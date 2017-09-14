Если только аккумы где-то по-дороге не "потерялись" -- с чего б ей не работать?
Аккуми ніхто не купляв. А насосам треба е/е
Через 10 хвилин вимкнуть е/н, побачу.
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Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:02
_hunter
Аккуми ніхто не купляв. А насосам треба е/е
Через 10 хвилин вимкнуть е/н, побачу.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:02
а як же знамениті хранцузькі пуговіци армії Наполеона.
хотаб, а олімпійці оператори літаючих коврів вчать матеріалознавство хоча б трохи лучшє самого лучщєго мєра в якого устають мости і тоне метро?
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:04
Хочуть розпорошити сили чекістів, хай охороняють.
Так само як удари БПЛА по Москві: ефекту мало , але дефіцитні панцирі хай стоять там, а не на фронті.
Вчили не гірше , ніж олімпійські мушині черепи , вивчені Фоксом, вчили та недовчили питання створення робота «за 5 років», але 10 років тому.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 14:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:04
М.Кагарлик в раєні 9 поверхівки бродять по хатах.
Про "танки и молекулы" - юмор. В школе такого предмета не было, поэтому не понимаем?
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:10
Wirująświatła
Ти не всі «достіженія» бачив. Бо двері в ірпенятник закрив, я не зміг зайти.
Муха каже «Наполеон розложився», разом з пуговицяии. Значить не поЙняв йумар.
А є такий самий, але смішний? «Будєм іскать!»
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 13 гру, 2024 14:14, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:10
[quote="5798235:flyman"][quote="5798199:prodigy"] Трамп не зможе легко вмовити Зеленського і Путіна на переговори, - Foreign Affairs
Не захотят на предложения Трампа, потом кто то сам приползёт к нему, что бы начать переговоры.
У ЗЕ не будет денег и оружия.
У раши нефть и газ будет покупать только Китай по 10 баксов.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:16
Цікавий закон.
Зараз читаю:
- “16. Військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом трьох місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч гривень в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Сертифікат на купівлю транспортного засобу видається військовослужбовцю при укладенні контракту лише один раз”;
- час у "декретній" відпустці за дитиною до 3-х років включається в термін перебування у військовому званні.
- щоб лишити права керування авто, тцк потрібно обов'язково! оту вимогу надати військовозобов'язаному. Як???)))
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:17
Це таємний канал підпільників ухилянтів?
Треба тцк ломи повидавати.
І мобілізація піде і перевірять скільки в населення насправді доллярів в матрасах.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:32
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:37
режим Асада останні роки тримався виключно на російських багнетах(яка у них армія світ побачив) ,( а хутін хайпував з американців, що після виводу війська, афганська армія (озброєна і пдіготовлена США) протималась так само як сирійська
в плані економіки Сирія існувала за рахунок виготовлення наркотичних речовин, в який країні окрім Афганістану (частково), економіка країни базується на цьому.
Продаж нафти давала в "бюджет" Сирії в 2 рази менше.
Ви і досі сумуєте за Асадом?
не звинувачую в однобокості (так легкий дружній троллінг).
До чого я веду: якщо дивитись роками московські каналі (а рф потурбувлась, щоб у вас в області був гарний рівень сигналу прийому рос.каналів і без провайдерів (кабель, інтернет, супутникова тарілка), тобто провайдер -це країна оккупант
я на власні очі бачив ще років 5-7 як занйомі одесити встановлювали на стіну "тарілку", навіщо, "я люблю спорт (мачт ТВ -10 спортивних каналів, +комеді клаб, нтв-фильмы), окрім цього інколи новості (соловьев/кисельов)-ось де "правдива інформація", і через 5 років "залежності" від рос.каналів людина каже, я кінотеатри не ходжу (краще почекаю місяць і подивлюся з російською озвучкою, піратську), бо мені не подобається український дубляж.
ось чому режим Асада вам роками здавався поміркованим і меньш людожерливим, бо так про нього казали на рос.каналах (бо росія ні на кого не нападали, і я вони (найдобріші люди планети) можуть підтримувати режим наркобарона, гинути там і отримувати "Зірки героя росії"
У список не входять добровольці та найманці різних приватних військових кампаній, оскільки на момент загибелі вони не були чинними військовослужбовцями рф.
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