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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:10
Игорь Алексеевич написав:
[Не будет мирного соглашения и продолжим воевать в 25г. без оружия и главное без людей, то раша с такими темпами, как сейчас может спокойно дойти до Днепра. А в Запорожье и Херсоне могут полностью уничтожить все дома и всю ифрастр. Не забываем, что Запорожье метал. центр Украины и есть Днепрогес. Если бахнут ещё и его, то пипец всему югу Украины. Жить людям без питьевой воду - можно дальше и не бомбить Херсон, Николаев, Запорожье, Одесса. Плюс К.Рог, Никополь, Марганец и т.д села и посёлки вниз по течению - вся жизнь остановится в этих городах.
Сейчас активно все СМИ пишут про обсуждение ввода ввойск НАТО в Украину. Они где будут базироваться? В районе Западной Украины?. раша не позволит им находиться вблизи зоны боевых действий и даже в зоне соприкосновения при остановке военных действий. Или типа они будут миротворцы, так миротворцы у нас в мире одни
- ООН и там тоже много своих нюансов.
А миротворцы НАТО, то значит Украину готовят к разделению на несколько частей.
Поэтому забываем про границы 91года и надеямся на переговоры. Но переговоры должны быть такими, что бы от Украины не осталось всего несколько областей.
Ещё дедушка Байден подогревает ЗЕ к войне 18+. А это грозит волнениями среди населения, которые не нужны в это час.
миротворци рф інколи не мали відношення до ООН, і що, та нічого
География таких мест обширна: Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Таджикистан, Босния и Герцеговина, Косово и Метохия, Ангола, Чад, Сьерра-Леоне, Судан. Здесь российские военнослужащие успели проявить себя как опытные и высококвалифицированные миротворцы, способные качественно выполнять поставленные задачи.
по перше: про миротворців НАТО, це пока балачки (поляки вже не бажають, бо в них 600км кордон з Білоруссю нема буде кому боронити)
розумію ваше турбування, бо Запоріжжя значно ближче до фронту ніж , Одеса
але давайте без паніки
пропоную почекати ще місяць і там буде видно, готов морально до найгіршого сценарію,
якого? коли вслід за США можемо втратити підтримку країн НАТО (або вона буде дуже дуже повільною, всі памятаю німецькі каски і аптечки перші місяці в 2022)
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:19
ЛАД
режим Асада виявися потужною нарко корпорацією, по обороту в рази перевищів
Мексиканьскі картелі, оце так новина (а виявилось, що новині вже 12 років)
История
Фенетиллин был впервые получен в 1961 году в лаборатории фармацевтической фирмы Chemiewerk Homburg, принадлежавшей германскому химическому холдингу Degussa AG. Он продавался Chemiewerk Homburg под торговым названием Captagon как мягкий аналог амфетамина и других веществ сходного действия и применялся в течение 25 лет до его запрета в 1986 году[5]. Одобренных FDA испытаний для фенетиллина не проводилось, но вещество использовалось для лечения «гиперактивных детей» (тех, которым сейчас, как правило, ставят диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности) и, реже, для лечения нарколепсии и депрессии.
Фенетиллин рассматривался как потенциальный заменитель амфетамина из-за меньшего количества побочных эффектов и меньшей опасности использования как наркотика. Однако в 1981 году фенетиллин был внесён в Список I Акта о контролируемых веществах[англ.] США, а в 1986 году Всемирная организация здравоохранения включила его в список II Конвенции о психотропных веществах, что привело к запрету оборота фенетиллина в большинстве государств, хотя на момент внесения в списки употребление его в качестве наркотика было довольно низким[6].
Производство нелегального каптагона пережило взрывной рост в 2011—2013 годах в Сирии вследствие комбинации двух факторов. Во-первых, воюющим сторонам в гражданской войне были нужны психостимулирующие вещества, позволявшие военнослужащим дольше бодрствовать и быстрее реагировать на изменения обстановки. Во-вторых, сирийское государство столкнулось с падением доходов и ростом расходов вследствие охватившей страну гражданской войны и наложенных на правительство Сирии западных санкций. По-видимому расширение централизованного производства фенетиллина, по старой памяти называемого каптагон и выпускаемого в виде узнаваемой таблетки, имитировавшей оригинальный немецкий препарат, до некоторой степени решало обе проблемы[7].
В марте 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США объявило о наложении санкций на ряд граждан Сирии и Ливана, в том числе двух племянников Башара аль-Асада, в связи с их участием в производстве и распространении нелегального каптагона. В документе также была отмечена роль Махера аль-Асада, уже находящегося под санкциями Управления с 2011 года[8].
ЛАД
немецкое лекарство Captagon, широко распространено на Ближнем Востоке[15]; несмотря на незаконность производства, поддельные версии препарата по-прежнему доступны. За пределами Ближнего Востока каптагон гораздо менее распространен, в некоторых странах полиция может даже не распознать этот наркотик. Производство и экспорт каптагона стали крупной отраслью, спонсируемой сирийским правительством, при этом доходы от его экспорта составляют более 90 % поступлений его иностранной валюты[17]. По оценкам, в 2022 году ежегодный объем торговли каптагоном режима Асада оценивается в 57 миллиардов долларов США, что примерно в три раза превышает общий объем торговли всех мексиканских наркобаронов вместе взятых[
, ви знали по каптагон, и промовчали?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:23
tester7336 написав:
Підписати звіт законодавці просять упродовж 90 днів із моменту підписання закону NDAA (Про національну оборону. – ред.)
о це так бюракратія)))
щоденно (як Трамп казав) сторони втрачають 2к солдат, за 90 днів-це більше 150к (якщо брати по мінімуму)
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:24
ЛАД написав:
Сегодня тут По превозносят как "спасителя отечества", а Зе клеймят матом. Оба не заслуживают ни того, ни другого. Другие форумчане тоже часто отзываются о Зе не очень хорошо, но только sashaqbl употребляет матерные эпитеты.
Если вы меня в чём-то обвиняете, то, простите, вы и должны предъявлять доказательства, а не советовать мне рыться в мусоре. Мне больше заняться нечем?
Так спробуйте відповісти на два питання:
1) якою прийняв країну Президент і якою передав її наступнику?
2) якою прийняв країну припиздент, і в якому стані вона зараз?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:25
Wirująświatła написав: detroytred написав:
Треш трешовий. Не гадав, що настільки система могла прогнити
а вы еще спрашиваете зачем я боролся с системой в советской школе.
Ключовим було -- настільки прогнила. Система ж, як такова, є всюди і у всьому. Негативні боки так само мають місце в будь-які системі.
Тому питання нормальне. Навіщо?
Он Маркус бажав створити окрему власну бригаду за новими правилами. Система заважала, тому він з нею боровся. Заважала йому створити свою отаку бригаду.
Хтось бореться за зміну систему в усій країні. Як взагалі. Так і в окремих сферах.
Д'яртан'ян дрався (боровся), бо "я дерусь, потому что я дерусь"))
Тому я і спитав вас: навіщо або чому ви боролися з системою?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:25
wild.tomcat написав: ЛАД написав:
И если вы не поняли, почему я привёл в пример Шарон Стоун при том, что я даже процитировал её фразы, то это чисто ваши проблемы. А стиль, в котором вы о ней отозвались, свидетельствует об очень больших пробелах в вашем воспитании. "Пристаркувата" Стоун гораздо приличнее пристаркуватого (вам же, видимо, тоже не 20 и даже не 30 лет?) wild.tomcat
.
Так что... "Гуляй, Вася".
типова хамська поведінка лада
,який иісцями намагається закосити під освічену виховану інтелегенцію
. своїм вихованням переймайтеся. воно у вас далеке від еталонного.
і якщо якась стоун для вас на рівні божества, то для інших це зовсім не так. так що "Гуляй, Вася" (с) сам.
Не претендую. Образец воспитания у нас вы.
Только "освічена вихована інтелегентна людина" может писать о женщине, которая воспитала 3 приёмных детей, "поюзані всім голівудом дамочки". Неудовлетворённая сексуальность сказывается?
Но по сути вам оказалось нечего сказать.барабашов
Не буду спрашивать, кого "целовали в лобик" вы и не являетесь ли вы сами "актёром массовки с болот".
Занимайтесь проблемами Днепра, а Харьков как-нибудь проживёт без ваших комментариев.
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 13 гру, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:25
США роблять "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента. Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Білого дому
"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав представник адміністрації Байдена.
Координацію відомств у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Білий дім робить акцент на питанні "розв'язання проблем з персоналом".
"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів"
, – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:28
Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs
так про це я казав два тижні тому
Умови війни поки що не сприяють укладенню угоди. Для завершення війни потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Зараз жодна сторона не досягла вирішальної переваги, але війна ще не зайшла у глухий кут. Російський правитель
Володимир Путін переконаний у своїй перевазі, особливо якщо Трамп скоротить військову допомогу Україні. У такому разі диктатор лише посилить наступ, адже армії рідко припиняють боротьбу, коли противник ослаблений.
Урок Афганістану
Під час першого терміну Трампа США уклали угоду з Талібаном, яка виглядала вигідною для бойовиків, але зрештою не принесла миру. Талібан використав домовленості як тимчасову перевагу, що допомогла їм досягти повного контролю над Афганістаном. Аналогічна стратегія умиротворення Путіна теж може мати катастрофічні наслідки.
Трамп повинен запропонувати більш витончений план. Один із варіантів — спонукати Україну номінально погодитися на поступки Росії в обмін на гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Цей крок забезпечить стабільний мир, дозволивши Україні отримати надійний захист від майбутньої агресії.
НАТО і Україна
Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки. Такий компроміс також стане вирішальним чинником для стабілізації ситуації на кордоні з Росією. Українці, які пережили численні порушення міжнародних домовленостей з боку Москви, не довіряють обіцянкам Кремля без реальних гарантій.
Офіційне запрошення України до НАТО повинно бути зроблено в день підписання мирної угоди. Це допоможе запобігти затягуванню процесу ратифікації та надасть Україні чіткі перспективи безпеки.
Втім, деякі країни НАТО, зокрема Німеччина та Угорщина, побоюються, що вступ України до альянсу може призвести до ескалації конфлікту. Однак після трьох років війни Росія не має ресурсів для протистояння НАТО. Україна ж може стати найсильнішою армією альянсу, що дозволить перерозподілити військові зобов’язання США та їхніх союзників.
Видання наголошує, що для Трампа посередництво у врегулюванні конфлікту стане нагодою продемонструвати свою майстерність у дипломатії й потенційно здобути Нобелівську премію миру, якої він прагне. Альтернатив не багато - нескінченна війна чи капітуляція України. Як пише журнал:
"Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими".
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:29
detroytred написав:
Очевидно, що цей Маркус дааааалеко не пересічний. Має дуже потужних осіб за спиною. І дивно, що не зміг реалізувати свій окремий проект.
Це ключове. Чому не зміг???
Отже 3 ШБ вдалося...
Я не дивився відео, буде час, гляну. Не вдалося не тільки 47, з 67 теж фігня вийшла.
Але якщо з того, що я знаю, то проблема 47ї в тому, що 47 батальйон формували з 30 бригади. Принаймні офіцери були звідти здебільшого. Вгадайте, чий перевід затвердив комбриг...
Потім набрали троха ідейних, а лалі добили мобіками.
В той час як 3 штурмова формувалась на основі ветеранів Азову, в т. ч. і офіцерський склад. Вся різниця в офіцерському складі. Зокрема в командирі.
Якісний командир забезпечує просування хороших офіцерів, що підвищує боєздатність підрозділу. І навпаки...
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:31
prodigy написав:
.......ЛАД
, ви знали по каптагон, и промовчали?
Простите, не в курсе. Наркотики не употребляю.
К чему вы это выложили да ещё с обращением ко мне, не понял.
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