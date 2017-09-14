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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1130711308113091131011311>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 95
до кінця 2024 року
17%
16
до квітня 2025 року
6%
6
до липня 2025 року
5%
5
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
42
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:35

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну


что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.


Інд.газове опалення може стати не панацеєю?
Кампус запустив свою газову котельню.
Чи буде вона працювати при відключеннях - ще невідомо. Скоріше за все ні. Запущена вчора, а з тих пір світло не вимикали.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:39

Wirująświatła

при каком морозе русские танки рассыпаются на молекулы?


Метал на морозі не розпадається на молекули. Це вчили в школі. Але не всі, ті хто не бастував «бо підліток».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:39

  Faceless написав:
Hotab написав:барабашов

Нарид бывшей стАлицы радуясь бежал голосовать за гопника-кидалу который "вертел" дикцией и фейсом Миши Попкина
Нарид стоял в очереди поцеловать в лобик в гробу любимейшего мера лучшего города, умножателя на 0
Три дня стоял
Это были актёры массовки с болот или ЛАДы?


Нагадай, за кого Дніпро голосував всі роки, проєвропейські сили, чи ригіанали і їх послідовники?
Та схоже що за відбірне билло філатова. Він до кого відноситься? Чи то третя категорія ?

БорухФ - хам типа нашего суданского героя сво
Возможно что то болит внутри поэтому такое поведение
Пысы - оно таким и в 92м году было, полунедовоспитанное начитанное мудло, маланец одним словом(папа юрист)
Ту Детройт - а все качели с аквафрешемскими скотами, захватом обладминистрации, побег с Допой в VW-Т6 на север в болота 27.02.14 - это нейровидео сетевого разума? Если что то я там был и 20го и 27го, не на площади Ленина конечно, и не в толпе ватобесов
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:41

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Сегодня тут По превозносят как "спасителя отечества", а Зе клеймят матом. Оба не заслуживают ни того, ни другого. Другие форумчане тоже часто отзываются о Зе не очень хорошо, но только sashaqbl употребляет матерные эпитеты.
Если вы меня в чём-то обвиняете, то, простите, вы и должны предъявлять доказательства, а не советовать мне рыться в мусоре. Мне больше заняться нечем?

Так спробуйте відповісти на два питання:
1) якою прийняв країну Президент і якою передав її наступнику?
2) якою прийняв країну припиздент, і в якому стані вона зараз?

в нього є відос про лісєпєт збанкрутілого з-да в місті ЛАДа, всьо по чесноку, слово пацана, сказал - сдєлал
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 13 гру, 2024 14:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:44

  Hotab написав:

что она включала больше ударов по газовой инфраструктуре, чем в предыдущих случаях.


Інд.газове опалення може стати не панацеєю?
Кампус запустив свою газову котельню.
Чи буде вона працювати при відключеннях - ще невідомо. Скоріше за все ні. Запущена вчора, а з тих пір світло не вимикали.

Если только аккумы где-то по-дороге не "потерялись" -- с чего б ей не работать? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:45

  _hunter написав:
  UA написав:А що трапилось? 59 річні Паркінсони вже скінчилися?

"внезапно" оказалось, что если ходить и ловить народ по улицам -- народ по улицам ходить перестает... :roll:
Ну и старый-добрый вопрос: а сколько-то того народу есть?.. -- "кое-кто" Перепись решил "на потом" отложить.

Машины во дворах, в будний день стоят как при КОВИДе.
Есть народ. Прячутся.
Отдельные торгаши продают товар за 30% закупочной цены.
На покушать...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:47

  prodigy написав: Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs

так про це я казав два тижні тому

Умови війни поки що не сприяють укладенню угоди. Для завершення війни потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Зараз жодна сторона не досягла вирішальної переваги, але війна ще не зайшла у глухий кут. Російський правитель


Володимир Путін переконаний у своїй перевазі, особливо якщо Трамп скоротить військову допомогу Україні. У такому разі диктатор лише посилить наступ, адже армії рідко припиняють боротьбу, коли противник ослаблений.

Урок Афганістану
Під час першого терміну Трампа США уклали угоду з Талібаном, яка виглядала вигідною для бойовиків, але зрештою не принесла миру. Талібан використав домовленості як тимчасову перевагу, що допомогла їм досягти повного контролю над Афганістаном. Аналогічна стратегія умиротворення Путіна теж може мати катастрофічні наслідки.

Трамп повинен запропонувати більш витончений план. Один із варіантів — спонукати Україну номінально погодитися на поступки Росії в обмін на гарантії безпеки, такі як вступ до НАТО. Цей крок забезпечить стабільний мир, дозволивши Україні отримати надійний захист від майбутньої агресії.

НАТО і Україна
Журнал зазначає, що членство України в НАТО — це головний аргумент, який може переконати Київ погодитися на поступки. Такий компроміс також стане вирішальним чинником для стабілізації ситуації на кордоні з Росією. Українці, які пережили численні порушення міжнародних домовленостей з боку Москви, не довіряють обіцянкам Кремля без реальних гарантій.

Офіційне запрошення України до НАТО повинно бути зроблено в день підписання мирної угоди. Це допоможе запобігти затягуванню процесу ратифікації та надасть Україні чіткі перспективи безпеки.

Втім, деякі країни НАТО, зокрема Німеччина та Угорщина, побоюються, що вступ України до альянсу може призвести до ескалації конфлікту. Однак після трьох років війни Росія не має ресурсів для протистояння НАТО. Україна ж може стати найсильнішою армією альянсу, що дозволить перерозподілити військові зобов’язання США та їхніх союзників.

Видання наголошує, що для Трампа посередництво у врегулюванні конфлікту стане нагодою продемонструвати свою майстерність у дипломатії й потенційно здобути Нобелівську премію миру, якої він прагне. Альтернатив не багато - нескінченна війна чи капітуляція України. Як пише журнал:

"Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими".

а що мотивація "батогом і пряником" вже давно забута практика?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:48

  detroytred написав:
  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Очевидно, що цей Маркус дааааалеко не пересічний. Має дуже потужних осіб за спиною. І дивно, що не зміг реалізувати свій окремий проект.
Це ключове. Чому не зміг???
Отже 3 ШБ вдалося...

Я не дивився відео, буде час, гляну. Не вдалося не тільки 47, з 67 теж фігня вийшла.
Але якщо з того, що я знаю, то проблема 47ї в тому, що 47 батальйон формували з 30 бригади. Принаймні офіцери були звідти здебільшого. Вгадайте, чий перевід затвердив комбриг...
Потім набрали троха ідейних, а лалі добили мобіками.
В той час як 3 штурмова формувалась на основі ветеранів Азову, в т. ч. і офіцерський склад. Вся різниця в офіцерському складі. Зокрема в командирі.
Якісний командир забезпечує просування хороших офіцерів, що підвищує боєздатність підрозділу. І навпаки...

Так в цьому і питання???
Як за отакої підтримки Маркуса зверху (а я впевнений на 1000500%, що в нього потужний дах. Або від військових, або від цивільних) він не зміг добитися відповідного для його задуму комполку, а потім комбрига?
Там, коли подивитесь відео, саме на перешкодах від свого комчастини та керівництва вище, вся проблема.
Дрібні внутрішні він вирішував на раз-два. Хоч і витрачаючи зусилля, але вирішував.

Все його звернення - це пісня про від Шаламаги і вище. Ну і систему, яку оці особи тримають.
(Звісно ж з класичним наполяганням на совдеп... щоб згладити кути)))))))))
Совдеп, якого 25 річний Шаламага або 28 річний Сак і в очі не бачив.



йде прем'єра 5ої частини відео Маркуса

частина V - https://youtu.be/c3dFUJz1Ypw

PS частина 1 б'є усі рекорди - 820 000 переглядів, 2ий день....
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 13:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ГУР вбили в москві к.т.н. Михайла Шацького (конструктора ракет). Тепер варто боятись всім вченим в галузі мілтеха?
Дюрі-бачі
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