного масштабу. Для своїх.
Дивують тут два моменти: 1. Очевидно, що цей Маркус дааааалеко не пересічний. Має дуже потужних осіб за спиною. І дивно, що не зміг реалізувати свій окремий проект. Це ключове. Чому не зміг??? Отже 3 ШБ вдалося... 2. Вся друга частина про який отой Шаламага .... Так Маркус його чудово знав до проекта. І з ним вирішив штурмувати Еверест? Якось не сходиться.
Цікаво було б почути другу сторону конфлікту. Шаламагу і Ко. А поки видна причина усього -- шаламаг не турбує результат. Все інше лише наслідки. Це як з отою машиною: проблема не в тому, що шаламага віддав машину генералу, а в тому, що генерал бажав мати собі цю машину. Замість залишити її бійцям, які й на ній надали результат. Якщо управлінець навіть забирає в підлеглих виконавців їхнє, то про яку його віддачу від себе (чим він розпоряджається) їм може бути мова?!
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 13 гру, 2024 11:46, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:И если вы не поняли, почему я привёл в пример Шарон Стоун при том, что я даже процитировал её фразы, то это чисто ваши проблемы. А стиль, в котором вы о ней отозвались, свидетельствует об очень больших пробелах в вашем воспитании. "Пристаркувата" Стоун гораздо приличнее пристаркуватого (вам же, видимо, тоже не 20 и даже не 30 лет?) wild.tomcat. Так что... "Гуляй, Вася".
типова хамська поведінка лада,який иісцями намагається закосити під освічену виховану інтелегенцію . своїм вихованням переймайтеся. воно у вас далеке від еталонного. і якщо якась стоун для вас на рівні божества, то для інших це зовсім не так. так що "Гуляй, Вася" (с) сам.