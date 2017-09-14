detroytred написав:

Я сам моментами сиджу і думаю:Надто багато корупційних скандалів. І що, на це немає політичної волі, щоб просто присікти? І ти просто втомлюєшся вже читати, що там, там, там викрито схему. І потім потрібно сказати бійцю: друже, сиди в цій посадці й воюй, воюй, ризикуй своїм життям, маючи такий нормальний відсоток, шанс, щоб загинути. За що? Він буде дивитися і думати: а нафіг я буду тут помирати, якщо через декілька місяців всі домовляться і війна закінчиться, я краще доживу до цього моменту, краще відбіжу назад трошечки і посиджу в наступній посадці або в наступному селі, яке колись було селом, а тепер це – фундаменти. За що я буду помирати? За те, щоб там хтось інший від армії відмазував? От так ми місцями провалюємо фронт, у нас проблеми з мобілізацією, тому що кожен українець знає, які у нас проблеми величезні з усім, з корупцією, і він не хоче йти.Об'ємне інтерв'ю Героя України. Зачепив багато питань: диктатуру, цензуру, мобвік, жінок, мотивацію, систему вслужби і т.д.Але все на підставі, що люди повинні бути вмотивованими. Як він і Ко.А от що робити, коли ні, прямих відповідей про рішення нема.*вступ в Альянс і озброєння – оце, думаю, реалістичний сценарій.*