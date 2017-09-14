Володимир Путін переконаний у своїй перевазі, особливо якщо Трамп скоротить військову допомогу Україні. У такому разі диктатор лише посилить наступ, адже армії рідко припиняють боротьбу, коли противник ослаблений.



Урок Афганістану

Під час першого терміну Трампа США уклали угоду з Талібаном, яка виглядала вигідною для бойовиків, але зрештою не принесла миру. Талібан використав домовленості як тимчасову перевагу, що допомогла їм досягти повного контролю над Афганістаном. Аналогічна стратегія умиротворення Путіна теж може мати катастрофічні наслідки.



Трамп повинен запропонувати більш витончений план. Один із варіантів — спонукати Україну номінально погодитися на поступки Росії в обмін на гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Цей крок забезпечить стабільний мир, дозволивши Україні отримати надійний захист від майбутньої агресії.



НАТО і Україна

Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки. Такий компроміс також стане вирішальним чинником для стабілізації ситуації на кордоні з Росією. Українці, які пережили численні порушення міжнародних домовленостей з боку Москви, не довіряють обіцянкам Кремля без реальних гарантій.



Офіційне запрошення України до НАТО повинно бути зроблено в день підписання мирної угоди. Це допоможе запобігти затягуванню процесу ратифікації та надасть Україні чіткі перспективи безпеки.



Втім, деякі країни НАТО, зокрема Німеччина та Угорщина, побоюються, що вступ України до альянсу може призвести до ескалації конфлікту. Однак після трьох років війни Росія не має ресурсів для протистояння НАТО. Україна ж може стати найсильнішою армією альянсу, що дозволить перерозподілити військові зобов’язання США та їхніх союзників.



Видання наголошує, що для Трампа посередництво у врегулюванні конфлікту стане нагодою продемонструвати свою майстерність у дипломатії й потенційно здобути Нобелівську премію миру, якої він прагне. Альтернатив не багато - нескінченна війна чи капітуляція України. Як пише журнал:



"Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими".