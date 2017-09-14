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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:32
барабашов написав: wild.tomcat написав: ЛАД написав:
И если вы не поняли, почему я привёл в пример Шарон Стоун при том, что я даже процитировал её фразы, то это чисто ваши проблемы. А стиль, в котором вы о ней отозвались, свидетельствует об очень больших пробелах в вашем воспитании. "Пристаркувата" Стоун гораздо приличнее пристаркуватого (вам же, видимо, тоже не 20 и даже не 30 лет?) wild.tomcat
.
Так что... "Гуляй, Вася".
типова хамська поведінка лада
,який иісцями намагається закосити під освічену виховану інтелегенцію
. своїм вихованням переймайтеся. воно у вас далеке від еталонного.
і якщо якась стоун для вас на рівні божества, то для інших це зовсім не так. так що "Гуляй, Вася" (с) сам.
Нарид бывшей стАлицы радуясь бежал голосовать за гопника-кидалу который "вертел" дикцией и фейсом Миши Попкина
Нарид стоял в очереди поцеловать в лобик в гробу любимейшего мера лучшего города, умножателя на 0
Три дня стоял
Это были актёры массовки с болот или ЛАДы?
Вчора надавав інтерв'ю з Оністратом. Мільйонер, всл ЗСУ, захистник, патріот тощо...
Там пряме питання було: "Кернес ватний?"
Пряма відповідь після роздуму: "Не ватний".
То які претензії можуть бути до пересічного масового харків'янина?!
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detroytred
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:35
sashaqbl
Уже писал при каком условии буду отвечать на ваши посты.
Тем более, если вы не видите разницы между АТО/ООС и войной.
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ЛАД
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:41
Hotab написав:барабашов
Нарид бывшей стАлицы радуясь бежал голосовать за гопника-кидалу который "вертел" дикцией и фейсом Миши Попкина
Нарид стоял в очереди поцеловать в лобик в гробу любимейшего мера лучшего города, умножателя на 0
Три дня стоял
Это были актёры массовки с болот или ЛАДы?
Нагадай, за кого Дніпро голосував всі роки, проєвропейські сили, чи ригіанали і їх послідовники?
Та схоже що за відбірне билло філатова. Він до кого відноситься? Чи то третя категорія ?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:44
sashaqbl написав: detroytred написав:
Очевидно, що цей Маркус дааааалеко не пересічний. Має дуже потужних осіб за спиною. І дивно, що не зміг реалізувати свій окремий проект.
Це ключове. Чому не зміг???
Отже 3 ШБ вдалося...
Я не дивився відео, буде час, гляну. Не вдалося не тільки 47, з 67 теж фігня вийшла.
Але якщо з того, що я знаю, то проблема 47ї в тому, що 47 батальйон формували з 30 бригади. Принаймні офіцери були звідти здебільшого. Вгадайте, чий перевід затвердив комбриг...
Потім набрали троха ідейних, а лалі добили мобіками.
В той час як 3 штурмова формувалась на основі ветеранів Азову, в т. ч. і офіцерський склад. Вся різниця в офіцерському складі. Зокрема в командирі.
Якісний командир забезпечує просування хороших офіцерів, що підвищує боєздатність підрозділу. І навпаки...
Так в цьому і питання???
Як за отакої підтримки Маркуса зверху (а я впевнений на 1000500%, що в нього потужний дах. Або від військових, або від цивільних) він не зміг добитися відповідного для його задуму комполку, а потім комбрига?
Там, коли подивитесь відео, саме на перешкодах від свого комчастини та керівництва вище, вся проблема.
Дрібні внутрішні він вирішував на раз-два. Хоч і витрачаючи зусилля, але вирішував.
Все його звернення - це пісня про від Шаламаги і вище. Ну і систему, яку оці особи тримають.
(Звісно ж з класичним наполяганням на совдеп... щоб згладити кути)))))))))
Совдеп, якого 25 річний Шаламага або 28 річний Сак і в очі не бачив.
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detroytred
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:45
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Функцию поиска так и не восстановят?
Уже всё?
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:52
Со сл. недели начнутся бои в Покровске?. раша уже в 3км. от города.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:09
Reuters:
▪️Россия нанесла масштабный ракетный удар по украинским энергетическим объектам в утренний час пик в пятницу. В то же время взрывы были слышны в черноморском порту Одесса и городах на западе Украины.
▪️«Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте на сайте X.
▪️Источник в промышленности сообщил Reuters, что целью атаки были украинские электроподстанции, и что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.
▪️По мере развития атаки представители энергетических компаний объявили о более длительных аварийных отключениях электроэнергии, но не уточнили, было ли это вызвано новыми повреждениями или же мерами предосторожности.
▪️Около половины из 3,5 миллионов потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу утром, сказал ее генеральный директор.
▪️Масштаб ущерба трудно оценить. После неоднократных российских атак на энергосистему официальные лица раскрывают мало подробностей о результатах ударов и состоянии сети.
▪️Власти Львовской области подтвердили, что там были атакованы энергетические объекты, и график отключения электроэнергии придется изменить, что подразумевает наличие ущерба.
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Wirująświatła
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:20
Wirująświatła написав:
Reuters:
▪️Россия нанесла масштабный ракетный удар по украинским энергетическим объектам в утренний час пик в пятницу. В то же время взрывы были слышны в черноморском порту Одесса и городах на западе Украины.
▪️«Россия стремится лишить нас энергии. Вместо этого мы должны лишить ее средств террора. Я повторяю свой призыв к срочной поставке 20 систем ПВО NASAMS, HAWK или IRIS-T», — написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в посте на сайте X.
▪️Источник в промышленности сообщил Reuters, что целью атаки были украинские электроподстанции, и что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.
▪️По мере развития атаки представители энергетических компаний объявили о более длительных аварийных отключениях электроэнергии, но не уточнили, было ли это вызвано новыми повреждениями или же мерами предосторожности.
▪️Около половины из 3,5 миллионов потребителей энергетической компании Yasno остались без электричества в пятницу утром, сказал ее генеральный директор.
▪️Масштаб ущерба трудно оценить. После неоднократных российских атак на энергосистему официальные лица раскрывают мало подробностей о результатах ударов и состоянии сети.
▪️Власти Львовской области подтвердили, что там были атакованы энергетические объекты, и график отключения электроэнергии придется изменить, что подразумевает наличие ущерба.
Ну, хорошо, что на полную защиту всех энергообъектов деньги выделили. Хотя минуточку...
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:21
Игорь Алексеевич написав:
Со сл. недели начнутся бои в Покровске?. раша уже в 3км. от города.
Закон 3633-IX "Про сортову мобілізацію" в дії.
Далі буде...
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:26
prodigy написав:
"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів"
, – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.
А що трапилось? 59 річні Паркінсони вже скінчилися?
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