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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 11306113071130811309>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:32

  барабашов написав:
  wild.tomcat написав:
  ЛАД написав:И если вы не поняли, почему я привёл в пример Шарон Стоун при том, что я даже процитировал её фразы, то это чисто ваши проблемы. А стиль, в котором вы о ней отозвались, свидетельствует об очень больших пробелах в вашем воспитании. "Пристаркувата" Стоун гораздо приличнее пристаркуватого (вам же, видимо, тоже не 20 и даже не 30 лет?) wild.tomcat.
Так что... "Гуляй, Вася".


типова хамська поведінка лада,який иісцями намагається закосити під освічену виховану інтелегенцію :D . своїм вихованням переймайтеся. воно у вас далеке від еталонного. :mrgreen: і якщо якась стоун для вас на рівні божества, то для інших це зовсім не так. так що "Гуляй, Вася" (с) сам.

Нарид бывшей стАлицы радуясь бежал голосовать за гопника-кидалу который "вертел" дикцией и фейсом Миши Попкина
Нарид стоял в очереди поцеловать в лобик в гробу любимейшего мера лучшего города, умножателя на 0
Три дня стоял
Это были актёры массовки с болот или ЛАДы?

Вчора надавав інтерв'ю з Оністратом. Мільйонер, всл ЗСУ, захистник, патріот тощо...
Там пряме питання було: "Кернес ватний?"
Пряма відповідь після роздуму: "Не ватний".

То які претензії можуть бути до пересічного масового харків'янина?!
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:35

sashaqbl
Уже писал при каком условии буду отвечать на ваши посты.
Тем более, если вы не видите разницы между АТО/ООС и войной.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:барабашов

Нарид бывшей стАлицы радуясь бежал голосовать за гопника-кидалу который "вертел" дикцией и фейсом Миши Попкина
Нарид стоял в очереди поцеловать в лобик в гробу любимейшего мера лучшего города, умножателя на 0
Три дня стоял
Это были актёры массовки с болот или ЛАДы?


Нагадай, за кого Дніпро голосував всі роки, проєвропейські сили, чи ригіанали і їх послідовники?
Та схоже що за відбірне билло філатова. Він до кого відноситься? Чи то третя категорія ?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:44

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Очевидно, що цей Маркус дааааалеко не пересічний. Має дуже потужних осіб за спиною. І дивно, що не зміг реалізувати свій окремий проект.
Це ключове. Чому не зміг???
Отже 3 ШБ вдалося...

Я не дивився відео, буде час, гляну. Не вдалося не тільки 47, з 67 теж фігня вийшла.
Але якщо з того, що я знаю, то проблема 47ї в тому, що 47 батальйон формували з 30 бригади. Принаймні офіцери були звідти здебільшого. Вгадайте, чий перевід затвердив комбриг...
Потім набрали троха ідейних, а лалі добили мобіками.
В той час як 3 штурмова формувалась на основі ветеранів Азову, в т. ч. і офіцерський склад. Вся різниця в офіцерському складі. Зокрема в командирі.
Якісний командир забезпечує просування хороших офіцерів, що підвищує боєздатність підрозділу. І навпаки...

Так в цьому і питання???
Як за отакої підтримки Маркуса зверху (а я впевнений на 1000500%, що в нього потужний дах. Або від військових, або від цивільних) він не зміг добитися відповідного для його задуму комполку, а потім комбрига?
Там, коли подивитесь відео, саме на перешкодах від свого комчастини та керівництва вище, вся проблема.
Дрібні внутрішні він вирішував на раз-два. Хоч і витрачаючи зусилля, але вирішував.

Все його звернення - це пісня про від Шаламаги і вище. Ну і систему, яку оці особи тримають.
(Звісно ж з класичним наполяганням на совдеп... щоб згладити кути)))))))))
Совдеп, якого 25 річний Шаламага або 28 річний Сак і в очі не бачив.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:45

Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:52

Со сл. недели начнутся бои в Покровске?. раша уже в 3км. от города. :roll:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:09

Reuters:

▪️Россия нанесла масштабный ракетный удар по украинским энергетическим объектам в утренний час пик в пятницу. В то же время взрывы были слышны в черноморском порту Одесса и городах на западе Украины.

▪️«Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте на сайте X.

▪️Источник в промышленности сообщил Reuters, что целью атаки были украинские электроподстанции, и что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.

▪️По мере развития атаки представители энергетических компаний объявили о более длительных аварийных отключениях электроэнергии, но не уточнили, было ли это вызвано новыми повреждениями или же мерами предосторожности.

▪️Около половины из 3,5 миллионов потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу утром, сказал ее генеральный директор.

▪️Масштаб ущерба трудно оценить. После неоднократных российских атак на энергосистему официальные лица раскрывают мало подробностей о результатах ударов и состоянии сети.

▪️Власти Львовской области подтвердили, что там были атакованы энергетические объекты, и график отключения электроэнергии придется изменить, что подразумевает наличие ущерба.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:20

  Wirująświatła написав:
Reuters:

▪️Россия нанесла масштабный ракетный удар по украинским энергетическим объектам в утренний час пик в пятницу. В то же время взрывы были слышны в черноморском порту Одесса и городах на западе Украины.

▪️«Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте на сайте X.

▪️Источник в промышленности сообщил Reuters, что целью атаки были украинские электроподстанции, и что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.

▪️По мере развития атаки представители энергетических компаний объявили о более длительных аварийных отключениях электроэнергии, но не уточнили, было ли это вызвано новыми повреждениями или же мерами предосторожности.

▪️Около половины из 3,5 миллионов потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу утром, сказал ее генеральный директор.

▪️Масштаб ущерба трудно оценить. После неоднократных российских атак на энергосистему официальные лица раскрывают мало подробностей о результатах ударов и состоянии сети.

▪️Власти Львовской области подтвердили, что там были атакованы энергетические объекты, и график отключения электроэнергии придется изменить, что подразумевает наличие ущерба.

Ну, хорошо, что на полную защиту всех энергообъектов деньги выделили. Хотя минуточку... :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:21

  Игорь Алексеевич написав:Со сл. недели начнутся бои в Покровске?. раша уже в 3км. от города. :roll:

Закон 3633-IX "Про сортову мобілізацію" в дії.
Далі буде...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:26

  prodigy написав:"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.

А що трапилось? 59 річні Паркінсони вже скінчилися?
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